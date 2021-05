Analía Franchín le pidió explicaciones de Claudia Villafañe por la final de Masterchef Celebrity, luego de que Paulina Cocina admitiera haber asistido a la campeona del reality

“Me sorprendió”, aseguró sin vueltas Analía Franchín, finalista de Masterchef Celebrity al ser consultada por Santiago Vázquez, notero de Intrusos. Hablaba de la polémica que instaló Paulina Cocina cuando contó en la mesa de Mirtha Legrand, con Juana Viale, que ayudaba a Claudia Villafañe, ganadora del certamen de cocina, mientras participaba de Masterchef Celebrity. “Me parece una declaración poco feliz, porque si es cierto me parece injusto... La consigna se supone que es secreta hasta que entrás al estudio”, agregó después de escuchar que la cocinera e instagramer contara que la ex de Maradona en alguna oportunidad le pidió ayuda sabiendo qué se iba a cocinar antes de entrar al estudio.

Analía Franchín y Claudia Villafañe llegaron a la final (Foto: Masterchef Celebrity, Telefe)

“Si a vos te dicen hoy vamos a hacer algo con papas o lomo o cerdo... Bueno eso te brinda una ventaja extra de poder aprenderte una receta antes. Que, de todas maneras, después la tenés que ejecutar”, agregó Analía Franchín y coincidió con el notero en que se trataba de un As bajo la manda que definió como “importantísimo”. Y resumió: “Si de algún modo se les filtro la consigna a un participante antes de entrar, no está bueno. Porque todos vamos con la misma incertidumbre al estudio. Así es mas fácil pasar la prueba”.

Mientras que, cuando el notero quiso indagar en si ella alguna vez había sabido de antemano qué iban a cocinar, aseguró: “Nunca, jamás. No largaban prenda, ni un poco. Nada”. Y agregó: “Claudia tendría que salir a aclarar esto. Si de algún modo Paulina esta enchastrando la victoria de Claudia, ella tendría que salir aclararlo”. ¿Qué dijo en relación a si Villafañe sería capaz de hacer trampa? “No la conozco tanto como para saber. No te puedo decir... Cualquier participante de reality tiene ganas de ganar”, apuntó la periodista de espectáculos que en la última edición de Masterchef Celebrity perdió la final contra la primera mujer de Diego Armando Maradona.

Paulina Cocina contó que ayudaba a Claudia Villafañe (Video: Almorzando con Mirtha Legrand, El Trece)

Todo había empezado así. “¿Claudia te llamaba a vos para pedirte recetas?”, le preguntó Juana Viale a Paulina Cocina, su invitada de la mesa del primer domingo de mayo. Tras dudar un poco, la cocinera que es furor en redes sociales respondió: “No sé si estoy autorizada para hablar de este tema”. “Sí, estás autorizada”, le respondió la nieta de Mirtha entre risas. Entonces, El Turco García, que estaba en la mesa y también participó de la primera temporada del reality de Telefe, intervino: “Mirá que yo sé, yo estaba ahí cuando llamaba y anotaba. Te llamaba tipo once y media o doce, cuando teníamos que entrar ahí”.

Entonces, Paulina admitió: “Sí, sí. No es que Claudia me llamaba desde adentro del programa, pero cuando estaba por llegar me decía: ‘Nos chusmearon que hoy nos toca cocinar con papas’. Y ahí yo le decía: ‘Podés hacer esto, podés hacer lo otro’”, reveló la cocinera , decididamente lanzada a contar su verdad e incluso sin medir las consecuencias en relación a lo que estaba relatando. Luego quiso aclarar: “Hablando con ella y con Belu Lucius me sorprendió que de verdad es una competencia, estaban nerviosas. Yo tengo audios de Belu diciéndome: ‘No me alcanza el tiempo’. Tampoco la asesoraba a Belu, ¿eh? Ni a Claudia tampoco: charlábamos nada más”, concluyó en relación a Villafañe, que después de consagrarse ganadora del reality sorprendió con un emprendimiento propio.

Lanzó una marca que ofrece el delivery de sus “ñoquis de la Tata”, que son su especialidad. A cambio de 3.500 pesos, la pasta –dispuesta en un logrado packaging– viene acompañada de “una botella de salsa con puré de tomate casero, producción propia con la receta original italiana, aceite de oliva extra virgen, ajo y albahaca”. ¡Toda una ganadora! Solo resta saber si en buena ley...

