El divertido reproche de Laurita Fernández a Tripa por algo que pasó ¡hace quince años!

Tripa y Laurita Fernández

Laurita Fernández y Germán Tripel se cruzaron en Bienvenidos a bordo y la bailarina aprovechó la ocasión para hacerle un reproche al músico, por algo que pasó hace quince años. Ambos se lo tomaron con humor.

Todo comenzó cuando ella tuvo que calificar la coreografía del ex Mambrú y al referirse a su performance, hizo el gesto de comillas con los dedos al decir que él “bailó”, insinuando que su desempeño no fue bueno. Pero él, no se la dejó pasar y recordó un episodio de la adolescencia: “Que no le ponga mala onda porque en los próximos quince no canto mas”.

Entonces, dado que el conductor y el público no entendían a qué se refería, ella aclaró: “Él fue el show de mi cumple de quince”, “No canto mas cuando cumplas 30 no voy”, siguió bromeando el músico y Guido indagó: “¿Fuiste solo? ¿Y los otros Mambrú?”.

Mambrú: "A veces"

“Yo quería que cantara los temas de Mambrú y no lo hizo”, reprochó la bailarina y conductora, a lo que él explicó que recién se separaba la banda que surgió de un concurso de talentos que pasaban por televisión y que por lo tanto no podía hacer dichas canciones.

La banda Mambrú surgió del reality PopSatars en el 2002. Un año antes el ciclo le había dado vida a Bandana. Además de Germán, formaron parte de la agrupación juvenil Pablo Silberberg, Gerónimo Rauch, Milton Amadeo y Emanuel Ntaka.

Los cinco músicos estuvieron juntos hasta el 2005, justo el año en que Laurita celebró sus quince. Juntos popularizaron temas como “A veces”, “Tiene que cambiar”, “Cambiar el mundo” o “Creciendo”. Aunque siguieron ligados al mundo artístico, no volvieron a juntarse como sí lo hicieron Lissa Vera, Virgina Da Cunha, Lowrdez Fernández y Valeria Gastaldi que junto con Ivonne Guzman eran las figuras de Bandana.

Las últimas semanas fueron bastante convulsionadas para Laurita que anunció que hace más de un mes estaba separada de Nicolás Cabré, con quien estuvo en pareja tres años, con algunas idas y vueltas en el medio. Uno de los factores que habrían distanciado a la pareja serían los planes de formar una familia. “Al principio de la relación lo hablamos con Nico -confió-, es un tema que se charló porque no estábamos muy de acuerdo con los tiempos... Pero después lo resolvimos, por eso seguimos adelante con la relación cuando recién nos conocíamos”, dijo ella en una nota con Gente esta semana.

“Quisiera ser mamá más adelante, tengo el deseo pero nunca me imaginé a esta edad con un hijo”, se explayó. Cabré, de 41, ya es padre: Rufina fue fruto de su relación anterior con Eugenia la China Suárez, con quien -a diferencia de cualquiera de sus ex parejas- mantiene una relación cordial.

El lunes a las 16.30 estaba estipulado que la bailarina debutara en la conducción del nuevo ciclo de El Trece, El club de las divorciadas. Sin embargo, por el momento el ciclo no verá la luz. Los cambios se deberían a cuestiones de programación de la emisora.

“Es decisión del canal. No sé si por la grilla o qué, nosotros estamos con todo listo para arrancar”, dijo la ex de Fede Bal a Intrusos y Rodrigo Lussich explicó: “Venía de una tarde muy gastada ayer. Fue un ensayo muy cansador porque la cortaban todo el tiempo, y la producción ya sabía que quieren correcciones. Ella no hace mal el trabajo en la conducción, pero la cortan con ‘esto va’ y ‘esto no va’, lo que le quita espontaneidad”. Pallares agregó que no saldría “al menos hasta junio”.

