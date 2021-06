La filosa crítica de Nicole Neumann a Pampita, tras su cruce con Charlotte Caniggia: “Yo tengo códigos”

Nicole Neumann criticó a Pampita por la polémica con Charlotte Caniggia (Video: "Hay que ver" - El Nueve)

Charlotte Caniggia y Pampita tuvieron este lunes una fuerte pelea en Showmatch. Es que la mediática había realizado una encuesta en su cuenta de Instagram preguntando si estaban de acuerdo con su pensamiento. “La verdad el jurado del Bailando (sic) me cae pésimo. Saber que voy ahí, bailo y pongo la mejor onda y siempre me están denigrando y maltratando como persona”, escribió en relación a Ángel de Brito, Carolina Ardohain, Jimena Barón y Hernán Piquín, actuales encargados de evaluar a los participantes de La Academia. Y las opciones para sus seguidores eran: “Sí, son una mier...” o “No, son re buenos”. Esto motivó el enojo de los jurados, y en especial de la modelo, que la tildó de “maleducada” e “irrespetuosa”:

Sin embargo, la mala relación entre ellas se había originado tiempo atrás, cuando la hermana de Alex Caniggia se había incorporado al panel de Pampita Online (KZO), pero duró sólo un programa: renunció después de que la cruzaran con Yanina Latorre, con quien justamente había pedido no enfrentarse. “La pasé como el culo”, le contó a Jey Mammon en febrero de este año, cuando recordó su efímero paso por el magazine que conduce la esposa de Roberto García Moritán.

La pelea entre Charlotte Caniggia y Pampita (Video: "ShowMatch", ElTrece)

Con el conflicto reflotado en la pista del programa de Marcelo Tinelli, se dio lugar a que algunas figuras dieran su punto de vista. Una de ellas fue Nicole Neumann, que tomó posición a favor de la hija de Mariana Nannis. “Lo que te puedo decir es que yo tengo códigos. Si invito a alguien a mi programa y me pide algo en especial, y lo puedo cumplir, después en el aire no te la voy a dar por atrás. ¿Se entiende?”, dijo la ex de Fabián Cubero al movvilero de Hay que ver. Y agregó: “Hay distintos tipos de programas, y distinto tipo de personas. Justo en este caso, yo tampoco pasé la mejor experiencia. Sin embargo, cuando ella vino a mi programa yo la recibí con la mejor onda, tratando de no preguntar nada que la pudiera incomodar cuando tenía mil quinientas (preguntas) para hacer”.

Nicole hacía referencia a un episodio ocurrido en 2017, cuando ambas trabajaban en el mismo canal, que las hizo cruzarse para que se entrevisten entre ellas en sus respectivos ciclos. Cuando fue el turno de que la ex de Benjamín Vicuña entreviste a su colega, el clima fue muy incómodo. En esa ocasión, Nicole aseguró: “Se puso tensa sobre el final, cuando hablamos acerca de qué pasó”, es decir, quién apodó “Muqui” a Pampita. : “Yo no tenía ganas de entrar en esto… Creo que Pampita me lleva a ponerla en un lugar de incomodidad”, dijo. También esa vez hubo espacio para los reproches. Cuando le consultaron si se había sentido cómoda en el ciclo de Ardohain, Neumann disparó: “Yo traté de cuidarla en mi programa, a mí no me gusta maltratar a la gente”.

Sobre este tema, la top volvió a referirse este martes. “Había pedidos antes, hubo un intermediario que pidió lo mío a la otra parte, y no se cumplió, como le pasó a Charlotte. Pero bueno, cosas que pasan, ya está, es un capítulo superado. Está todo bien, no quiero ninguna pelea nueva de nada”, cerró.

