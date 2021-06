El llanto de Chantal Abad al recibir un mensaje de su hermana desde España: “No tenemos una historia demasiado fácil en casa”

La emoción de Chantal Abad por los mensajes de sus seres queridos (Video: América)

En el programa Es por ahí, que conducen Guillermo Andino y Soledad Fandiño por la pantalla de América, vivieron un momento muy emotivo este miércoles por el cumpleaños número 41 de su compañera, Chantal Abad. La producción la sorprendió con unos videos que grabaron sus familiares para saludarla en este día tan especial.

“¡Feliz cumple! ¿Qué decirte? Sabés que sos todo para mí: mi amiga, mi hermana, mi madre y mi confidente. Te quiero muchísimo. Espero que la pases increíble. Y a ver cuándo lo festejamos juntas. Love you”, le dijo Brenda, su hermana menor que vive en España.

“¡Mi chiquita!”, se emocionó hasta las lágrimas Chantal. “Perdonen. Ella vive en Barcelona y hace mucho que no la veo. La extraño con todo mi corazón, es mi chiquita del alma”, agregó. Luego de un suspiro, aclaró: “No tenemos una historia demasiado fácil en casa. Yo le llevo 9 años a Beli. Muchas veces me tocó oficiar de hermana mayor, o más de mamá. Ella para mí es todo. Es tan linda, tan dulce, tan buena, tan madura”.

Chantal Abad cumplió 41 años

Además, la cocinera contó que hace más de dos años que no pueden verse por la pandemia. Más allá de estar distanciadas, afirmó que está feliz de que Branda esté haciendo su vida con su novio en Barcelona. Chantal se volvió a quebrar cuando le pasaron un saludo de Carlos, su padre.

“Hola hija, llego tu cumpleaños, nuestro cumpleaños. Desde que naciste mi cumpleaños siempre pasó a un segundo plano porque siempre fuiste vos lo más importante. Espero que pases el mejor día de tu vida aunque estemos todos separados por esta bendita pandemia. Te hubiera gustado que estuviéramos todos juntos, pero este año no va a poder ser. Te mando un beso enorme, te amo con locura. Sos el sol nuestro de nuestra familia. Parece que fue ayer cuando corríamos con la torta al sanatorio para que vos nacieras”, aseguró su papá, muy emocionado.

La semana pasada, en el programa de América se vivió un momento muy especial cuando Alberto Cormillot fue invitado para hablar del nacimiento de Emilio, el hijo que tendrá con Estefanía Pasquini. “Qué te imaginás de Emilio?”, le preguntó Andino. Y el médico se sinceró: “Puedo imaginarme hasta sacarlo de la cuna y llevarlo encima. Y, después, he tenido alguna conversación con respecto a su posible educación. A los dos, tres o cuatro años, supongo que jugaré con él. ¡Pero ni sé cuáles son los juguetes actuales!”.

Luego, Cormillot explicó que se conectaba más con el bebé cuando se movía en la panza, algo que a los seis meses de embarazo sucedía seguido. Y reconoció: “Lloro todo el tiempo”. “¿Qué te emociona de la llegada de Emilio?”, quiso saber Andino. Entonces, sin poder evitar que se le quebrara la voz, el médico explicó: “Por ahí, los temores a no poder...”. Y, ya embargado por el llanto, confesó: “¿Por qué quiero llegar a los 105? Para verlo recibido...”.

Después de que el conductor le asegurara que lo iba a logar, Cormillot se mostró optimista. “Pongo mucha energía en todo lo que hago. Y todo lo que hago me lo tomo en serio. No serio yo, pero sí me lo tomo seriamente”, explicó el médico tratando de reponerse.

