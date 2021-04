De su juego de seducción con Juan Minujín, a lucirse en el nuevo videoclip de Tini Stoessel con María Becerra: Juan Sorini

Tini Stoessel, María Becerra - Miénteme

Tini Stoessel lo hizo otra vez. Acostumbrada al éxito, y a seguir trabajando en plena pandemia, adaptándose a los protocolos sanitarios, la cantante argentina lanzó “Miénteme” junto a María Becerra. En menos de una hora el videoclip alcanzó las 300 mil reproducciones y 12 horas más tarde ya había superado las dos millones de visitas en YouTube.

“Miénteme” se grabó el 30 y 31 de marzo en la localidad de Baradero, a 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Para ello, se trasladó todo el equipo que trabajó en el rodaje además de las cantantes y el honbre que había sido seleccionado para protagonizar el videoclip. Se trata del actor Juan Sorini, oriundo de Rosario y que saltó a la fama en 2014 por su papel en Viudas e hijos del Rock and Roll, ficción en la que tuvo una historia de amor gay con el personaje de Juan Minujín.

Aquellas escenas lo hicieron triunfar en Brasil, a donde viajó convocado por Sony para protagonizar un episodio la serie (Des) Encuentros. Por aquel entonces, su carrera recién comenzaba. Pero él sabía que no quería que se detuviera.

El actor compartió en su Instagram fotos del backstage del rodaje de "Miénteme"

“Cómo nos divertimos haciendo tu video, Tini. ¡Felicitaciones!”, escribió el actor en su cuenta de Instagram junto a una serie de imágenes del videoclip. A diferencia de otras oportunidades en las que se realiza un casting y luego se elige al protagonista, Juan Sorini fue especialmente convocado por la producción y colaboradores de Tini para ser parte de “Miénteme”.

“Apenas pisé el set me dí cuenta lo que es trabajar con una artista internacional de primer nivel”, dijo a Teleshow el actor que describió la experiencia como “placentera y enriquecedora”.

Juan Sorini fue elegido para protagonizar el nuevo videoclip de Tini Stoessel y María Becerra

Jugó durante 18 años en la primera división de rugby en el Jockey Club de Rosario, estudió kinesiología y profesorado de educación física. Luego de formarse como actor -y habiendo hecho también algunos trabajos como modelo- comenzó a trabajar en los medios hasta que su carrera tuvo un gran salto, según él mismo lo dijo a Teleshow. “Viudas e hijos del rock and roll fue lo primero que hice masivo, que trascendió y nos vino bien a todos. Es un personaje que no me lo voy a olvidar nunca. Fue un gran comienzo y siempre está bueno arrancar con el pie derecho. Fue un año de mucho crecimiento y gran ejercicio”, reflexionó Juan Sorini.

“Si bien todavía no hice el estereotipo de galán de telenovela, seguramente llegará en algún momento. Son procesos que van de la mano del crecimiento mio profesional y personal. Lo primero que se ve es mi apariencia y después se busca ver dónde encaja, las herramientas que faltan y que las vas puliendo con los años”, analizó el actor que también tuvo una participación en Educando a Nina, protagonizada por Griselda Siciliani por la pantalla de Telefe.

Ahora disfruta de éxito de “Miénteme”, que a medida que pasan los minutos sigue sumando reproducciones y sus imágenes ya recorrieron el mundo entre los fanáticos de Tini y María Becerra. Él, por su parte, aprovechó la oportunidad para disfrutar de la experiencia en su rol de músico ya que en sus ratos libres le gusta tocar la guitarra.

En menos de 12 horas, el videoclip superó las 2 millones de reproducciones

