Ángel de Brito habló luego de que una de sus panelistas se descompensara en su programa y se refirió a los rumores de embarazo

“Nada grave, fue un bajón de presión pero se tuvo que ir del piso”, dijo Ángel de Brito el lunes tras un corte en Los ángeles de la mañana sobre su panelista Andrea Taboada, que se fue en medio del programa porque no se sentía bien.

En diálogo con Teleshow el conductor y jurado de La Academia se refirió a la salud de su compañera y a los rumores de embarazo luego de que ella se descompensara. “Tenía la presión alta y eso la hizo sentirse mareada. Pero ya estaba bien, en la casa, descansando”, dijo.

“Falsa alarma: no está embarazada ni era nada grave”, resumió el periodista que espera que pronto su “angelita” se pueda reincorporar al panel. Por precaución, el martes tampoco fue al piso de LAM, aunque usó sus redes sociales para transmitir tranquilidad. “Muchas gracias a todos por su preocupación, estoy mejor”, dijo a través de sus historias en Instagram, sin dar demasiados detalles.

El viernes Taboada se había vacunado contra el coronavirus y su cuerpo tuvo las reacciones adversas esperables tras la inoculación. “Feliz domingo, hoy me sentí mejor después de darme la vacuna, consulten a su médico, muchos me preguntaron, pero consulten al médico”, dijo en las redes luego de haber estado muy caída el sábado.

“Muchas gracias Fany. Les deseo que pronto pronto todos podamos estar vacunados. Si tienen dudas siempre consulten con un médico”, dijo contenta el viernes tras darse la vacuna. El lunes, antes de irse del programa de El Trece, contó: “El viernes a la noche empecé a sentirme mal y el sábado muy mal, estaba detonada. No tuve fiebre pero el brazo me dolía muchísimo. Tenía dolor de cuerpo, de cabeza, me dolía la cintura... los síntomas del COVID-19″.

A principios de mayo, la panelista contrajo coronavirus y el lunes 24, cuando se reincorporó a su trabajo, contó su experiencia: “La pasé mal, estoy un poco agitada. Con un poco de dolor de espalda y de cintura. Tuve todo menos fiebre y no perdí el olfato. Pero no tenía apetito. Me cuesta subir las escaleras, me agito. El médico me dijo que fuera de a poco porque tarda en recuperarse el cuerpo por más que el tema del covid. El cuerpo tarda en acomodarse y en poder volver a tener el mismo ritmo”.

Luego de haber estado varios días con síntomas, el jueves 13 por la noche confirmó que le había dado positivo de covid-19 tras someterse a un test PCR. “Día a día fueron como aplacándose los dolores de cuerpo y cabeza, pero cuando recibí la noticia creo que volvió todo junto”, le había contado la panelista a Teleshow. “Pensé que era una gripe. Tengo mucho sueño, estoy muy cansada. Y estoy monitoreándome con el médico”, había descripto.

El conductor, que también contrajo el virus, contó que lo transitó diferente, que no sintió “nada raro” y que la había pasado bien, aunque con angustia: “Cuando te dan el positivo te duele todo, solo tuve 38 de fiebre, pensé que era un cansancio normal de estar acá (había viajado a Miami a vacunarse) y de hacer cosas que en Buenos Aires no hacés”.

