Miedo a la oscuridad, la propuesta de casamiento de Pappo y pánico al agua: 60 frases y hechos no tan conocidos de Araceli González

"El medio en el que trabajo es muy vertiginoso y las relaciones son muy difíciles" (Foto: Instagram)

1. Nació el 19 de junio de 1967 en Villa Lugano. Su nombre completo es Araceli Edith González. Es la primogénita del matrimonio compuesto por Ernesto Omar González y Rosa Monteferrario.

2. A los ocho años sus padres se separaron, Rosa vendió la casa y se mudó a Haedo. A los 14 se fueron a Ramos Mejía. Por eso, Ara se define como “una típica mina del Oeste”.

3. Su papá tuvo una carnicería y un taller mecánico. Araceli jugaba entre chapas y motores, además don González solía llevarla al autódromo a ver las carreras.

4. Su mamá era profesora de danza pero dejó todo al casarse. Cuando se separó pasó por diversas changas que incluía coser gasas en algunos hospitales y envolver a mano rollos de papel higiénico, Ara la ayudaba. En algunos empleos no le pagaban. Esto generó en Araceli un impulso arrollador por ayudarla.

5. Integra una familia de mujeres fuertes. Su bisabuela tuvo 11 hijos, su abuela María a los 94 años seguía cosiendo para afuera.

"Escucharla cantar a mi mamá "Madreselva en flor". Siempre me alegraba verla feliz. A ella, que peleó por nosotros sola… Con coraje. Porque en la época en que se separó, ¡no todo el mundo lo hacía! Yo tenía ocho años, y mi hermano cinco. Defendió su dignidad, sabiendo las dificultades que eso le traía, sola, con nosotros dos. Con su ejemplo, con sus valores, ella me enseñó a ser digna".

6. No fue la típica nena que solo jugaba a las muñecas. Se divertía con Adrián, su hermano y sus amigos varones jugando a la Payana o los ayudaba a armar la cancha de fútbol.

7. En tercer grado quería ser monja. Antes de terminar quinto año pensó ser arquitecta y luego, azafata.

8. Cuando sus papás se separaron con su hermano no lo podían entender. Dormían abrazados, temerosos porque su papá no estaba. Lo hacían siempre con la luz encendida, hasta el día de hoy duerme con el foco del baño prendido.

9. Cursó el secundario en el colegio Corazón Eucarístico de Haedo, una institución de religiosas. “La pasaba mal. Lo que odiaba era la obligación de ir a misa, traer el papel de que fuiste a misa. Creo que el acercamiento a una iglesia o a una Virgen tiene que salir de uno”.

10. En primer año se llevó muchas materias y su mamá le advirtió que solo la dejaba seguir modelando si terminaba el secundario. Egresó con el título perito en técnicas bancarias. Se fue de viaje de egresadas a San Martín de los Andes y para la ocasión se tiñó de rubia con claritos.

La belleza de su rostro entre pícaro y sensual enamora desde hace tres décadas (Martín Rosenzveig)

11. A los 13 años bajó de un tapial toda sucia luego de limpiar una canchita de fútbol y se cruzó con quien sería su primer amor. El muchacho tenía 17 años y era de una barrita que paraba en una esquina y solía ignorarla. Ese día, la miró y le dijo “¡Qué linda sos!”. Fue la primera vez que se sintió mujer. Se puso de novia a los 14 y estuvo con él hasta los 19. Como el novio era alto y desgarbado, el tío de Ara lo apodó “Camino sinuoso”.

12. Aunque estaba muy enamorada de su primer novio, él no se bancó que comenzara a salir muy sexy en publicidades. “Yo lo quería pero también quería a mi carrera, no quería que me pasara lo que le pasó a mi mamá”. Lo dejó.

13. Uno de los grandes referentes de su infancia es su abuelo materno, Fito. “Me sacó el miedo a la oscuridad, a los ruidos. Yo iba de su mano por la calle y sentía que no me podía pasar nada. Y no me pasaba nada”.

14. Como su abuelo era ingeniero electrónico le enseñó a arreglar panchas, cambiar cueritos y hasta colgar lámparas.

Camaleónica es de las privilegiadas que cualquier corte y color de cabello le queda perfecto.

15. Para ayudar en la economía familiar a los 12 años animaba fiestas infantiles. Vendió alpargatas artesanales con otra amiga hasta que llegaron las publicidades.

16. Una amiga de la mamá le sugirió llevarla a una agencia de publicidad. Logró un lugar en el book de Ricardo Piñeyro, pero al tiempo pasó a la agencia de Pancho Dotto.

17. “Nací en un barrio, crecí en un barrio. Sé lo que son esas mujeres que toman mate en la puerta, que te conocen desde chiquita, que saben dónde estás cuando salís”. (Ahora, mayo, 1999)

18. Reconoce que por no hablar inglés de manera fluida se perdió muy buenas oportunidades laborales en el exterior.

19. Su primer viaje con modelo profesional fue a los 18 años para una marca importante de ropa. El destino fue África.

"Desde pequeña me encantaba ser la artista de la familia: animaba todas las fiestas, amaba las danzas, la pintura, el canto. Hasta que a los 15 años me regalaron presentarme a una agencia de modelos, y ahí no paré más".

20. A los 19 conoció a Rubén Torrente, seis años mayor y con fama de playboy. Ella quedó embarazada y él le ofreció casarse. La ceremonia religiosa fue en una capilla de Tapiales y se fueron de luna de miel a Río. El matrimonio duró dos años.

21. “No me imagino una vida sin mi hija (Florencia Torrente). Ella fue mi compañera en todo mi crecimiento como persona y profesional. Me acompañaba a todos lados, siempre estaba conmigo. Me acuerdo que a los tres meses de haber nacido ya estaba trabajando porque mi meta era darle la mejor vida”. (Infobae).

22. Por su primer trabajo como modelo profesional cobró 1200 dólares. Los guardó en una media porque tenía que volver a su casa en el tren Sarmiento.

23. En las entrevistas se destaca por su franqueza y espontaneidad. Nunca da respuestas “de casete”. Suele atender los llamados sin una corte de secretarios y asistente que los filtren.

24. Es muy devota de la Virgen que desata los nudos y la Virgen de San Nicolás. Solía ir de visita a ambos santuarios. Se sentaba en un banco y, conmovida, observaba la devoción de la gente.

" Jugaba a ser artista. Y alegraba a mi familia: amaba verlos felices. Hay una zona de mí que se conoce poco: además de lo que ven o creen conocer, ¡soy muy divertida! Es algo que suelo cuidar".

25. “No sé si volvería a elegir esto, sabiendo lo que sé y habiendo vivido lo que viví. Cuando empecé con La banda del Golden Rocket… me divertí, me enamoré. Pero cuando veo la vida de la gente que no tiene nada que ver con el medio, se las envidio un poco. Claro que agradezco todo lo que me pasó, pero si me dieran una segunda oportunidad en la vida trataría de elegir otras cosas para tener otras experiencias”. (La Nación, noviembre, 2010).

26. Una de sus rutinas afectivas preferidas son las charlas de mesa y sobremesa. Los domingos solía tener un rutina de asadito con la familia. “Tomamos mate mientras se arma el fueguito, picadita con cerveza y yo preparo alguna torta”.

27. Su especialidad es una torta mexicana, pero se ríe al decir el nombre: “Tres leches”.

28. En 1991 apareció en un aviso de jeans By Deep con el pelo cortísimo y el pantalón ajustado. Con 23 años el comercial pegó tan fuerte que no había quien no hablara de ella.

"El medio en el que trabajo es muy vertiginoso y las relaciones son muy difíciles"

29. La convocaron de Canal 13 para un personaje en una tira juvenil. A ella no le cerraba la propuesta pero contestó que probaría “tres meses”. El programa era La banda del Golden Rocket. Allí conocería y se enamoraría de Adrián Suar.

30. Araceli y Suar oficializaron su romance en 1996 y en 1997 celebraron su casamiento con una fiesta para 250 personas en una quinta de Hurlingham. Fruto de esa relación, en 1998 nació Tomás Kirzner a quien apodan Toto. En 2002 empezaron las crisis y, después de dos años de separaciones y reconciliaciones, en 2004 firmaron el divorcio.

31. Casada con Suar y reciente mamá de Toto, la pareja se mudó a una casona en San Isidro. A Ara le costó el cambio. “Extraño Ramos porque extraño los lugares, la gente, esa cosa de poder comunicarte con alguien, o si tocás una puerta y está alguien. En San Isidro no conozco quién vive a mi alrededor”. (Ahora, mayo, 1999).

32. Para su rol de Camila, en Nano estudió teatro con Lito Cruz y aprendió el lenguaje de señas con la profesora Graciela Bianco en el colegio Horizonte.

33. No sabía nadar y además le tenía pánico al agua. Para la telenovela tuvo que aprender a sumergirse y cómo mantener el aire en los pulmones el mayor tiempo posible.

"Yo no me arrepiento de decir la verdad. La verdad nos protege".

34. Ese año ganó el Martín Fierro como Revelación. La felicitaron desde el Ministerio de Cultura, el club Boca, el Garrahan y la Cámara de Diputados, además le dejaron 134 mensajes de felicitación en su contestador automático.

35. Tomás estuvo internado a los 20 días de nacer. Hubo ‘periodistas’ que se disfrazaban de médicos para poder entrar al hospital. Nunca supo quiénes eran. Ara no se separó ni un minuto de su lado.

Con Suar fueron una de las parejas más queridas por la gente, pero el matrimonio no funcionó. Aunque ambos rehicieron sus vidas, las cosas entre ellos no se terminan de acomodar

36. Justiciera, cierta vez mientras iba en su camioneta por la autopista vio como un hombre grandote trompeaba a otro que tenía un brazo enyesado. Se bajó a separarlos.

37. “Fabi me cambió. Me hizo menos autosuficiente, me hizo compartir las decisiones. Ahora me animo a recostar mi cabeza sobre un hombro”. (Viva, julio, 2012).

38. Su hombre perfecto debería tener. La sensibilidad de Jorge Luis Borges, las manos de Pablo Echarri, el pelo de Brad Pitt, la ternura de Jorge Guinzburg, el humor de Guillermo Francella, la cola de los futbolistas y la mirada de Fabián Mazzei.

39. Ama que le regalen flores, en especial rosas blancas.

Araceli González sigue una estricta rutina de entrenamiento y alimentación saludable

40. En la intimidad le gusta decir “barbaridades” y le encanta que se las digan a ella.

41. Cuando le interesaba un hombre trataba de conocer a la madre. “La mamá es clave para saber cómo ese hombre se va a relacionar con las mujeres”.

42. Cuando le interesaba un hombre trataba de conocer a la madre. “La mamá es clave para saber cómo ese hombre se va a relacionar con las mujeres” un domingo al mediodía. Mi respuesta es ‘Te levantás y venís ya a la mesa’. No tengo margen de negociación”. (Luz, septiembre, 2012).

43. Es experta en inventar tucos.

Flor Torrente, Toto Kirzner, Fabián Mazzei y Araceli González

44. En sus comienzos su corte carré inspiró la historieta El Negro Blanco. Ella era Flopi. Ernesto García Seijas, su creador, la eligió porque era “una chica bonita y joven que busca un lugar en la vida”.

45. Le hubiese gustado tener piernas más largas.

46. Se define rea y mal hablada.

47. El primer gusto que se dio con lo que ganó con sus trabajos de modelos fue comprarse un Fiat 600 “antiquísimo que se caía a pedazos”.

Con el antecedente de las historias que les contaba a sus hijos escribió tres libros para niños.

48. Con su primer sueldo le llenó dos changos de supermercado a su mamá y le compró ropa a su abuelo. “Una promesa”.

49. Le gusta mucho comprar cosas para el hogar. También hacer regalos a la gente que ama.

50. En Carola Casini encarnó a una intrépida corredora de autos. Entre los miembros del elenco estaba Pappo. El músico quería que Ara protagonizara el videoclip de Lily Malone. Se la imaginaba como una especie de Charlize Theron manejando ese camión, pero no logró convencerla.

51. Luego de las grabaciones, Pappo solía invitarla a la casa de su mamá a tomar leche con vainillas. También le propuso casamiento: “Quiero casarme con vos Gallega (apodo que González tenía en Pol-ka) porque Toto tiene que tener un padre, yo quiero llevarlo y que conozca los autos y que sea fierrero”, le dijo él en su declaración de amor.

Protagonizó una publicidad con Kiefer Sutherland que cuando la vio a le dijo con una sonrisa pícara. “Yo aparezco y no pasa nada. Llegás vos y todo el mundo dice wooooow”.

52. “Mi edad es para escuchar a Joaquín Sabina. Me clava cuchillos en el corazón y no puedo dejar de escucharlo. Lo que habla del amor, de la soledad. Ni cara fachera ni fibrosos bíceps. Gente así me seduce”. (Gente, enero, 2005).

53. “Admitamos que hace cuatro años (su separación con Suar) choqué en forma abrupta. Que estuve en coma cuatro, con posibilidades de muerte. Que aquel auto quedó destruido. Que los repuestos saltaron por doquier. Que fue el peor choque de mi vida”. (Gente, enero, 2006).

54. Aunque se lo propusieron no aceptó posar desnuda para Playboy ni conducir un programa para chicos.

55. “Soy muy impulsiva no soy constante. Soy de buen corazón, no me considero una persona oscura. Soy demasiado sensible y eso hace que esté todo el tiempo a flor de piel. También tengo malhumor. Soy geminiana y por momentos estoy up y de golpe estoy caracúlica. Pero no soy una mujer que pueda traicionar. Me gusta manejarme con la verdad. Decirla y saberla”. (Luz, junio, 2007).

De la mano de Shock House, el sello que integra junto a José Cicala, Gabriel Machado y su marido, Fabián Mazzei, protagoniza –acompañada por Miguel Ángel Solá y Mariano Martínez, entre otros– el thriller psicológico "Sola", ópera prima de Cicala, con guión de Griselda Sánchez, que también protagoniza la película.

56. Después de su matrimonio con Adrián Suar, Araceli mantuvo un breve romance con Roberto Beherens en 2005. Ara se animó a viajar a Uruguay para visitarlo pero no terminó bien. “Estuve todo el fin de semana (en su casa) hasta que empezaron a tocar el timbre, a tocar el timbre... Y me dice que era su exnovia... Me pidió si podía irme por la parte de atrás porque su novia se ponía muy violenta. Me tuve que tomar un taxi y llegué muy desilusionada a Buenos Aires”.

57. Fue ella le que dio el primer paso en su relación con Fabián Mazzei. Se habían gustado por cinco años. “Fabián dice que lo dejo como un estúpido cuando digo esto, pero es verdad, yo me lo levanté. Organicé un asado en la casa de un amigo, inventamos que nos reuníamos el sábado y lo invitamos al señor Mazzei. A él le dijeron que iba a ser algo laboral… Ahí hablamos de la vida, no pasó absolutamente nada. El se ve que no cazaba la situación… Un domingo a la noche hicimos una cena y ahí entendió”, explicó González en “Pura química” por ESPN.

"El amor más pleno, hoy con 52 años, sin dudas es Fabi (por Fabián Mazzei, con quien se casó en 2014 luego de años de noviazgo) Es la persona más hermosa que conocí. Él eligió, a pesar de todo, estar a nuestro lado: se la jugó por lo que creía, nos eligió, porque éramos un combo. De verdad, nadie imagina la locura de esos tiempos. Eligió la familia adoptiva, y nos cuidó y nos cuida mucho. ¡Nos ama! Y eso no es poca cosa" - Verónica Guerman / Teleshow 164

58. Para verlo recurrió a la ayuda de la Virgen. “Lo llamé con la excusa de que su mamá vivía muy cerca del santuario de una virgen de la que soy devota, si no me podía acompañar… Yo estaba muy caliente. Hablamos y le digo que me lleve él. Por primera vez me sentí re fácil. Me lo quería ganar”.

59. Es fanática de las carteras y el maquillaje.

60. “Soy una mujer sensible, apasionada, espontánea, visceral, verdadera y con carácter, porque de otra manera no hubiese llegado a este lugar: vengo del menos diez, en el buen sentido, peleándola al lado de mi familia pero siempre respetando mis preceptos de vida, que los tengo grabados”. (Infobae)

"Muchas veces pienso en mi retiro. En algún momento, voy a tener ganas de dejar las armas de lado y conectarme más conmigo. Amo mi profesión, me encanta lo que hago, pero no trabajé para alimentar mi ego. Yo laburé para mis hijos, para tener mi casa y un buen pasar, poder comprarle una casa a mi madre, pero no siento que cuando suelte mi profesión se termine la vida"

Con material del archivo de la Escuela de Periodismo, TEA

SEGUÍ LEYENDO