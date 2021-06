La hija de Lía Crucet indignada con Tony Salatino por exponer a su madre en un video: “Tengo miedo de que la quiera sacar a trabajar”

Impactante reaparición de Lía Crucet

En la tarde de este domingo, Lía Crucet publicó un video en sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores, que en el último tiempo estuvieron preocupados por su salud, luego de que la cantante estuviera internada durante un mes en una clínica psiquiátrica. Si bien a mediados de abril había sido dada de alta, la cantante sigue con el tratamiento de manera ambulatoria en su casa. “Hola amigos del club de fans, acá está Lía Crucet. Muy pronto voy a estar con todos ustedes, la estoy peleando, sé que voy a salir de esta. Los quiero mucho, los amo, un beso grande para todos”, se le escucha decir a la artista en la grabación.

Sin embargo, su hija Karina, reaccionó desde Instagram cuestionando a Tony Salatino, el marido de la cantante, por el material publicado en las redes de su mamá: “Hacía falta que el marido publique un video exponiendo a mi mamá así”, lanzó.

La publicación de Karina Crucet

En este sentido, Teleshow fue a buscar la palabra de Tony, quien se mostró molesto por los dichos de la hija de su mujer. “Fue un video para los fans de ella, para que vieran que está bien, nada más que eso. Mi mensaje para Karina es que mejor llame por teléfono a la madre para ver cómo está, cómo sigue. Una sola vez la llamó desde que está internada acá. Hay WhatsApp, que es gratis. Así es fácil, llamando una vez cada 20 años, así me la llevo yo también. Eso es lo que yo sé, por ahí me estoy equivocando, pero todavía la estoy esperando”, dijo el marido de Lía.

Por su parte, Karina también habló con este medio y contradijo la versión de Salatino. “Estoy indignada y cansada de responder a las pavadas que dice este señor, ya es demasiado. Me estoy manejando con la Justicia, con mi abogada que hoy estuve hablando ni bien vi el estado de WhatsApp. Me parece indignante porque no es la manera de que mamá se contacte con la gente o los fans. No es la manera de exponerla así cuando no está bien todavía”, señaló.

Y, sobre el estado de salud de la artista, agregó: “Está un poquito más estabilizada con la parte del tratamiento psiquiátrico, pero no está bien todavía. Si vos la ves en la imagen, te das cuenta de que no está bien. Me preocupa, tengo miedo que la quieran sacar a trabajar igual. Ahora no se puede porque estamos en cuarentena, pero me imagino que no va a ser así, tampoco lo voy a permitir”.

En esa línea, también aseguró que “de donde pudo hacer bajar ese video, lo hice bajar”. Y, dijo contradiciendo a Salatino, explicó: “La llamo siempre, la fui a ver a Mar del Plata, hablé con los médicos. El psiquiátrico hizo intervenir a la Justicia porque no vio las cosas normales, no nos olvidemos que mamá bajó sesenta kilos cuando fue internada. Y la misma clínica donde ella tenía una neumonía la deriva a un psiquiátrico, no la llevó el marido”.

Los chats que mantuvo Karina Crucet con su hermano para preguntarle por la salud de su madre

Y destacó: “Ella está casada legalmente, me puedo meter hasta un punto, por eso hice intervenir a la Justicia. La llamo siempre, hablo con ella, no se puede hilar mucho una conversación muy normal, pero bueno, sea lo que sea hablo siempre con mi mamá. Ahora hace tres o cuatro días que intento hablar con ella y no lo logro, me pareció raro. Voy a dejar pasar uno o dos días más y ver qué pasa, porque yo con Tony no tengo diálogo, yo hablo con mi hermano (Ezequiel), pero él hace unos días que está ocupado y no puedo contactar con mi mamá. Ella nunca manejó un celular, tuvo un tiempito uno y se lo sacaron”.

Por último, Karina aseveró: “De todas las declaraciones que este señor haga y sean mentira, se va a tener que seguir haciendo cargo. Porque cuanto más mienta y más siga exponiendo a mi mamá de esa manera, más complicaciones va a tener”.

En marzo, la popular intérprete había perdido 60 kilos de forma repentina y tuvo que ser trasladada por un cuadro de deshidratación. Según el profesional que firmó el certificado médico que avala la externación de la artista habría pedido en dicho documento que la cantante necesitaría ser atendida por acompañantes terapéuticos y la atención de un psiquiatra las veces que fuera necesario. Luego de muchos rumores y de que su marido acudiera a los medios para reclamar los incumplimientos por parte de la obra social de la artista, la salud de Lía al parecer se estabilizó, aunque su estado sigue siendo preocupante.

