María O’Donnell contó las condiciones que le pusieron sus hijas antes de entrar a Masterchef Celebrity

A paso lento pero firme, María O’Donnell se convirtió en una de las revelaciones de Masterchef Celebrity. Con un perfil bajo y aplicado, la periodista fue sorteando las diferentes etapas y sigue en carrera entre los siete mejores de la competencia. Este lunes, tuvo una destacada actuación en el primer desafío de la semana. Y si bien no le alcanzó para obtener una estrella, sirvió para ratificar otra de las facetas que la destacaron en lo que va de la segunda temporada del reality: el compañerismo.

La conductora de De Acá en Más (FM Urbana Play) estuvo como invitada en Flor de equipo, el magazine que conduce Florencia Peña en Telefe para analizar su desempeño en el certamen. La conductora y sus panelistas, incluido Marcelo Polino, el embajador del reality, comentaban las andanzas de María a lo largo de la competencia y coincidieron en que está mostrando una faceta desconocida para el gran público, que únicamente la vinculaba a su profesión de periodista.

A partir de un pie de Polino, O’Donnell recordó qué fue lo que la atrajo del reality:. “Empezó como un chiste, en cuarentena con mis dos hijas adolescentes. Pasó algo raro con Masterchef, esta cosa de dos generaciones frente a la tele a una hora fija, y me empecé a acostar tarde porque me tenía atrapada el programa”, explicó la periodista en relación a su ciclo radial, que empieza a las 6 de la mañana, y desde el que empezó a coquetear con su participación en el reality. Allí la conductora remarcó que lo que había empezado como un chiste, la tenía cada vez más solida en la competencia. “Te estás bancando la presión”, la felicitó Peña.

Luego debatieron sobre la comentada actitud de O’Donnell en el programa del lunes. Ocurrió lo siguiente: al ganar el primer desafío, la periodista obtuvo el beneficio de hacer las compras para todos los participantes. Ante la posibilidad de perjudicarlos con los ingredientes y hacérsela lo más fácil posible, ella optó por lo segundo, lo que le valió algunas críticas, incluidas las de Polino y Analía Franchín.

“Esto es una competencia, hay un palo doscientos en juego y hay un trofeo“, señaló la subcampeona de la primera edición y actualmente a cargo de la cocina de Flor de equipo. “Sueno antipática, pero es una competencia”; ratificó, hasta que una de sus compañeras le salió al cruce: “Claudia (Villafañe) fue re buena y llegó a la final”, recordó Noelia Antonelli, reviviendo una disputa que se suscitó los últimos días. “Y Belu (Lucius) fue más buena que todos y no llegó a la final”, retrucó Franchín. Lejos de entrar en polémicas, O’Donnell defendió su accionar. “A mí me gustaba darle a cada uno lo que sabe hacer, quería ordenar. Era una estrella, no se iba nadie“, se defendió la periodista.

Para salir de la situación, Peña le preguntó qué opinaban sus hijas de su participación en el certamen y la periodista reveló el temor que tenían las adolescentes de 17 y 19 años antes de que se sumara y el pedido que le hicieron: “Mamá, papelones a esta altura de la vida, por favor, no. No querían discusiones, que entre en el barro. Entonces venimos bien”, analizó O’Donnell.

Pero ese no fue el único pedido de las chicas. El otro, fue no involucrarse en ninguna actividad del programa: “Se negaron rotundamente. A todos los participantes les mandan cartas los parientes, con estas dos no hay manera”, remató. En este punto, su colega y amiga Nancy Pazos recordó cuando los participantes llevaron a familiares a cocinar y María fue acompañada por Ernesto Tenembaum, su compañero en CNN en español. “¿A vos te parece?”, cerró con ironía.

