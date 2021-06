Mariano Caprarola tiene coronavirus y se encuentra internado: “Es paciente de riesgo”

Mariano Caprarola es positivo de coronavirus y fue internado con el fin de someterse a diversos estudios y controlar su salud hasta que mejore (Instagram)

Este martes se confirmó que el productor y asesor de moda Mariano Caprarola es positivo de coronavirus. Y según le contó Sofía, su asistente, a Teleshow, fue internado con el fin de someterse a diversos estudios y controlar su salud hasta que mejore.

“Lo internaron para tenerlo en observación porque es paciente de riesgo, debido a su hipercalcemia y las complicaciones que eso le trajo. Pero esta bien”, contó Sofía. Según su asistente, el panelista de La Jaula de la Moda (Magazine) “va seguir internado hasta que le den el alta, pero está súper bien”.

“Lo que más le preocupo a Mariano fue la salud de su mamá de 90 años, que la vio hoy pero está bien también ella por suerte. Ese fue el susto más grande”, dijo Sofía. También dijo que a Caprarola “le preocupa también no poder trabajar, porque ama su trabajo y ya está desesperado por eso”, agregó entre risas.

Caprarola se enteró del positivo en la mañana del martes. “Se fue a hacer un hisopado de rutina, no por síntomas. Recién esta tarde estuvo con mucho dolor de cabeza”, agregó Sofía sobre el estado de salud de Mariano.

A Mariano Caprarola “le preocupa también no poder trabajar, porque ama su trabajo y ya está desesperado por eso”, según le contó su asistente Sofía a Teleshow (Instagram)

La hipercalcemia es una enfermedad en la que el nivel de calcio en la sangre está por encima del normal: demasiado calcio en la sangre puede debilitar los huesos, formar cálculos renales e interferir en el funcionamiento del corazón y el cerebro. Caprarola supo que la padecía tras realizarse una operación estética . “Me provocaba que no podía caminar bien, estaba todo el día fatigado. Es provocado por un producto que se llama metacrilato que me la había puesto un médico muy conocido que no lo voy a nombrar porque no puedo nombrarlo por cuestiones legales”, le contó en mayo a Juana Viale. Y la conductora, en ese momento, develó de quién se trataba: “Yo sí lo puedo nombrar: es Lotocki”, también conocido como el “cirujano de los famosos”.

“Me fui a atender al Otamendi, me hacen los estudios y los estudios daban pésimo siendo que yo tengo una salud muy buena me daban pésimos. El calcio alto, el colesterol alto y entonces no había forma de saber por qué”, contó. Y luego agregó que sus médicos, finalmente, pudieron hacerle un diagnóstico: “Descubrieron que tenía esta sustancia en los glúteos, algo que yo no sabía que tenía puesto”.

“No es que me empezó a fallar el riñón, claramente tenía dificultades para orinar, pero por suerte lo agarraron a tiempo, no me llegó a agarrar todo el riñón. Todo el tiempo lo que pone este asesino es calcio para los huesos, que son como pelotitas y no se pueden eliminar solas. Ahora por suerte ya me las sacaron. Él es un asesino”, dijo también en diálogo con el panel de Los Ángeles de la Mañana (El Trece).

“Yo esto me lo vengo callado porque es difícil contarlo. Tengo laburo en la tele y no tengo por qué decir algo de mi salud para tener laburo, pero como pasó todo esto, es obvio que si te ven en una clínica digan esto”, agregó en la misma entrevista.

SEGUIR LEYENDO: