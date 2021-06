Diego Brancatelli le pidió disculpas a Anamá Ferreira pero amenazó con llevarla a la Justicia

Diego Brancateli y Anamá Ferreira

“Anamá Ferreira impresentable, un mamarracho. Todo lo que dijo es de más. No me gusta, parece el 4 de la Selección de Brasil”, dijo Diego Brancateli, desatando el enojo de la modelo brasileña que no dudó en usar sus redes para responderle. “La sociedad no olvida y yo la única mancha que tengo es la de mi piel. ¿Y vos, Sobre? No te voy a denunciar por maltrato. Ya bastante tenés con no poder caminar tranquilo por la calle”, le dijo ella.

Luego de que ella asegurara que lo denunciaría ante el INADI, el periodista emitió un comunicado en el que si bien pide disculpas, asegura que la denunciará penalmente ante la Justicia si ella no se retracta. También la incitó a que presentara pruebas sobre sus acusaciones.

“La Justicia y el INADI están para cosas importantes”, escribió el panelista de Intratables en Twitter y adjuntó un extenso texto con su respuesta. “Mis dichos sobre Anamá fueron realizados en un contexto de show televisivo, puntualmente en un programa de espectáculos en el que estábamos hablando de un concurso de baile”, se explicó.

El comunicado de Diego Brancateli a Anamá Ferreira

Respecto a la magnitud que fueron tomando los mismos, agregó: “Si alguno malinterpretó o les dio un sentido que no era, pido mis más sinceras disculpas. Solo me referí a la performance de Anamá Ferreira y a sus limitadas habilidades para el baile, de ninguna manera me referí de forma discriminatoria o racista hacia su sexo, color o religión”. También justificó su expresión “el 4 de Brasil” afirmando que tenía que ver con su “lenguaje futbolero” y que en dicho ámbito se usa “para describir a alguien con escasa habilidad, rústico y poco flexible, nada que tenga que ver con el aspecto físico”.

Sin embargo, y aunque pidió disculpas, no dejó pasar los dichos que ella realizó en sus redes: “Aclarado esto, no voy a permitir acusaciones que nada tienen de verídicas y que constituyen sin lugar a dudas un delito. No recibo ni recibí sobres de parte de nadie como se refiere la señora Anamá Ferreira”.

“Mis principios me impiden tolerar imputaciones desprovistas de fundamento. Estos límites tampoco dejo que los crucen, por lo que si no se retracta, no veo otro camino que demandar penalmente a quien me inculpa”, dijo a la espera de las disculpas de ella y incitó: “Si tiene pruebas de semejante acusación deberá presentarlas en la Jusitica”.

Según su comunicado, su abogado Martín Francolino, ya “tiene instrucciones de avanzar en caso de una negativa” aunque espera “que todo se resuelva con diálogo y aceptación de errores”.

“Creo que la Justicia y el Inadi están para cosas importantes. Mi compromiso hoy y siempre es con la gente, caminando los barrios a diario, quiero invertir mi tiempo para aportar mi granito de arena para mejorar la vida de la gente. Espero que Anamá Ferreira haga lo mismo y deje de aprovechar estas oportunidades mediáticamente y sacar provecho personal. Sin dudas, por su talento, puede ganarse esos espacios por mérito propio”, cerró.

El cruce entre ellos comenzó luego de que la modelo analizara el baile de Débora Plager en La Academia, el nuevo segmento de ShowMatch y celebrara: “Al fin encontré alguien que baile peor que yo”. El periodista quiso defender a su compañera y habló de Ferreira, tratándola de “mamarracho” e “impresentable”.

“¿Así que @diegobranca dijo que soy impresentable y que me parezco al 4 de Brasil? Juro que me enorgullece y te desafío a que caminemos tres cuadras juntos a ver a quien el pueblo le pasa factura. La sociedad no olvida y yo la única mancha que tengo es la de mi piel. ¿Y vos, Sobre?. No te voy a denunciar por maltrato. Ya bastante tenés con no poder caminar tranquilo por la calle. Lo que sí te pediría es que no te refieras más a nadie así, porque hay gente a la que quizás puedas seguir haciéndole daño. Bah, como hiciste toda tu vida. Tu diferencia con la mía no es el país de origen. Es que yo nací para construir y vos para destruir. Esa es la única grieta”, sentenció ella en un hilo en Twitter.

