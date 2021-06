“Talentos Federales”: Guillermo Marín apuesta por los artistas en plena pandemia

“Talentos Federales", el casting de Guillermo Marín que es furor en Instagram

La pandemia afectó como nunca antes a la industria artística, que hasta el día de hoy está sumida en una crisis sin precedentes. Sin embargo, el empresario Guillermo Marín decidió seguir apostando en este sector y por eso creó Talentos Federales, un concurso en el que se propone darle la posibilidad de poder llegar al Teatro Broadway a todos los chicos del país que tengan talento para el canto. “Me reinventé porque sino te quedás atrás”, dirá sobre su proyecto creado en plena crisis global por el coronavirus.

A través de los vivos que conduce desde su cuenta de Instagram, el socio de Flavio Mendoza realiza un exhaustivo casting virtual en el que ya participaron miles de personas y ya es furor en las redes. Este espacio tiene como finalidad convertirse en una obra musical que vaya por todos los teatros del país, como una salida laboral para los incipientes artistas elegidos, que serán 35 en total y que también se irán sumando a la plataforma Spotify. Por el momento, y debido a las vigentes restricciones, las galas de audición se están trasmitiendo vía streaming y de forma gratuita todos los domingos a las 20hs por la web www.passline.com. De todas formas, el empresario tiene fe que pronto podrán realizarse de forma presencial, tal como fueron las primeras dos emisiones.

Marín, además de destacar el nivel de talentos que está encontrando, aseguró que ya lo están llamando desde municipios y gobiernos provinciales para contar con el espectáculo una vez que la pandemia lo permita.

Guillermo Marín es un reconocido productor del deporte y el entretenimiento

En este sentido, en los últimos días el Ministerio de Cultura porteño anunció que el próximo viernes 18 de junio se retoma la actividad después de siete semanas de cierre, lo que implica que reabran teatros y cines con público, con aforos de hasta el 30 por ciento y respetando los protocolos acordados. Según lo acordado entre los empresarios teatrales y el gobierno porteño, el público que tendrá acceso a cada sala será acorde al tamaño de la misma. Los establecimientos con renovación de aire de 40 m3/h por persona: aforo máximo del 30%. Establecimientos con renovación de aire de 30 m3/h por persona el aforo será de un 25% y, para los casos de renovaciones de 20 m3/h por persona, será de un 20%.

Las entradas, en tanto, deberán adquirirse con antelación, vía internet o por venta telefónica, ya que está prohibida la venta a través de la ventanilla del teatro. Al ingresar, cada asistente deberá mostrar la declaración jurada de salud vigente (mediante formulario online, App CuidAR o sistema equivalente) y no se permitirá el ingreso de ninguna persona que tenga una temperatura igual o superior a 37,5°C. En todos los casos, la distancia entre asistentes y entre modalidades deberá ser de 2 metros. A tal fin, se deberán configurar la cantidad de butacas libres que sean necesarias en todas las direcciones. Finalmente, no se permitirá el desplazamiento de público durante el espectáculo. Deberá permanecer en los lugares asignados, excepto para el uso de sanitario y co n corredores de sentido único.

Después de ocho meses de permanecer cerrados, el 14 de noviembre pasado los teatros lograron levantar sus telones en una jornada emotiva. Con el correcto funcionamiento de protocolos, continuaron las funciones hasta que llegó la segunda ola de coronavirus. Las primeras restricciones nocturnas, que obligaban a cerrar a las 22, fue un primer impacto. Desde entonces, los empresarios ligados al teatro se movieron para reclamar las reaperturas.





