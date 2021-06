Nicole Neumann, sobre la aparición pública de la ex de su novio: “La fama es tan peligrosa como atractiva”

Nicole Neumann y su novio José Manuel Urcera y la ex de él, Micaela Álvarez

Nicole Neumann blanqueó hace días nada más su noviazgo con el piloto de turismo carretera de 29 años, José Manuel Urcera. Sin embargo, la tranquilidad en la flamante pareja duró poco y de inmediato un nuevo escándalo llegó a los medios luego de que Micaela Álvarez, la ex de él apareciera en varios programas y dijera que tras comenzar una relación con la modelo, él seguía viéndola.

Despreocupada, en diálogo con Intrusos la rubia celebró su relación: “Estoy bien, trabajando, haciendo de mamá, viviendo un presente muy lindo”. Sobre lo que pasó en Neuquén, donde ella estuvo tomando unos días de relax con su pareja hasta que apareció Álvarez a increparlo, dijo: “Yo no me engancho en esas cosas”.

“No me voy a enganchar con pasados y ex que no me corresponden, nada de lo que se dijo tiene que ver conmigo y con mi presente”, dijo sobre el raid mediático de la ex del piloto, que ayer estuvo en el piso de Intrusos contando detalles de su relación con él. En ese sentido, Nicole apuntó: “La fama es tan peligrosa como atractiva, uno que está hace tanto en el medio está acostumbrado a que estas cosas sucedan”.

Nicole Neumann le respondió a la ex de su nueva pareja

“Yo por suerte disfrutando. Mi presente es muy lindo, lo estoy disfrutando y no hay mucho mas. La gente es libre de decir cosas, mentiras, verdades y cada uno es dueño de lo que dice y está todo bien”, cerró.

Adrián Pallares, conductor de Intrusos le preguntó a Micaela: “¿Vos los obligaste a blanquear (el noviazgo)? Nicole te tiene que agradecer a vos porque ¿sino la hubiese mantenido oculta?”. La joven le respondió: “Para mí que sí. Me pareció muy raro que haya publicado una imagen con ella porque es todo muy reciente. Hace poco cortó conmigo después de una relación muy larga”.

Recordó que el piloto, aún cuando eran novios, le contó que “Nicole lo quería conocer”, pero que ella no se sorprendió, ya que lo considera “un chico lindo”. Sobre la flamante relación, dijo: “No estoy dolida, ni con rencor. Nosotros estábamos separados. Ahora lo desconozco. Siento que viví una mentira hace 6 años, pero hoy no estoy sufriendo. Me di cuenta de cómo me negó a Nicole también me ha negado otras cosas que eran ciertas”.

Ella no le ve futuro a la relación, sobre todo por la diferencia de edad (once años) : “No creo que dure. Es la realidad, Manu tiene 29 años y toda una vida por delante. Nicole ya tiene hijas. No me lo imagino a él ensamblando a una familia”.

“Él me hizo mucho daño en estos seis años. No estoy embroncada con este romance. No me cambia que haya sido con Nicole. Fueron sus actitudes todos estos años”, manifestó la joven dolida y agregó, sobre relaciones pasadas de él: “No es una decepción amorosa, pero las mentiras constantes duelen. Pasaron un montón de cosas que prefiero no contar, nunca hubo violencia física. Hubo rumores que en otras relaciones del pasado sí hubo violencia de género”.

“Es difícil entender a una persona que tiene valores tan distintos a los tuyos. Yo me crié con amor, con un poco de ingenuidad, de afecto, protección... Nosotros nos enamoramos... él tiene un montón de cosas buenas muy en el fondo... Yo lo bancaba y lo amaba. Cuando amo doy todo y me entrego totalmente. Me hubiera encantado que él pueda encontrar su felicidad, ojalá que la haya encontrado, pero no creo”, cerró entre lágrimas.

