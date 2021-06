Después de contar que su ex le pidió que aborte, Magalí Mora volvió a hablar de su embarazo: “Tengo muchos miedos”

Magalí Mora volvió a hablar de su embarazo (Video: "El Club de las Divorciadas", El Trece)

La semana pasada, Magalí Mora había elegido El Club de las Divorciadas, el programa conducido por Laurita Fernández en la pantalla de El Trece, para contar sobre su embarazo y el drama que está atravesando con el padre de su futura hija. Ahora, la vedette volvió para contar sus mayores miedos de cara a su maternidad, consciente de que no va a contar con su ex pareja.

“Vos, que estás a la espera de una niña, y me imaginó que pensás, flasheás qué vida le querés dar a ella”, le dijo la conductora a Magalí. “Sí, tengo muchos miedos. Si voy a ser buena madre, el día que le tenga que explicar sobre el padre y un montón de cosas. Pero sé qué, como tuve unos buenos padres, tengo a mi madre aún, va a estar ayudándome muchísimo y voy a tratar de hacer todo lo posible. Y creo que ya voy a ser una buena madre, desde el momento en que decidí tenerla y luchar por todo lo que estoy luchando día a día”, le contestó.

“Y ya lo está haciendo ¿Podemos verla? ¿Hoy que está el vestido ajustado y se va a notar? Yo la veo cada día un poquito más grande”, dijo Laurita sobre la creciente panza de Mora. “Todos los días está un poco más grande”, confirmó Magalí, mientras la mostraba.

“Bueno, Maga recién hablaba de esa charla que va a tener que tener con su hija”, le dijo la conductora a Gabriel Cartañá, el psicólogo del programa. “Yo creo que Maga se está adelantando demasiado”, dijo el licenciado en Psicología (M.N. 32810). “Yo soy siempre así”, le devolvió Mora, riéndose.

“La ansiedad se define como una persona queriendo ir más rápido que la vida misma. Esperá, porque tal vez no tengas que tener ninguna charla, porque tal vez tu hija o hijo sí tenga un padre. El que no tiene ahora, no sabés, el tiempo da muchas vueltas. Tu situación de tu maternidad, de tu embarazo, de tu conflicto con el padre de tu hijo o hija es muy reciente todavía como para definir que esto es lo que va a seguir pasando. Esperá, dale tiempo al tiempo”, analizó el especialista.

“Se están enterando ahora de mi embarazo. No estoy sola, porque estoy con mi familia, gracias a Dios: mi mamá, mi hermana, mi hermano, mis amigos... estoy acompañada”, contó la semana pasada en el debut de El Club de las Divorciadas.

Cuando supo del embarazo, Magalí decidió llamar al padre de su futuro bebé: “Se vino para mi casa con cuatro tests distintos. Me los hice y todos daban positivo. Entonces ahí me dice: ‘¿Qué es lo que vas a hacer?’. Y en ese momento, no sabía. Yo no estoy en contra del aborto, respeto todas las decisiones. Le dije: ‘No nos precipitemos, me voy a hacer una ecografía porque quizás nos metemos en una situación’. Cuando me la hice, no se veía el embrión. Seguía sin saber qué hacer, pero él me dijo: ‘Pero vos estás loca, ¿como vamos a tener un hijo? Mirá como estamos, como nos llevamos... si lo vas a tener, lo tenés sola‘”.

También reveló que los padres de su ex suegros intentaron convencerla de que aborte: “Me dijeron que si lo hacía, ellos me iban a pagar el mejor lugar para que lo hiciera. Y que si yo abortaba, estaban dispuestos a comprarnos una casa para irnos a vivir juntos”, dijo Magalí, quien salió de la reunión aturdida, con ganas de irse a su casa. “Pero viven en un country, a 60 kilómetros de mi casa. Entonces me llevó mi ex. Al llegar, me dijo que era una hija de puta, manipuladora, que lo iba a tener sola...”, contó.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.

