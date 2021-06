Por qué Rodolfo Barili pospuso su boda con Lara Piro, a seis meses de su compromiso

Rodolfo Barili y Para Piro

“Dijo ‘sí’”, anunció Rodolfo Barili en su cuenta de Instagram la Navidad pasada cuando comunicó que le había propuesto casamiento a su novia, Lara Piro. El conductor de Telefe Noticias compró dos alianzas que la pareja se colocó en Noche Buena mientras sonaba “She”, la versión de Elvis Costello del clásico de Charles Aznavour.

En marzo 2020, el periodista le había dado un anillo a la abogada. Y este año celebró aquella unión. “Un año ya de esta foto. De esa noche tan soñada como perfecta. Feliz de tenerte. Feliz de tenernos”, escribió Rodolfo en la red social en la que lo siguen medio millón de personas.

“Estamos saliendo. Ser feliz no es una tarea fácil, la construcción de la felicidad suele no serlo. A veces se busca incansablemente sin alcanzarse. Pero a veces llega inesperadamente como un milagro. Estoy viviendo ese momento maravilloso”, indicó tiempo después de confirmar su relación con unas románticas vacaciones en el Caribe.

En marzo 2020, cuando le dio el anillo a su novia

Rodolfo y Lara planearon su boda para este 2021. Sin embargo, la pandemia del coronavirus los obligó a cambiar los planes y prefieren dejar la celebración para cuando esté permitido hacer eventos masivos. No porque quieran hacer una fiesta grande, sino porque eligen poder realizarla sin mayores riesgos.

“Nos dimos el anillo a fin de año, para Navidad, y pensábamos casarnos este año. Pero con este contexto, debimos postergar. Esa es la realidad”, dijo Barili a Revista Paparazzi. “Lo tenemos planeado para el año que viene, claro que sí. Nos casaremos si la pandemia permite lo que nos impidió este año. Pero el anillo lo uso desde la Navidad pasada, cuando decidimos casarnos y poner fecha”, agregó.

El 15 de febrero pasado, un día después del Día de los Enamorados, Rodolfo Barili celebró el cumpleaños de Lara Piro dedicándole un romántico mensaje en las redes sociales. “¡Feliz cumple, amor! Amo comenzar otro cumpleaños junto a vos. Con nuestros ritos, con nuestras formas, con nuestras maneras de festejar la vida y el tenernos. Suena a cliché, lo sé, pero ya no me imagino la vida sin vos. Y eso me hace feliz. Tenerte. Amarte. Tenernos. Soñarnos. Estoy. Y sé que estás. Y sonrío de felicidad al saber que nos tenemos el uno al otro. Sonreí. Mucho. Porque nada puede ante eso. Te amo. Y nos amo juntos, los dos, los cinco”, escribió el conductor de Telefe Noticias.

La romántica propuesta de casamiento de Rodolfo Barili a Lara Piro

“Ninguno de los dos lo esperaba, creo que fue realmente una bendición, con una herramienta que fue una amiga en común que nos encontró”, dijo Lara Piro sobre los inicios de su romance. “Estamos muy bien, los dos tratamos de cuidar nuestra vida privada, a nuestros hijos”, agregó en diálogo con Tomás Dente y Noelia Antonelli en Siempre show.

Cristina Pérez, en tanto, celebró la unión de su amigo y compañero con su pareja. “Estoy muy feliz por ver a Rodolfo feliz, se lo merece mucho. Está con una persona que lo ama y lo cuida como merece”, dijo la periodista en Radio Mitre.

SEGUIR LEYENDO: