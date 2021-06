Qué dijo Horacio Cabak sobre el rumor de una boda con Verónica Soldato, tras superar la crisis de pareja y el escándalo mediático

Horacio Cabak

“Horacio Cabak se casa con Verónica Soldato”, dijo Ángel de Brito en su programa Los Ángeles de la Mañana y generó una enorme sorpresa entre sus compañeras. La panelista Mariana Brey le preguntó: “¿Te lo confirmó ella?”. El periodista se río y le respondió a su compañera: “Te ganaste el sueldo de junio. Estuviste bien. Esta vez no fue ella. Se casan después de todo lo que pasó”.

El conductor reveló hace dos meses que Soldato le escribió para contarle que estaba separada de Cabak tras 27 años de relación y tres hijos en común. Ella lo acusaba de haberle sido infiel y se desató un escándalo mediático. Sin embargo, el conductor aseguró el sábado pasado en La noche de Mirtha Legrand con Juana que se habían reconciliado: “Para tranquilizar a todo el mundo... Vivo en mi casa hace mucho tiempo, con con mi mujer y con mis hijos. Quédense tranquilos. Está todo bien”.

Ángel de Brito afirmó que Horacio Cabak se casa con su mujer, Verónica Soldato (Video: LAM, EL Trece)

Luego de enterarse del rumor de una supuesta boda, Cabak reaccionó por Twitter. “Enigmático #LAM @HoracioCabak se casa con su mujer Verónica Soldato”, anunciaron en la cuenta del ciclo de espectáculos de El Trece. El modelo respondió con un chiste: “Iba a ser una cámara oculta para @cuervotinelli ¡¡¡¡¡¡¡¡Me descubrieron !!!!!!!!!!!!!!”. Y luego, señaló con tono irónico: “Avísennos con tiempo así nos preparamos. No queremos llegar tarde sea cuándo y dónde sea. No sabíamos nada. Gracias”.

También, aprovechó para desmentirlo en su programa Ciudadano común. “La gente está drogada, ¿no? La misma gente que dice que yo estaba atravesando una grave crisis y que me habían echado (de mi casa), ¿ahora dice que estoy por casarme?”, preguntó Horacio en el ciclo que se emite por Radio Delta (FM 90.3).

“Te vas a casar, felicitaciones”, le dijo uno de sus compañeros. “Gracias chicos, gracias por contármelo. Gracias por informármelo. ¿Cómo es esto?”, aseguró el también conductor de La jaula de la moda. “Yo no me enteré. ¿Cómo se enteraron ustedes?”, les consultó a sus colegas. “Nosotros por la tele, dijeron que te vas a casar, Horacio. Fue Ángel de Brito”, le respondieron.

“Uhhh... qué gracioso. Qué gente loca, por Dios”, afirmó el modelo y siguió en tono irónico. “Sí, una fiesta para todos, para 5000 personas. De frac y smoking. Uno arriba del otro”, explicó en broma. Y un poco cansado, señaló: “Si tengo que explicar cada boludez que dijeron en LAM me vuelvo loco”. Su compañero le respondió: “Esto es grave, porque hay alguien que está vendiendo pescado podrido”.

Por último, Cabak expresó su enojo contra el periodista y su equipo de angelitas: “No pueden estar sin hablar de mí. Es una cosa de locos, yo no les hablo, no les contesto, no quiero ir al programa, no les quiero responder. No pueden evitarlo. Es más fuerte que ellos”. Entonces su colega le consultó: “¿Alguna vez pensaste en casarte, Horacio?”. Y el conductor ratificó su postura para terminar de desmentir el rumor: “Nunca, no soy del equipo de los que creen que el matrimonio sirva para algo”.





