Sofía Gala Castiglione y una dura reflexión sobre la vuelta a la vida habitual: “La normalidad antes de esta pandemia era un asco”

Allá por el mes de marzo de 2020, cuando se declaró la pandemia del coronavirus y empezaron los primeros confinamientos en el mundo, muchos fueron los que se mostraron esperanzados de que después de superar la crisis renacería una sociedad superior. Vecinos cantando en los balcones para darse ánimo mútuamente y un medioambiente mucho más limpio fueron los indicios de que algo había cambiado para mejor. Sin embargo, con el correr de los meses, esta ilusión se fue desdibujando. Y, al día de hoy, las miserias del ser humano volvieron a quedar en evidencia.

Así las cosas, mientras en gran parte del planeta la vacunación masiva va permitiendo la vuelta de las actividades cotidianas previas al COVID-19, Sofía Gala Castiglione se dispuso a hacer una profunda reflexión que compartió en una historia de su cuenta de Instagram. “No entiendo cuando la gente dice: ‘Quiero volver a la normalidad’. La normalidad antes de esta pandemia era un asco, si hay algo que no quiero jamás es volver a como estábamos antes”, comenzó diciendo la actriz.

Y luego continuó explicando: “La mayoría de las personas no quieren estar mejor, sólo volver a la mierda donde se sienten más cómodos. Hagamos que esta crisis del orto sirva para algo y no volvamos para atrás, creemos algo nuevo”.

Hace unas semanas, la hija de Moria Casán había estado participando como invitada en PH, Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe, dónde había contado su dura experiencia con las drogas. “Tenía a mi hija lejos, sin poder verla. Estaba en mi casa escondida abajo de una cama, consumiendo y pensando que eso ya no iba más, quería parar y no podía”, recordó la actriz.

Luego señaló: “Ese 2013 entré en recuperación y cumplo ocho años limpia”. Y recordó cuando su madre la echó de un ciclo de televisión en vivo que se emitía por C5N. “Fue todo ese proceso donde ya había como una cosa descontrolada en donde yo tenía tres días a mi hija y, en el momento que se la entregaba al papá, me iba de gira cuatro y hacia cualquiera. Yo creo que el estallido, más allá de que yo haya llegado 15 minutos tarde y me había quedado dormida, para ese programa que hacíamos juntas... La verdad lo hacía porque estaba quebrada y necesitaba laburar. Eso también, empezás a tener menos posibilidades. Yo empecé haciendo cine, me empezó a ir recontra re bien y ya en un momento no te contratan más, porque llegás tarde, estás en cualquiera y no podés cumplir. Y yo creo que fue como un estallido porque los familiares, por eso también hay grupos para familiares, son también víctimas de la adicción”.

Respecto al escándalo con Moria, explicó: “Yo llegué y ella ya estaba sacada. Me empezó a bardear en vivo y yo me quedé callada porque estaba re fisurada, o sea, estaba en otro planeta”. Sin embargo, Sofía reconoció que ese episodio le sirvió para tocar fondo y, en relación a la actitud que tomó su madre, reconoció: “Creo que me ayudó sin darse cuenta”.

