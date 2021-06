Adil de “Doctor Milagro” sorprendió al revelar su pasión por Argentina y mostró una camiseta con la imagen de Maradona: “Tenemos muchas cosas en común”

Reha Özcan cuenta una anécdota de cuándo se dio cuenta del suceso de Doctor MIlagro (Video: "Cortá por Lozano" -Telefe)

Doctor Milagro es la novela turca éxito de Telefe, que cuenta la historia de Ali Vefa, un joven médico que tiene una condición del espectro autista y síndrome de Savant –que también se conoce como síndrome del sabio–. Su llegada a una prestigiosa unidad quirúrgica del Hospital Berhayat de Estambul lo cambia todo. Con una historia de maltrato y abandono, a pesar de los prejuicios que despertará en el equipo médico del nosocomio, poco a poco se irá ganando el amor y respeto sus compañeros y superiores.

En medio de este fenómeno, uno de sus actores, Reha Özcan, que interpreta al jefe de cirugia Adil, brindó una entrevista en Cortá por Lozano, donde reveló detalles inéditos de este suceso y contó cómo está tomando esta fama repentina.

“Tocamos temas muy interesantes y universales que le interesan a todos, son realidades, a veces duras, peor lo que más me parece que llega a través de la pantalla es que trabajamos con mucho cariño entre todos en el estudio y todo lo que hicimos fue con buena intención y eso se ve”, comenzó diciendo sobre las razones del éxito del programa. En esa línea, contó una anécdota de cuándo se dio cuenta el nivel de popularidad que él tenía: “Estaba en República Checa, crucé en auto a Rumania y en ese momento vinieron muchísimos policías todos al mismo tiempo con sus armas, corriendo hacia mi auto. Me asusté y cuando bajé la ventanilla me dijeron que me había reconocido por la serie”.

Por otra parte, durante la distendida charla, el actor fue consultado por las referencias que tiene de Argentina y, acto seguido, mostró una camiseta con una imagen de Diego Maradona levantando la Copa del Mundo en 1986. “Tenemos muchas cosas en común, y de Argentina conozco mucho, el básquet, porque soy un amante del deporte, el fútbol, el tango, leí Borges”, señaló, y añadió, entre risas: “Conozco también a un tal “El turco”, que tuvieron de presidente”. Además, explicó: “Tuve muchos amigos argentinos porque antes de la pandemia venían muchos turistas, así que los conozco bastante”.

En el plano personal, le preguntaron si alguna le le había pasado no poder confesarle su amor a alguien, tal como le sucede a su personaje en la ficción. “Soy un hombre del amor, como toda la gente de Anatolia. Nosotros nos levantamos pensando en el amor, vivimos y nos vamos a dormir pensando en el amor”, respondió con una sonrisa. Y además, habló sobre su actual pareja, que es nutricionista: “Yo todos los días agradezco que Dios me haya hecho cruzarme con esta persona”.

En otro tramo de la entrevista, le consultaron si podía contar alguna anécdota de las grabaciones de la novela. “Un día tuve una escena muy complicada, llegó el momento de la grabación con el que hace del doctor Alí y en un momento, como me olvidé la letra, le dije una frase que se me ocurrió en el momento: ´¿Sabés que acaba de ocurrir un asesinato?´, y Alí hizo el rol que hace siempre, mirar con los ojos confundidos, y me respondió: ´No entiendo qué estás diciendo´ Y nos agarró un ataque de risa y estuvimos muchísimo tiempo sin poder grabar porque no parábamos de reírnos”.

Por último, relató que cosas tiene en común con su personaje y cuáles no. “La gente necesita una segunda chance y eso tenemos en común con el personaje Adil, siempre dar una nueva oportunidad, ser tolerante. Pero yo creo que Adil es mucho más positivo que yo, esa es una gran diferencia”, concluyó.

