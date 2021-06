Yanina Latorre viajó a Miami con su familia para vacunarse contra el coronavirus: “Fue muy movilizante”

La primera selfie familiar de los Latorre en Miami

“¡Llegamos! ¡La felicidad que manejamos!”, escribió Yanina Latorre el lunes por la mañana, minutos después de haber aterrizado en Miami, a donde viajó junto a su familia para disfrutar de unas vacaciones, pero también para poder vacunarse contra el coronavirus. Acompañó el posteo de su cuenta de Instagram con una selfie junto a su marido y sus dos hijos.

Apenas abandonaron el aeropuerto, Yanina, Diego, Lola y Dieguito se dirigieron hacia un vacunatorio para recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer. Según contó la panelista de Los ángeles de la mañana, el turno para darse la segunda es el próximo 28 de junio. “Yo me vacuno y vuelvo”, adelantó en diálogo con Ángel de Brito en el programa que conduce por la pantalla de El Trece. Sus hijos, en tanto, se quedan allí hasta agosto y estarán al cuidado de su abuela Dora, madre de Yanina, quien fue inoculada contra el coronavirus en Miami en enero pasado.

“La única condición era que sigan con el colegio y la facultad”, explicó la panelista este martes en vivo en el ciclo mientras sus hijos estaban tomando clases por Zoom y su marido había salido a correr. Por su parte, detalló que todos se encuentran bien luego de haber recibido la vacuna, excepto su hija Lola, que presentó dolores de cabeza y decaimiento. “A mí me duele el brazo como si hubiera hecho gimnasia. Hoy voy a hacer vida tranquila por las dudas”, dijo y detalló que cuando finalizara la videollamada se iría a caminar por la playa.

En tanto se mostró feliz por haber tenido la posibilidad de vacunarse tanto ella como su marido e hijos. En especial por Lola y Dieguito, de 20 y 17 años respectivamente. “Estoy re contenta. Re movilizada. Ayer un día muy lindo, en familia, todos juntos. Bajarnos del avión, poder vacunar a los chicos, a Dieguito tan chiquito...”, expresó Yanina, quien compartió en sus redes sociales el momento de la inoculación a su familia.

Yanina Latorre viajó con su familia a Miami y se vacunó contra el coronavirus (Video: "Los ángeles de la mañana", El Trece)

La familia Latorre fue al mismo vacunatorio que Ángel de Brito, un colegio a las afueras de Miami. “Fue un día movilizante”, repitió Yanina que se mostró conmovida por haber recibido la vacuna, pero sobre todo porque sus hijos se hayan podido inocular. “Yo tengo 52 años, si me hubiese anotado esta semana quizás la que viene me hubiera llegado el turno. Pero a mis hijos nunca les iba a llegar. Yo quería a todo el grupo familiar vacunado”, agregó en respuesta a quienes la cuestionaron por haber viajado. Al respecto, enfatizó en que no cumple una función política, motivo por el cual no considera que debe rendirle cuentas a nadie sobre los que ella y su familia hacen con su dinero.

En tanto, la panelista de LAM también compartió en su cuenta de Instagram -red social en la que tiene un millón y medio de seguidores- el momento en que cada integrante de su familia fue vacunado. “¡Estoy re contenta! Lo buena que es la gente que te atiende acá -remarcó- Tengo ganas de llorar”, dijo en un video. Y, mientras le pasaban un algodón con alcohol por su brazo, antes de darle la primera dosis, aseguró: “Estoy muy relajada, aunque no parezca”.

“¡Qué felicidad! ¡La felicidad que tengo!”, gritó Yanina luego de haber sido inoculada y fue aplaudida y ovacionada por sus hijos y su marido, felices por lo que habían vivido.

