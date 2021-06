Las lágrimas de Florencia Peña por el regreso de Karina Gao a su programa: fue mamá después de estar en coma por coronavirus

Karina Gao regresó al programa que conduce Florencia Peña (Video: "Flor de equipo" - Telefe)

El caso de Karina Gao conmovió a todo el país. Es que la cocinera de Flor de equipo, el programa que conduce Florencia Peña en Telefe, se contagió de coronavirus mientras transitaba el quinto mes de embarazo y su cuadro se complicó de tal manera que entró a coma inducido. Desde ese momento, recibió el apoyo de todos sus colegas y del público, que siguió paso a paso su evolución. Afortunadamente, logró recuperarse y el pasado 29 de abril dio a luz a Teo, que nació el mismo día que sus hermanos gemelos.

Hoy, ya totalmente recuperada y feliz por su reciente maternidad, regresó al magazine que la hizo conocida y sus compañeros la recibieron con mucha alegría y emoción. “No puedo creer que hoy la vamos a tener de invitada y esperemos que prontamente la tengamos de nuevo con nosotros. Es la mejor noticia tenerla acá, la extrañamos muchísimo, rezamos tanto por ella....con nosotros, ¡Karina!”, la presentó eufórica la conductora. Y agregó: “Qué emoción tenerte acá, este virus que no nos deja abrazarnos, pero te daría un abrazote enorme. Todo este equipo, tanto los que estamos delante de cámara como los que están detrás, pensamos tanto en vos, rezamos tanto, queríamos tanto tenerte de vuelta”. Conmovida por estas palabras, la cocinera le respondió: “Me llegó todo eso, sino no estaría acá. Estoy súper agradecida a todos, es un equipazo”.

Por otra parte, le consultaron cómo está de salud su bebé. “Está bárbaro, no me puedo ni quejar porque es un santo. Aunque de noche tiene mucho cólico”, señaló, y detalló entre risas: “Es la primera vez que salgo así, yo estaba en pijama hasta el día de ayer, pero me hace bien”. Además contó que “se hizo largo, la recuperación tardó un montón, fue a fin de enero, medio año pasó”. En esa línea explicó cómo fue evolucionando su cuadro de coronavirus: “Hasta el día anterior a que me intubaran, me fui en modo vacación porque estaba aislada, sin los pibes, me leí todos los libros, no lo tomé mal. Jamás pensé que iba a pasar lo que me pasó, porque todos los días creía que iba a mejorar”.

La emoción de Florencia Peña por el regreso de Karina Gao a su programa (Video: "Flor de equipo" - Telefe)

Sin embargo, el momento más emotivo se vivió cuando la producción pasó un tape en el que se mostraba un resumen de la evolución de su enfermedad y Peña se mostró visiblemente conmovida. “Estamos todas llorando, es el milagro de la vida. Cuando contabas que salió todo cubierto como si él hubiera entendido que tenía que resguardarse ahí porque no estabas pasándola bien...”, expresó. Acto seguido, Karina señaló: “Él se cuidó, luchó, me emociona mucho porque después mandaron a estudiar la placenta y había indicios de infecciones, pero a él no le pasó nada. Nació con mucha paz, está en su mundo y eso me pone muy contenta”.

“Yo creo que este bebé tuyo, esa resiliencia que va a tener de haber tenido que soportar y ayudarte a que vos pudieras sanar con él adentro, va a ser un toro ese bebé porque realmente lo que a vos te pasó es un milagro (...) Realmente Kari, sos una leona porque esa fuiste vos también”, continuó la conductora. “A mí me cuesta asumir que fui yo, para mí yo dormí y después no hice más nada. Fueron el cuerpo médico, todos los enfermeros, el equipo de salud, y los rezos de la gente”, cerró la chef agradeciendo todo el apoyo recibido.





SEGUIR LEYENDO: