Por decisión dividida del jurado, una nueva pareja fue eliminada de La Academia de ShowMatch

Este jueves se confirmó una nueva pareja eliminada en La Academia 2021. Se trata de la dupla integrada por Julieta Puente y Facundo Insua, quienes se quedaron afuera de ShowMatch por decisión dividida del jurado. La pareja había quedado sentenciada junto a Sofía Jujuy Jiménez y Facundo Giordano, que reemplazó al bailarín Nacho Saraceni que tiene coronavirus.

El duelo comenzó luego de que Marcelo Tinelli terminara de completar de leer el voto secreto de Pampita. Mariana Genesio Peña y Rodrigo Jara (18), El Polaco y Barby Silenzi –quienes debatieron en vivo la posibilidad de tener otro hijo– (8), Barby Franco –bendecida polémicamente por Pampita con la nota máxima– y Gabriel Rentería (18), y Charlotte Caniggia– perjudicada por el “0″ de la jurado– y Nacho Gonatta (16), completaron el duelo que llevaron adelante durante la emisión del programa.

Juli Puente quedó eliminada de La Academia

Para el duelo, con todas las libertades de elección, Jujuy apostó a la temática del desfile, Mariana desnudó su alma y su cuerpo para contar su historia de vida, El Polaco y Barby hicieron una danza urbana, Julieta realizó una coreo acrobática, Charlotte optó por un lip sync de su propio canto y Barby bailó en las alturas con un look animal print.

La primera pareja salvada por el jurado, por decisión unánime, fue Barby Franco-Gabriel Rentería. La segunda, por decisión dividida, fue Mariana Genesio Peña-Rodrigo Jara. La tercera, por decisión unánime, fue El Polaco-Barby Silenzi. Para la salvación de la cuarta pareja, como el jurado no se ponía de acuerdo, debió intervenir Eugenia López, una de las jefas de coaches. Finalmente, los elegidos fueron Charlotte Caniggia y Nacho Gonatta.

En la última salvación los votos del jurado dieron empate, por lo que debieron desempatar las jefas de coaches, quienes decidieron que Sofía Jujuy Jiménez continúe en La Academia. De esta forma, Julieta Puente quedó eliminada de la competencia.

Una vez terminado el programa. Sofía Jiménez diálogo con Teleshow y expresó sus sensaciones al ser salvada para continuar en la competencia. “Estoy muy emocionada, me tiembla todo el cuerpo porque no lo puedo creer. Es una mezcla de sensaciones porque me tocó el duelo con Juli (Puente), que es una persona que quiero y sé lo importante que era para ella seguir en el certamen”, reveló.

Sofía Jujuy Jiménez habló tras eliminar a Juli Puente en La Academia

“¡Se lo pedí al universo! Lo dimos todo y ensayamos por zoom y sacamos una coreo”, dijo la conductora que destacó la actitud del equipo tras confirmarse que su bailarín dio positivo de covid. “Ahora hasta la final lo voy a dar todo, no me quería ir porque estoy dejando el corazón en esta pista”, señaló eufórica.

La participante destacó también la labor de su compañera eliminada. “Ella también lo dio todo y lo que hizo estuvo increíble, pero esto es un juego y un show”, resaltó. Sin embargo, no dudó cuando destacó que “este año al certamen lo tomo como mucho aprendizaje para el canto, la actuación y el baile”. “Es como una gran oportunidad de aprender y seguir creciendo. Amo trabajar en los medios de comunicación y esto es parte del arte de comunicar y estar en contacto con la gente del otro lado de la pantalla y es una oportunidad para que me sigan conociendo”, concluyó.

