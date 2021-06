La impactante observación de Toribio, el hijo de Juana Repetto, horas antes del nacimiento de su hermano: “Mi niño sabio”

La premonición del hijo de Juana Repetto antes de que nazca su hermanito (Video: Instagram Juana Repetto)

En las últimas horas del domingo y coincidiendo con el Día del Padre, Juana Repetto anunciaba en sus redes sociales el nacimiento de su segundo hijo, Belisario, fruto de su relación con Sebastián Graviotto. “Ahora sí, feliz día amore. Se puede estar así de feliz al instante de parir cuando te acompañan amorosa y respetuosamente”, comenzó expresando Juana junto a la imagen. Y luego le agradeció al médico obstetra Tito Lodeiro y a la partera Edith Diez por “cada palabra y mimo en el momento exacto”. Enseguida, la actriz arrobó al padre de su hijo y le agradeció “por bancarme en la elección y acompañarme en el nacimiento más hermoso y soñado que se pueda haber tenido”. Luego exclamó: “¡Fue espectacular parir de tu mano”.

El posteo de Juana Repetto

Aunque la actriz aun no dio muchos más detalles sobre su parto humanizado, en la noche del lunes decidió compartir con sus seguidores en Instagram un video en el que su hijo Toribio le hace una impactante observación horas antes de que ella diera a luz por segunda vez. “¿Qué sentís?”, le pregunta ella al pequeño, que responde: “Confianza”. “¿Confianza? ¿En dónde viste confianza?”, le repregunta. “En tus ojos”, contesta el niño.

Para darle contexto al video, la hija de Nicolás Repetto escribió: “Solo decirles que yo estaba en pleno trabajo de parto y no lo sabía. Toro me mira a los ojos y me dice: ´Veo confianza en tus ojos´. Cinco horas después, nacía su hermano de la manera más espectacular del mundo. Y mierda que necesité confianza en mí, en nuestro cuerpo, en la naturaleza y la fisiología. Mi niño sabio. Lo extraño mil”.

Desde el día que Juana estuvo en trabajo de parto, su hijo mayor quedó al cuidado de su abuela, Reina Reech, quien se encargó de jugar con él en la casa y en el parque, además de hacerlo dibujar, para que se entretenga hasta el momento de conocer a su hermanito. Sobre este encuentro, la actriz había hecho una reflexión hace poco mediante un posteo. “Hace unos días que cuando nos acostamos, después de darnos un beso y abrazo de buenas noches, Toro nos dice: ‘Beli y mamá, son la mejor familia que puedo tener. Los amo’. Palabras textuales. Similares a las mías de cada noche: ‘Agradezco al Universo tenerte y que goces de perfecta salud, sos lo mejor que me pasó en la vida. Te amo’”, había escrito junto a una foto con el nene de 4 años.

La ex conductora de Reina en colores, además de mostrarse feliz por el nacimiento de su segundo nieto, compartió con sus seguidores un tierno video en el que le pregunta al pequeño de cuatro años si estaba contento con el nacimiento de su hermano. “Requeteque mil”, le responde.

Por su parte, Nicolás Repetto también se mostró feliz por la llegada de su nieto Belisario. “Bienvenido Belisario”, escribió el conductor en su cuenta de Instagram junto con una foto de Juana en la bañadera donde parió al bebé, con él en su pecho. En la imagen se la puede ver cansada pero super feliz y sonriente mientas el pequeño duerme encima de ella. El posteo de Nico consiguió miles de “Me gusta” y comentarios de famosos que celebraron el nacimiento. “Bienvenido felicidades”, escribió Mariana Fabbiani. La actriz Eleonora Wexler se sumó con un “Felicidades Nico”. A la vez, Viviana Canosa y Natalia Lobo pusieron emojis de corazones.

