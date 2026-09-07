Mundo

El régimen de Irán amenazó a Corea del Sur con “graves consecuencias” si despliega tropas en el estrecho de Ormuz

Teherán advirtió que cualquier participación militar extranjera en la zona equivale a un apoyo directo a Estados Unidos, en medio de una nueva escalada que incluyó el ataque a un buque no tripulado del país norteamericano

El destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta, de la Armada de Estados Unidos, intercepta un petrolero de bandera iraní, en el marco de la escalada por el control del estrecho de Ormuz (Armada de Estados Unidos)
El destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta, de la Armada de Estados Unidos, intercepta un petrolero de bandera iraní, en el marco de la escalada por el control del estrecho de Ormuz (Armada de Estados Unidos)
Guardar

Irán advirtió este lunes a Corea del Sur que, si participa en operaciones militares en el estrecho de Ormuz, enfrentará “graves consecuencias”, después de que Seúl afirmara que estudia un posible despliegue en el golfo Pérsico.

“La presencia militar o la participación en operaciones de otro país en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz no puede sino considerarse un apoyo directo a la parte responsable de la agresión, y tendrá graves consecuencias”, afirmó en coreano, en la red X, el portavoz de la cancillería iraní, Ismail Bagaei.

PUBLICIDAD

El diplomático agregó que “ningún Estado que se precie de su soberanía y responsabilidad debe ceder ante la presión y las amenazas de Estados Unidos”.

El Ministerio de Exteriores surcoreano respondió que mantiene “una estrecha comunicación con la comunidad internacional, incluidos los países pertinentes, con el fin de lograr la pronta restauración de la paz y la estabilidad en Oriente Medio y garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz de todos los buques, incluidos los nuestros”.

Seúl había afirmado el viernes que evalúa el despliegue de tropas en la zona siempre que “no comprometa su capacidad de defensa”, según un funcionario presidencial que habló bajo condición de anonimato con agencias locales. La decisión, dijo, “aún está en curso”.

PUBLICIDAD

Las noticias acerca de un posible despliegue surcoreano en Ormuz se producen en medio de las presiones de Trump, que reprochó públicamente a las autoridades surcoreanas que no se hayan sumado a su política de “desnuclerización” de Irán.

Un buque estadounidense en el centro de una nueva disputa

Imagen de archivo de embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam (Omán). 31 agosto 2026. REUTERS/Stringer
Imagen de archivo de embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam (Omán). 31 agosto 2026. REUTERS/Stringer

La advertencia a Seúl se da en medio de una nueva escalada militar entre Washington y Teherán. El ejército estadounidense negó este lunes que Irán haya atacado un buque militar estadounidense no tripulado en el estrecho de Ormuz, y calificó la versión de “una mentira total”. Medios estatales iraníes habían dicho que el buque estadounidense intentaba ingresar a una zona que Irán considera restringida, pero el capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), rechazó de plano esa versión.

El reclamo iraní llegó un día después de que Estados Unidos atacara petroleros iraníes en represalia por el lanzamiento de misiles balísticos iraníes contra buques de guerra de la Marina estadounidense, en la reactivación de los combates tras aproximadamente un mes de calma.

El presidente del Parlamento iraní y jefe negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, había advertido que la era de las “respuestas proporcionadas” llegó a su fin y que la represalia iraní será “más rápida, más dura y más dolorosa”.

Irán anuncia una “zona de exclusión” fuera del estrecho

Irán bloqueó el estrecho tras el inicio de la guerra, el 28 de febrero, y lo convirtió en su principal herramienta de presión.
Irán bloqueó el estrecho tras el inicio de la guerra, el 28 de febrero, y lo convirtió en su principal herramienta de presión.

El jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, adelantó además que Teherán planea anunciar una “zona de exclusión” por fuera del estrecho de Ormuz, dirigida contra buques que considere que intentan transitar la vía marítima. Según Rezaei, esa nueva zona “comenzará desde la línea del bloqueo naval estadounidense, se extenderá hacia el estrecho de Ormuz, y desde este lado continuará hacia el golfo Pérsico”, aunque no precisó cuándo entrará en vigencia.

Irán bloqueó el estrecho tras el inicio de la guerra, el 28 de febrero, y lo convirtió en su principal herramienta de presión: paralizó casi todas las exportaciones petroleras por esa vía, exige autorización a los buques que quieran cruzarla y ataca a los que intentan evadir su control. Estados Unidos, por su parte, mantiene un cerco sobre puertos y buques iraníes, aunque logró restablecer parte del tráfico marítimo a través de una ruta meridional cercana a Omán.

Temas Relacionados

IránCorea del SurEstrecho de OrmuzGuerra en Medio OrienteEstados UnidosDonald TrumpÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Von der Leyen anunciará más inversiones de la UE en Groenlandia ante la presión de Trump para que la isla pase a control de EEUU

Durante su primera jornada en Nuuk, la presidenta de la Comisión Europea anticipó que el paquete de inversiones será “sustancial”, aunque no ofreció detalles sobre su volumen

Von der Leyen anunciará más inversiones de la UE en Groenlandia ante la presión de Trump para que la isla pase a control de EEUU

Netanyahu afirmó que “el fin del régimen iraní está cerca” y sostuvo que su caída “cambiaría el destino” de Medio Oriente

“Junto con EEUU, logramos grandes avances al eliminar una amenaza existencial que se cernía sobre nosotros. Hemos eliminado bombas atómicas y misiles balísticos de nuestras órbitas”, afirmó el premier israelí durante un brindis del Gobierno con motivo de Rosh Hashaná

Netanyahu afirmó que “el fin del régimen iraní está cerca” y sostuvo que su caída “cambiaría el destino” de Medio Oriente

El ministro de Finanzas británico presenta su agenda económica de cara al primer presupuesto del Gobierno de Andy Burnham

John Healey expondrá este lunes las principales líneas de su plan en un contexto marcado por las dificultades económicas del país, el elevado costo de vida, el desempleo juvenil y el aumento de los precios de la energía como consecuencia de la guerra entre Estados Unidos e Irán

El ministro de Finanzas británico presenta su agenda económica de cara al primer presupuesto del Gobierno de Andy Burnham

Israel advirtió sobre nuevos ataques contra Hezbollah y ordenó evacuar una zona de Deir Zahrani, en el sur del Líbano

En un mensaje difundido en árabe, las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) señalaron que “la actividad terrorista obliga a las FDI a actuar con fuerza contra ella” y advirtieron que quienes permanezcan en el área estarán expuestos a un riesgo

Israel advirtió sobre nuevos ataques contra Hezbollah y ordenó evacuar una zona de Deir Zahrani, en el sur del Líbano

Un funcionario ucraniano dijo que Estados Unidos presentó una propuesta "más eficaz" para terminar la guerra con Rusia

La declaración se produjo después de una reunión en Kiev entre el presidente Volodimir Zelensky y los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes también mantuvieron conversaciones con Vladimir Putin en Moscú. “No es lo mismo que antes", afirmó el alto cargo ucraniano

Un funcionario ucraniano dijo que Estados Unidos presentó una propuesta "más eficaz" para terminar la guerra con Rusia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Pedro Sola se une a La Granja VIP 2 como practicante tras polémica por sus comentarios sobre los perros

Pedro Sola se une a La Granja VIP 2 como practicante tras polémica por sus comentarios sobre los perros

Temblor hoy 7 de septiembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Los trenes Mitre, Sarmiento y Roca circulan con demoras y cancelaciones: hay miles de pasajeros afectados

Enfriar un piso de 90 metros ha costado casi 108 euros este verano, un 16% más que en 2025: Sevilla y Córdoba lideran el gasto en aire acondicionado

Córdoba: el peronismo ganó en Marcos Juárez, “el kilómetro cero” del macrismo

DEPORTES

La revelación sobre el estado de salud de Charles Leclerc tras el fuerte accidente en el GP de Italia de Fórmula 1

La revelación sobre el estado de salud de Charles Leclerc tras el fuerte accidente en el GP de Italia de Fórmula 1

Francisco Cerúndolo enfrentará a Alexander Blockx por los octavos de final del US Open: todo lo que hay que saber

El lado B del fútbol de élite: la historia de Ashley Young, de ser rechazado a los 15 años a jugar sin cartílago en la cadera

“Jugaste un partidazo, muy bien”: la historia de la promesa de las Inferiores de River Plate que deslumbró a Messi

Corazón de campeón: las razones detrás de las lágrimas de Colapinto tras el Gran Premio de Italia de F1

ENTRETENIMIENTO

Catedrales, la adaptación de Claudia Piñeiro, ya tiene tráiler y fecha de estreno en Prime Video

Catedrales, la adaptación de Claudia Piñeiro, ya tiene tráiler y fecha de estreno en Prime Video

Tim Robbins comparó las lecciones de Robert Altman y Clint Eastwood con las condiciones actuales de Hollywood

Hugh Jackman evitó confirmar su regreso como Wolverine mientras promocionaba una versión oscura de Robin Hood

Qué fue de la vida de Mr. T, el ídolo de los 80 que eligió alejarse de las pantallas

Nanni Moretti regresa a Venecia 37 años después con una película a ritmo de los Rolling Stones y Bruce Springsteen: un drama romántico alejado de su estilo