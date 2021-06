Al igual que Calu Rivero, Cande Molfese riega las plantas con su copa menstrual: “Es fertilizante puro”

Cande Molfese

La menstruación es un proceso que cada mujer vive de manera diferente. Algunas lo sufren un poco porque sienten dolor o malestar, mientras que otras no lo padecen, como el caso de la actriz e influencer Cande Molfese, quien reconoció disfrutar de tener el periodo desde que empezó a utilizar la copa menstrual, un producto sanitario que se coloca en la vagina y recoge el flujo de sangre en lugar de absorberlo. Es seguro y efectivo como las toallitas femeninas y los tampones sanitarios, y además es menos costoso.

“Yo me siento mujer. Me siento feliz. Amo menstruar.... Es un proceso del cuerpo por el que me siento viva porque me está pasando algo re zarpado y siento que es una liberación”, señaló la ex de Ruggero Pasquarelli en el programa Nadie dice nada, que se emite por el canal de Youtube Luzu TV, con Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde.

Además Cande sorprendió a todos cuando reveló: “Además les voy a contar algo que por ahí les da asco: riego mis plantas con mi menstruación... La menstruación es vida”. Luego agregó: “La menstruación es una liberación del cuerpo que expulsa solo todos los males y las cosas que uno quiere soltar. Yo flasheo que las mujeres lo hacemos por el mundo. Como uso la copita, la volcás en las plantas. Tenés que diluirlo con agua. Está buenísimo porque es fertilizante puro”.

Molfese no es la primera actriz que asegura regar las plantas con su copa menstrual. Cabe recordar que en noviembre de 2019, Calu Rivero también lo había contado en sus redes sociales cuando compartió con sus seguidores un video en el que mostraba con orgullo esta práctica. “Esto significa para mí tener un estilo de vida sustentable”, comenzó relatando. Y la influencer agregó: “Usar mi sangre menstrual como fertilizante para la tierra de mis plantas”.

Calu Rivero riega las plantas con su copa menstrual

“Mi sangre menstrual es alimento para una armoniosa integración de nuestra naturaleza, proporcionando alimentos y energía de manera sostenible”, explicó la joven que ahora está se encuentra alejada de los medios y se instaló en La Corazonada, una vivienda ecológica que construyó en Laguna Escondida, cerca de José Ignacio, en Uruguay. Además, sostuvo que la copa menstrual genera “cero residuos”, brindando mayores beneficios a su uso. En general, estos dispositivos flexibles con forma de campana pueden durar hasta 10 años.

Cabe recordar que la influencer ya había contado que utilizaba la copa menstrual, e incluso había subido a su cuenta de Instagram una especie de juego con sus seguidores. “Adivina adivinador, ¿cuál es la correcta. 1. Estoy enamoradísimaaa y el amor me pone así. 2. Me amigué con mi período, con que me venga en los momentos menos oportunos. Hace tiempo que probé la copa y me tiene fascinada cómo conecté con mi cuerpo, mi femineidad y mi sangre. 3. Estoy feliz de estar en L.A. 4. Todas las anteriores son correctas”, había señalado desde Nueva York, donde vivió por un periodo.





