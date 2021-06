Casi tres décadas después, Patricia Viggiano habló de su salida de Grande, Pá! y Mi cuñado

El testimonio de Patricia Viggiano (Mucha Radio)

“La actuación para mí siempre fue vocación, yo nunca tuve que plantearme qué quería estudiar. Siempre supe que me gustaba el baile y la actuación”, aseguró Patricia Viggiano, la artista de 60 años en una entrevista con Marcela Coronel, conductora del ciclo Mientras tanto que se emite por Mucha Radio (FM 94.7). “En este momento voy a hacer dentro de unas semanas una participación en una miniserie que protagoniza Celeste Cid para Disney”, agregó.

Durante la charla, la actriz, que desde hace más de tres décadas trabaja en el mundo del espectáculo, aseguró: “No me atrae estar en los medios, que se hable de mí, Soy una persona con un perfil muy bajo”. Y contó una anécdota “desagradable” que le pasó en una nota: “De una revista muy conocida me pidieron si podía estar mi marido en una nota. Desde mi inocencia total, porque no manejaba los medios, dije que sí... Cuando llegó el periodista a mi casa, preguntó por mi marido y no estaba... Me preguntó por qué me había ido de Grande pá! y le expliqué que era por mi embarazo. Y el periodista puso en la nota: ‘Con esto la actriz trata de echar un manto de olvido sobre su relación afectiva con Arturo Puig, razón por la cual se fue del programa’. ¡Yo estaba con un bombo de tres meses!”.

La actriz asegura que le inventaron un romance con Juan Ponce de León que afectó mucho a sus hijas

Luego, Viggiano recordó el mal momento que pasó con sus hijas cuando le “inventaron” un romance con un compañero de elenco: “En un momento tuve una separación y habían creado un rumor con Juancito Ponce de León. Me persiguieron tres meses para una nota, como no la di, sacaron un romance con Juan inexistente. Yo tenía hijas chiquitas y tenía que darle explicaciones porque venían del colegio llorando”.

También, Patricia se refirió a su experiencia de trabajar en la comedia Mi cuñado, que se emitió desde 1993 hasta 1997 por la pantalla de Telefe. “Fue un programa que me encantaba... Mis compañeros eran maravillosos. Yo tenía clarísimo que los protagonistas eran Beto Brandoni y Ricardo Darín”, explicó. En esa época, ella tenía 30 años y aunque el ciclo era un éxito prefirió irse antes en la búsqueda de nuevos desafíos: “Mi personaje daba para un año, no para cinco. Era madre y ama de casa en un momento donde la mujer ya era sostén de hogar”.

Por último, Viggiano señaló que los hombres tienen mayores posibilidades de trabajar que las mujeres en el mundo actoral, ya que no tienen tantos problemas para conseguir papeles, con el paso de los años. “Las actrices caducan antes (que los actores), pasamos a ser las madres de.... Yo no tengo problema, he tenido trabajo gracias a aceptar trabajos que otras actrices no querían. Yo a los 36 años en Verano del 98 fui abuela”, manifestó. Y agregó: “Faltan personajes de mujeres de otras edades. En occidente la vejez es tomada como algo no bueno, mientras que en oriente es maravilloso, es sabiduría. Me rompe la cabeza cómo nosotros mismos nos creamos las trampas, cómo nos limitamos...”.





