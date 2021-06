Un año después, Jimena Barón compartió una foto de su fallida reconciliación con Daniel Osvaldo: “Mendigando migajas de lo que sea”

Jimena Barón y Daniel Osvaldo se reconciliaron por tercera vez en mayo del año pasado

“¿Cómo lo explicaría? Te puedo dar el número de mi psiquiatra. Yo estoy intentando entender algunas cosas... Una pelotuda, básicamente, porque aparte... bueno, no importa. No lo entiendo muy bien. Sí me justifico con la maldita pandemia... El encierro... Yo vivo en un departamento muy pequeñito y apareció él con la casa grande, la huerta. Y bueno, él... Yo me sentía más canchera porque ya había hecho el proceso Cobra-Tonta. No creo que sea un enganche (de la pareja). Me replanteé cosas, te vuelven un millón y medio de recuerdos”.

En marzo pasado -después de haber estado inactiva de sus redes sociales durante ocho meses y de no haber querido brindar ninguna entrevista- Jimena Barón rompió el silencio y habló de su fallida reconciliación con Daniel Osvaldo. La cantante se mudó a la casa del ex futbolista en mayo del año pasado para celebrar su cumpleaños -”me la mandé”, aseguró al respecto- y durante casi tres meses compartió el minuto a minuto de su vuelta a la convivencia. En julio publicó la última imagen en el hogar de él y, luego de la separación, eligió alejarse completamente de los medios.

El sincericidio de Jimena Barón sobre su relación con Daniel Osvaldo

Desde entonces, la actriz se permitió bromear sobre la situación. En las últimas horas compartió Historias de Instagram en las que describió cuál fue su situación entre mayo, junio y julio pasado. Y aclaró cuál es la actual. “Ya saben”, advirtió sobre mayo 2020, dejando entrever que la foto correspondía al jardín de la casa de Daniel Osvaldo en Banfield, en donde se mudó hasta pasado julio, cuando se volvió a separar del padre de su hijo.

“Miren mi cara”, pidió a sus casi seis millones de seguidores. “Un flan mendigando migajas de lo que sea”, detalló sobre la imagen en la que está mirando de costado, probablemente a su ex, con quien compartía un mate.

Una foto en la casa del padre de su hijo

El calendario siguió y cuando llegó a junio, la cantante de Ya no te extraño -tema que escribió en febrero 2020, antes de su fallida reconciliación y que habla de las relaciones tóxicas- decidió representarlo con la foto del Titanic, barco que se hundió en 1912 luego de chocar contra un iceberg.

Cuando le tocó describir lo que sucedió en julio, Jimena evitó ahondar en detalles sobre la ruptura con Daniel Osvaldo, que hoy enfrenta rumores de crisis y separación con Gianinna Maradona en medio de versiones de infidelidad. “Cerré redes sociales y me empecé a poner bien lejos de todo. Y preparar para volver”, indicó la actriz que lanzó nuevos temas sobre su experiencia.

La foto con la que graficó su reconciliación con Daniel Osvaldo

En la última Historia que compartió, aclaró: “Aún no volví. Volver será mi nuevo tour y ahí entenderán qué estuve haciendo todo ese tiempo que me fui”. Jimena Barón concluyó su mensaje con el dibujo de un corazón, el órgano humano, no el popular diseño.

La actriz contó cómo siguió su vida entre julio y marzo, cuando regresó a las redes sociales

El último posteo de Jimena Barón

