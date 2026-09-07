El régimen de Irán amenazó a Corea del Sur con “graves consecuencias” si despliega tropas en el estrecho de Ormuz

El destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta, de la Armada de Estados Unidos, intercepta un petrolero de bandera iraní, en el marco de la escalada por el control del estrecho de Ormuz (Armada de Estados Unidos)

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Irán advirtió este lunes a Corea del Sur que, si participa en operaciones militares en el estrecho de Ormuz, enfrentará “graves consecuencias”, después de que Seúl afirmara que estudia un posible despliegue en el golfo Pérsico.

“La presencia militar o la participación en operaciones de otro país en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz no puede sino considerarse un apoyo directo a la parte responsable de la agresión, y tendrá graves consecuencias”, afirmó en coreano, en la red X, el portavoz de la cancillería iraní, Ismail Bagaei.

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El diplomático agregó que “ningún Estado que se precie de su soberanía y responsabilidad debe ceder ante la presión y las amenazas de Estados Unidos”.

El Ministerio de Exteriores surcoreano respondió que mantiene “una estrecha comunicación con la comunidad internacional, incluidos los países pertinentes, con el fin de lograr la pronta restauración de la paz y la estabilidad en Oriente Medio y garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz de todos los buques, incluidos los nuestros”.

Seúl había afirmado el viernes que evalúa el despliegue de tropas en la zona siempre que “no comprometa su capacidad de defensa”, según un funcionario presidencial que habló bajo condición de anonimato con agencias locales. La decisión, dijo, “aún está en curso”.

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Las noticias acerca de un posible despliegue surcoreano en Ormuz se producen en medio de las presiones de Trump, que reprochó públicamente a las autoridades surcoreanas que no se hayan sumado a su política de “desnuclerización” de Irán.

Un buque estadounidense en el centro de una nueva disputa

Imagen de archivo de embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam (Omán). 31 agosto 2026. REUTERS/Stringer

La advertencia a Seúl se da en medio de una nueva escalada militar entre Washington y Teherán. El ejército estadounidense negó este lunes que Irán haya atacado un buque militar estadounidense no tripulado en el estrecho de Ormuz, y calificó la versión de “una mentira total”. Medios estatales iraníes habían dicho que el buque estadounidense intentaba ingresar a una zona que Irán considera restringida, pero el capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), rechazó de plano esa versión.

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El reclamo iraní llegó un día después de que Estados Unidos atacara petroleros iraníes en represalia por el lanzamiento de misiles balísticos iraníes contra buques de guerra de la Marina estadounidense, en la reactivación de los combates tras aproximadamente un mes de calma.

El presidente del Parlamento iraní y jefe negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, había advertido que la era de las “respuestas proporcionadas” llegó a su fin y que la represalia iraní será “más rápida, más dura y más dolorosa”.

Irán anuncia una “zona de exclusión” fuera del estrecho

Irán bloqueó el estrecho tras el inicio de la guerra, el 28 de febrero, y lo convirtió en su principal herramienta de presión.

El jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, adelantó además que Teherán planea anunciar una “zona de exclusión” por fuera del estrecho de Ormuz, dirigida contra buques que considere que intentan transitar la vía marítima. Según Rezaei, esa nueva zona “comenzará desde la línea del bloqueo naval estadounidense, se extenderá hacia el estrecho de Ormuz, y desde este lado continuará hacia el golfo Pérsico”, aunque no precisó cuándo entrará en vigencia.

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Irán bloqueó el estrecho tras el inicio de la guerra, el 28 de febrero, y lo convirtió en su principal herramienta de presión: paralizó casi todas las exportaciones petroleras por esa vía, exige autorización a los buques que quieran cruzarla y ataca a los que intentan evadir su control. Estados Unidos, por su parte, mantiene un cerco sobre puertos y buques iraníes, aunque logró restablecer parte del tráfico marítimo a través de una ruta meridional cercana a Omán.