Es baterista, modelo y tiene un llamativo parecido con Daniel Osvaldo: quién es el protagonista del nuevo videoclip de Jimena Barón

Captura del nuevo videoclip de Jimena Barón

“Y yo te perdonaba, aunque no te creía”. “Pero si te veo y se me olvida todo. Y todo lo malo se convierte en oro”. “Me quité tu mal. Lo volví a tener”.

La semana pasada, Jimena Barón advirtió a sus seguidores de las redes sociales que luciría un especial look para integrar el jurado de La Academia, el nuevo formato de ShowMatch. Por la noche, se la vio con un remerón con la inscripción “Ya no te extraño” y su nombre artístico: JMena. Clara alusión de que así se llamaría su próximo single, del cual incluso ya grabó su videoclip.

Desde entonces, la cantante compartió algunas imágenes del video y si bien no mostró la cara del protagonista que eligió, los usuarios no tardaron en compararlo con Daniel Osvaldo por su parecido físico. En especial por los tatuajes en el cuerpo de ambos.

La cantante adelantó imágenes del nuevo videoclip de "Ya no te extraño"

El hombre elegido para protagonizar el videoclip de “Ya no te extraño” se llama Fernando Gonçalves Lema, un artista oriundo de Buenos Aires que tiene una extensa carrera en los medios. Comenzó como baterista, tocó en distintas bandas de rock, realizó giras nacionales y llegó a los principales escenarios de la Argentina.

Luego de un paso por la música electrónica como DJ, llegó a instalarse como FGL (por sus iniciales) y presentó su primer proyecto solista como productor de techno. Así, editó su primer disco “Black Magic”.

Otro de los adelantos que mostró Jimena Barón sobre su último material

En paralelo, Fernando trabaja como modelo desde hace varios años. Es la cara de una reconocida marca de ropa interior y también de indumentaria casual. Además, debutó como actor de cine en “El mes del amigo”, cortometraje que se estrenó en el BAFICI (Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente), en donde obtuvo el segundo puesto. En tanto, quedó seleccionado en el primer lugar del INCAA TV. También se presentó en Festival Internacional de Cine de Sao Pablo en Brasil y el festival Silhouette en París.

Flavio Mendoza lo seleccionó para ser parte de su espectáculo Taboo en el teatro Broadway de calle Corrientes y luego integró el elenco de Stravaganza, Water In Art durante la temporada de verano 2018 en Punta del Este. Uno de sus últimos trabajos fue en Sex, viví tu experiencia, obra erótica de José María Muscari.

Fernando Gonçalves Lema (@positivestudioph)

Luego de que Jimena Barón mostrara imágenes del nuevo videoclip, los usuarios no tardaron en comparar a Fernando Gonçalves Lema con Daniel Osvaldo, el ex de la cantante y padre de su hijo Morrison. Desde los tatuajes en sus respectivos cuerpos hasta la propia letra de la canción que habla de perdonar a una persona aún sabiendo que no le creía.

La cantante y el ex futbolista -actual líder de la banda de rock Barrio Viejo- tuvieron una historia de amor que duró 8 años, pero con algunas ideas y vueltas. Una primera relación de cuatro años, una escandalosa separación que incluyó denuncias públicas de violencia verbal, una reconciliación fallida. Y una tercera vuelta durante la primera cuarentena estricta en Argentina.

“Me la mandé”, dijo Jimena sobre su última reconciliación con Daniel Osvaldo, quien actualmente está en pareja con Gianinna Maradona. “Yo estoy intentando entender algunas cosas... Una pelotuda, básicamente... Sí me justifico con la maldita pandemia, el encierro”, siguió la cantante en una de las primeras entrevitas que dio, y sostuvo que vive en un departamento “muy pequeñito y apareció él con la casa grande, la huerta. Y bueno, él...”.

La última foto que Jimena Barón y Daniel Osvaldo compartieron en sus redes sociales en julio de 2021 cuando convivían con su hijo en la casa del ex futbolista en Banfield

“Yo me sentía más canchera porque ya había hecho el proceso Cobra-Tonta –destacó sobre sus populares canciones–. No creo que sea un enganche (de la pareja), me replanteé cosas, te vuelven un millón y medio de recuerdos”.

“Cuando el ser humano opuesto decide ser divino y traer buenos recuerdos, y encandilarte, hay una situación complicada. Te ves, lo ves a tu hijo, estaba la bronca del ‘mirá lo que podría ser’, y (sin embargo) por muchas razones no puede ser. Obvio que eso fue duro y raro”, concluyó sobre su fallida reconciliación que finalizó en julio del año pasado.

