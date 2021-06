El tremendo accidente de Camila Cavallo en Bienvenidos a bordo

Desde el regreso de Marcelo Tinelli a la televisión, Bienvenidos a bordo se desdobla en dos ediciones en las que multiplica su efecto de caja de sorpresas. No importa si es de tarde o de noche, las experiencias fuera de libreto están a la orden del día, ya sea a través de los participantes, de los invitados o de su conductor, Guido Kaczka. Si hacía falta alguna prueba, basta repasar lo que ocurrió este martes, en la edición vespertina, a poco de haber comenzado el programa que se emite por El Trece.

Para el primer desafío de la tarde, seis invitados se disponían a viajara a la infancia para jugar a saltar la soga. “Preparados, listos, ya” anunció el conductor Guido Kaczka y comenzó el desafío. El desenlace se vivió de manera rápida. En la primera ronda, la actriz Lorena Paola solo pudo aguantar dos vueltas y quedó eliminada. Volvió a girar la soga y esta vez fueron dos los que no pudieron saltarla y debieron abandonar la competencia: el periodista Tomás Dente y la conductora Sofía Maccagi. “Es la primera vez que pasa” informó Guido, y lo confirmó durante el replay.

Algo más duró el actor Dan Breitman, que pidió una segunda chance al argumentar que no había llevado cinturón y eso lo perjudicaba al realizar su performance. El propio Guido le prestó el suyo le dieron una nueva oportunidad, pero no fue suficiente. Después de unos diez saltos, Dan fue el siguiente en quedar enganchado, y la definición quedó entre el modelo Hernán Drago y la actriz Camila Cavallo.

La caída de Camila Cavallo en Bienvenidos a bordo (El Trece)

Sin pausa ni tiempo para lamentos, el conductor dio paso a la gran final. Con sus rostros concentrados, los participantes ajustaron la respiración y se dispusieron a saltar la soga. “A ver, quién aguanta más”, alentaba Guido mientras Camila y Hernán parecían no escuchar lo que pasaba alrededor, absolutamente concentrados en el ejercicio y saltando al compás, como si formaran parte de la misma coreografía.

“Vuela, vuela, vuela”, repetía el conductor cada vez más enfático, pero sin querer jugarse por ninguno de los dos, ya que la competencia era tan pareja que no permitía aventurar un favorito. “Uy, te digo, acá no hay perdedor, Mirá lo que es esto”, relataba con emoción, mientras los participantes ratificaban sus palabras, con ritmo sostenido y sin mostrar flaquezas. “Siguen, siguen, siguen”, repetía Guido al compás de la soga y con la música de fondo, sin poder creer tanta intensidad.

De repente todo se aceleró y ganó en adrenalina. La música, el relato de guido y, sobre todo, la intensidad en el movimiento de la soga hicieron de la competencia un desenlace apasionante. Tanto Camila como Hernán dieron lo máximo, hasta que la cuerda enganchó el empeine derecho de la actriz, lo que le hizo perder la estabilidad y provocó una aparatosa pirueta en el aire.

Rápida de reflejos, alcanzó a apoyar las dos manos antes de caer al suelo, evitando un accidente aún mayor. La actriz se incorporó rápido, ayudada por el modelo, y no se hizo mayores problemas, más allá de la bronca por no haber podido culminar la prueba. Camila Cavallo. Hernán Drago. ¡Qué bien lo hicieron!”, elogió el conductor antes de pedir la habitual repe. Al mostrar la famosa repe, la cámara lenta no hizo más que demostrar la espectacularidad de la caída, y aplaudir los reflejos de la actriz, que permitieron que todo quede en un divertido blooper televisivo y no pase a mayores.





