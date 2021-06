Polémica por la subasta de Diego Maradona: quiénes buscan frenarla y por qué la jueza igual autorizaría su realización

La justicia determinó a Diego Junior, Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito Fernando como herederos universales de Diego Maradona

La subasta de los bienes de Diego Maradona todavía no comenzó y ya quedó en medio de una polémica judicial y mediática. Siquiera tiene fecha confirmada, ni está autorizada por la jueza. Cuando parecía que la relación entre los cinco herederos universales -Diego Junior, Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito Fernando, representado por su madre, Verónica Ojeda- estaba calma, un conflicto público entre Gianinna y Verónica desató un nuevo escándalo que llevó a Mario Baudry -abogado del menor de los hermanos- quiera suspender la subasta. Incluso, deslizó la posibilidad de que sea Gianinna quien se haga cargo de pagar el alquiler de las bauleras y la manutención de los inmuebles y vehículos de su padre.

Según indicó a Teleshow Federico Guntin -abogado de Dalma y Gianinna- los cinco herederos firmaron una petición para que se pueda realizar una subasta de la mítica casa de Don Diego en Villa Devoto -sobre la calle Cantilo- un departamento de Mar del Plata, dos autos BMW y una camioneta Hyundai. El objetivo de ellos no es repartir el dinero que se obtenga a cambio, sino poder saldar las deudas con la Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires (ARBA) y pagar los impuestos.

“Si fuese por mí no vendería ni subastaría nada de mi papá. Sin embargo, lo que yo sienta o piense lamentablemente los demás se lo pasan por el orto. Nadie quiere reunirse, nadie quiere hablar por privado. Solo necesitan estar en la televisión diciendo boludeces. Ojalá puedan y quieran firmar para poder hacerle el Memorial que él se merece, aunque no sea redituable en guita. No todo pasa por eso, muchachos. Él se merece que todos puedan ir a dejarle una flor. Él ese merece todo. ¡Ojalá todos los comprendan!”, escribió Gianinna Maradona en su cuenta de Twitter expresando públicamente que ella no hubiera querido llegar a esta instancia.

Mario Baudry también es la pareja de Verónica Ojeda

A pesar de las declaraciones públicas de Gianinna, Guntin sostiene que en la justicia consta que los cinco herederos están de acuerdo en realizar la subasta. “Ella expresó su opinión por el momento que está atravesando”, aclaró sobre su representada que también se enfrentó con Verónica Ojeda, quien había dicho que Dieguito Fernando no tenía relación con sus hermanos. Al respecto, la diseñadora de moda publicó capturas con mensajes en los que deja en claro que busca mantener vínculo con su hermanito pero que no obtuvo respuesta.

En tanto, el letrado aseguró que Matías Morla -quien fuera abogado y apoderado de Diego Maradona- no presentó la rendición de cuentas. “No hay plata. Y mientras tanto hay que pagar ARBA, impuestos de las casas, los autos, las patentes, los seguros. Si no empezamos a tener líquido para pagar, se complica mantener todo”, consideró Guntin y aclaró que ellos no solicitaron no pagar el impuesto a la riqueza, sino que hicieron una presentación judicial en la que manifestaron que aún no tienen conocimiento de cuál es la verdadera herencia: “Pedimos que se suspendiera y que se pagara cuando sepamos. Pero tampoco tenemos fondos”.

Uno de los autos de Maradona que entra en la subasta (Infobae)

Por su parte, detalló que se reúne de manera virtual tres veces por semana con los abogados de los otros herederos de Diego y que están esperando que la jueza autorice la subasta que, por el momento, está detenida ya que Eugenia Laprovittola, Santiago Lara y Magalí Gil realizaron demandas de filiación. Hasta tanto la justicia no determine si son hijos de Maradona, no se puede avanzar en el proceso.

“Ellos no quieren que se hagan reparticiones”, dijo Guntin y detalló que Diego Junior, Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito Fernando buscan que se haga la subasta “no para dividir el dinero sino para tener la plata y poder pagar los impuestos, los gastos de la sucesión”.

También sostuvo que no se rematarán otro tipo de bienes personales de Maradona como pelotas, camisetas u objetos que están en las bauleras. “Ideal es que se repartan entre los hijos lo que quiere cada uno y el resto quedará para algún museo. Muchas cosas no pertenecían a Diego sino que se las habían regalado a él”, dijo Federico Guntin.

