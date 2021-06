Las críticas que recibió una periodista de 29 años en las redes tras vacunarse contra el coronavirus: “Me decían ‘¿esta gorda por qué se vacunó?’”

Maite se dio la primera dosis de la vacuna por ser asmática (Video: LAM, El Trece)

Maite Peñoñori contó en Los Ángeles de la Mañana que recibió la primera dosis de la vacuna Astrazeneca. La joven de 29 años se sacó fotos y grabó el momento en el que fue vacunada y al publicarlo en las redes sociales fue muy criticada. “Soy asmática, es una enfermedad de riesgo. Me daba cosa vacunarme porque sé que todavía hay un montón de gente de riesgo que queda por vacunarse, tanto personal de salud, gente grande, mi papá tiene 56 y todavía no está vacunado”, explicó.

Luego, la panelista señaló: También hablé con mi médico el viernes, yo estoy medicada, tomo una medicación todos los días y me dijo que me anote y me vacune porque habían muchos casos donde el asma complicaba el cuadro de covid”. Finalmente, la periodista obtuvo el turno y recibió la primera dosis en el Centro Cultural Islámico. En 84 días debería recibir la segunda.

Maite recibió la primera dosis (Instagram)

También, la periodista relató que se sorprendió por la cantidad de comentarios negativos y discriminatorios que recibió al contar la noticia a través de las redes sociales. “Me decían ‘¿esta gorda por qué se vacunó?’”, señaló Maite. Con tono irónico, el conductor Ángel de Brito le preguntó: “¿Entonces las gordas no se pueden vacunar?”.

Maite contó los insultos que recibió en las redes sociales (Video: LAM, El Trece)

Respecto a este tema, Yanina Latorre aseguró con sarcasmo: “Las cornudas tampoco se pueden vacunar”. En este momento, ella se encuentra en Miami con su familia de vacaciones y aprovechó para darse la vacuna contra el coronavirus. Apenas llegaron a los Estados Unidos, con Diego, Lola y Dieguito se dirigieron hacia un vacunatorio para recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer.

Según contó la panelista, el turno para darse la segunda es el próximo 28 de junio. “Yo me vacuno y vuelvo”, adelantó en diálogo con Ángel. Sus hijos, en tanto, se quedan allí hasta agosto y estarán al cuidado de su abuela Dora, madre de Yanina, quien también fue inoculada contra el coronavirus en Miami en enero pasado.

“La única condición era que sigan con el colegio y la facultad”, explicó la mediática este martes en vivo en el ciclo mientras sus hijos estaban tomando clases por Zoom y su marido había salido a correr. Por su parte, detalló que todos se encuentran bien luego de haber recibido la vacuna, excepto su hija Lola, que presentó dolores de cabeza y decaimiento. “A mí me duele el brazo como si hubiera hecho gimnasia. Hoy voy a hacer vida tranquila por las dudas”, dijo y detalló que cuando finalizara la videollamada se iría a caminar por la playa.

En tanto se mostró feliz por haber tenido la posibilidad de vacunarse tanto ella como su marido e hijos. En especial por Lola y Dieguito, de 20 y 17 años respectivamente. “Estoy re contenta. Re movilizada. Ayer un día muy lindo, en familia, todos juntos. Bajarnos del avión, poder vacunar a los chicos, a Dieguito tan chiquito...”, expresó Yanina, quien compartió en sus redes sociales el momento de la inoculación a su familia.

La familia Latorre fue al mismo vacunatorio que Ángel de Brito, un colegio a las afueras de Miami. “Yo tengo 52 años, si me hubiese anotado esta semana quizás la que viene me hubiera llegado el turno. Pero a mis hijos nunca les iba a llegar. Yo quería a todo el grupo familiar vacunado”, explicó Yanina en respuesta a quienes la cuestionaron por haber viajado. Al respecto, enfatizó en que no cumple una función política, motivo por el cual no considera que debe rendirle cuentas a nadie sobre los que ella y su familia hacen con su dinero.

