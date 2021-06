La reacción de Karina Jelinek ante la repercusión del video en el que besa a una amiga

Karina Jelinek besó a una amiga (Video: "TikTok)

“¡Vivo de ayer!”, escribió Karina Jelinek en su cuenta de TikTok -que lleva su nombre más la palabra Amore, como si fuera un segundo apellido-, junto a un fragmento de la transmisión en vivo que realizó en la red social junto a una amiga. Y acompañó el posteo con distintos hashtags: “Lo dejo a tu criterio, “Shakira”, “Argentina”, “Kylie Jenner”, “Fitness”, “Gym”, “Viral”, “MakeUp”, “Meme”, “Love”, “Friends” y “Dance”.

En el video -que cosechó más de 13 mil likes, 360 comentarios, fue compartido por 800 usuarios y reproducido 480 mil veces- su amiga lee algunas de las preguntas que recibieron de los seguidores que estaban atentos a la transmisión. “¿Cuál es tu comida favorita?”, reprodujo. “Soy vegetariana”, respondió la modelo y luego le dio un beso a su amiga.

Las imágenes tuvieron repercusión en las redes sociales y Ángel de Brito lo compartió en su Twitter. “Vamos”, escribió mencionando la cuenta oficial de la modelo, quien respondió de manera inmediata. “Me gusta dar besitos”, aseguró respondiendo sobre el comentario del conductor de Los Ángeles de la mañana y agregando distintos emojis.

“Te quiero”, contestó el periodista junto a un corazón, emoticón que también había utilizado Karina Jelinek en su mensaje anterior.

El diálogo entre Karina Jelinek y Ángel de Brito en Twitter

El último fin de semana, Karina Jelinek estuvo invitada a PH Podemos Hablar y allí habló de sus deseos de ser madre, y de las diferentes alternativas que analiza. “Me gustaría adoptar, porque hay tantos niños que no tienen donde ir y necesitan un hogar. O alquilar un vientre también, ¿por qué no? Me gustaría tener muchos hijos. Seguramente ya se va a dar. Estoy en eso”, indicó la modelo. De inmediato, Andy Kusnetzoff -conductor del ciclo- indagó sobre la subrogación del vientre.

“Es un proceso que estoy haciendo, me va a ayudar una amiga que va a poner el vientre”, respondió la cordobesa y agregó que le gustaría realizarlo en la Argentina. Entonces, surgió el debate ya que aún no está permitido según la legislación actual. Karina sostuvo que no estaba en condiciones de llevar adelante un embarazo -”por cuestiones físicas y emocionales” que prefirió reservarse- y agregó que ya habló con su amiga sobre la posibilidad de criar juntas al bebé.

“Seríamos como tres mamás, porque vivo con unas amigas y todas nos cuidaríamos, también la que me peina”, bromeó y luego volvió a la seriedad para asegurar que está asesorada por su abogada Ana Rosenfeld. “Lo quiero tener acá. Y adoptar también. Está bueno traer hijos al mundo”, concluyó Karina Jelinek.

