Juana Viale llegó al millón de seguidores y lo festejó bailando un tema de Comanche

Juana Viale festejo el millón de seguidores (Video: Instagram)

Atrás quedaron los tiempos en los que Juana Viale renegaba de la popularidad. La nieta de Mirtha Legrand nació famosa por su abuela y por su madre, Marcela Tinayre. Y , muy a su pesar, en más de una oportunidad ha tenido que lidiar con los paparazzis y con las preguntas de la prensa. Sin embargo, con los años la joven fue consolidando su propia carrera dentro del mundo del espectáculo, primero como actriz y ahora como conductora. Y hoy es una estrella que brilla con nombre propio.

Pero claro, los tiempos cambiaron. Y, en la actualidad, las redes sociales tienen un papel fundamental a la hora de destacar la labor de las figuras o de denostarlas. Por eso, hasta las personalidades más destacadas están atentas a sus seguidores. Y Juana no es la excepción a la regla. En Twitter, la actual encargada de conducir La noche de Mirtha Legrand y Almorzando con Mirtha Legrand en reemplazo de Chiquita, tiene más de 762 mil seguidores. Y en Instagram llegó al millón, por lo que decidió festejarlo de una manera muy especial.

“¿Te imaginás la razón por la cual fuiste citada hoy aquí?”, le pregunta una voz en off mientras ella se acomoda en un sillón junto a uno de sus perros en un video que compartió en su cuenta. Y Juana, después de pensarlo un rato, responde con un “no”. “Te vamos a hacer tres preguntas rápidas, ¿está bien?”, le indicó entonces la misma interlocutora. Y, enseguida, le consultó: “Si tuvieses que bailar la misma canción toda tu vida, ¿cuál sería?”. A lo que la actriz y conductora, después de meditar un rato, contestó: “‘Cómo te lo digo’, de Comanche”.

La segunda pregunta para Juana fue la siguiente: “A todas las fiestas que vos hiciste en tu vida, ¿preferís revivirlas en cámara lenta o en cámara rápida?”. Y ella sin dudarlo contestó: “En cámara lenta, todo...”. Finalmente, la última consulta fue: “Si tuvieses que festejar todo con un sólo ser viviente de este planeta, ¿quién sería?”. Y la respuesta no se hizo esperar: “¡Con Totis!”, dijo llamando a su perro.

Juana Viale se hizo cargo de los dos programas de su abuela (Foto: La Noche de Mirtha, ElTrece)

Luego de esto, la voz en off le pidió que viera la caja adornada con flores que tenía como sorpresa en frente de ella y que abriera el sobre que estaba encima del presente. “Llegaste al millón de seguidores”, decía el papel contenido en el mismo. “Un millón de seguidores, no lo puedo creer...¡Hay que festejar!”, dijo entonces Juana a pleno grito. Y así lo hizo.

Acto seguido y recopilando todas sus respuestas anteriores, Juana se mostró bailando con su mascota, en cámara lenta, mientras se escuchaba: “Cómo te lo digo, que te necesito, no encuentro palabras...para convencerte que tengo en mi pecho un corazón que te ama. Si no estás conmigo yo te extraño tanto cada minutito, pero me consuela saber que eres toda para mi solito...”.

En el mes de marzo de 2020, días antes de que se declarara el confinamiento obligatorio en la Argentina, Juana había aceptado ocupar el sillón de su abuela y hacerse cargo de sus clásicas mesazas por un par de semanas y para proteger a la diva del coronavirus. Sin embargo, lo que iba a durar quince días se fue prolongando hasta fin de año. Y la Legrand sólo estuvo presente en una de las últimas cenas junto a su hija y su nieta, a modo de despedida.

En tanto, en esta nueva temporada y esperando que Chiquita, que ya tiene las dos dosis de su vacuna contra el COVID-19 se sienta segura como para volver a hacerse cargo de sus programas, Juana volvió a ponerse al frente de los dos ciclos de ElTrece con una renovada escenografía. Y demostró que, a lo largo de este último año, logró afianzarse en la conducción como para estar a la altura de Mirtha.

SEGUIR LEYENDO: