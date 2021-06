Miedos, promesas y deseos: Mauricio, Patricia, Hugo, Santiago, Sergio y Malena se confiesan con Teleshow antes de debutar en Politichef

Todo listo para la segunda gala de Politichef (Foto: Franco Fafasuli)

Malena y Sergio M están sentados en el amplio parque en las afueras del estudio, contando los minutos para que empiece la segunda gala de Politichef, el segmento de humor político que propone ShowMatch. Hoy es noche de estreno para ocho participantes, entre los que se encuentran ellos dos. “Estamos nerviosos porque hoy entramos, pero lo vamos a dar todo”, dice ella mientras se arregla el pelo. “Ya hay una energía entre nosotros que se siente, ¿entendés?”, interviene él, gesticulando ampulosamente. “Son 25 años de amor, de cuidarnos y de querernos. Le veo tanto futuro”, elogia ella, y se tiran flores.

Nuevos políticos se presentaron en el segundo programa de Politichef

Mientras esperan su turno, calman sus nervios hablando con Teleshow, que recorrió en exclusiva al backstage, y cuentan cómo viven la experiencia de trabajar juntos y develan algunas intimidades. Ella le promete la lasagna que tanto le pide y nunca le hace, pero la amabilidad parece romperse ante la pregunta de cuál de los dos cocina mejor. Ambos consideran ser merecedores del premio, sin embargo, él recapacita y concede: “Si decís que vos está bien, porque viste que a mí me da lo mismo una cosa que la otra”, remata.

Mauricio (Fredy Villarreal) concentrado en su preparación (Foto: Franco Fafasuli)

En un sector más alejado del predio se encuentra Hugo. Con camisa celeste y jeans oscuros, se siente listo para el certamen y dice que no tiene preferencias a la hora de elegir un plato. “Salado o dulce me da lo mismo. A mí me gusta cocinar”, señala con un inmenso camión de fondo que termina de componer el personaje. “Estamos en toda la Argentina. Un camionero no termina de trabajar nunca y vinimos a las hornallas a romperla”, prometió.

Sergio (Roberto Peña) y Malena (Anita Martínez) en acción (Foto: Franco Fafasuli)

Parado en la vereda de enfrente, Mauricio está a punto de entrar al estudio pero frena para hablar con Teleshow. “Vengo con una expectativa de poder cocinar y que no nos juzguen, que tengan misericordia con nosotros”, señaló. De saco azul, camisa celeste y frotándose permanentemente las manos, pide una canción de Gilda “para que bailemos todos” y evita referirse a sus intenciones de ganar Politichef: “Vamos a estar colaborando con lo que nos piden, eso lo veremos en las elecciones”.

Adentro del estudio, enfundada en un blazer rojo sobre un buzo verde militar, Patricia se muestra confiada ante a un nuevo desafío. “Estoy con muchas expectativas de venir a cocinar, de destapar ollas así que quédense prendidos”, invita apuntando con un gesto a cámara y sin detener su marcha. “Voy a ganar, voy a ser la futura presidente de los argentinos. No hay competencia porque son unos quesitos. Me los voy a comer a todos”, cerró intimidante.

Sergio (José María Listorti) listo para salir a escena (Foto: Franco Fafasuli)

Al pie de una escalera está Sergio B con el saco por encima del delantal, el pelo engominado y la pose erguida y firme. “Yo no sé cocinar, solo se hacer sopa de municiones, algún bife y de postre, bombas de crema”, señaló enumerando sus especialidades, aunque “no sé hacer mucho más, así que no sé qué va a pasar conmigo”, confesó. Al parecer, no tiene buena relación con ninguno de los otros participantes y tampoco parece muy preocupado por ello.

Con un delantal blanco con su nombre, Santiago habla en su estación de cocina después de su primera experiencia en Politichef. “Estamos contentos de estar acá cocinando, con muchos amigos. “Con el que mejor me llevo es con Betu, que hoy no vino, pero tenemos buena onda entre todos”, expresó, y postuló a su amigo como el gran candidato a ganar el reality: “Si gana Alberto sería un logro no solo para el programa sino también para el país”.

Patricia con las manos en la masa (Foto: Franco Fafasuli)

Mauricio Macri es Fredy Villarreal, Patricia Bullrich es Fátima Flores, mientras que la pareja de Sergio Massa y Malena Galmarini es representada por Roberto Peña y Anita Martínez. Hugo Moyano está caracterizado por Iván Ramírez, mientras que Sergio Berni es José María Listorti y Santiago Cafiero es Pedro Alfonso. Todos ellos formarán parte de la segunda gala de Politichef, el segmento de imitaciones dentro de los viernes de humor que ofrece cada viernes ShowMatch.

El viernes pasado, entre cámaras ocultas, viejos sketches como “El insoportable” y el cierre con “El show del chiste” tuvo su estreno el reality gastronómico en clave de humor político. Uno a uno, Marcelo Tinelli fue presentando a la primera tanda de personajes que desafiarán sus habilidades culinarias. El primero en aparecer fue Alberto Fernández (interpretado por el talentosímo Freddy Villareal), quien aprovechó para mandar un mensaje de conciencia sanitaria a todos los argentinos y le enseñó a hacer un repulgue de empanada a Marcelo.

Hugo llegó en su camión dispuesto a todo (Foto: Franco Fafasuli)

Luego, encapsulados en burbujas, se sumaron Horacio Rodríguez Larreta (por Martín Bilyk) y Diego Santilli (por Juampi González). Más tarde fueron los turnos de Axel Kicillof (por Iván Ramírez), que hizo una explicación detallada –y un tanto enroscada– del surgimiento del Covid-19, de Máximo Kirchner (por Cristian Alonso) con fantasías electorales para 2023, y de Ginés González García (por Milton Ré). La última en incorporarse para esta primera gala fue Cristina Fernández (por la inigualable Fátima Florez). ¿Qué hizo? Un apasionado discurso.

