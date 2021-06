Débora Plager sorprendió al jurado de La Academia de ShowMatch con una increíble imitación de Elton John

Débora Plager se lució como Elton John (Video: "ShowMatch", ElTrece)

Tras un tímido debut con el “cubo al cuadrado” que llegó semanas después de haber sufrido una fisura de costilla, Débora Plager volvió a la pista de La Academia de ShowMatch. Esta vez, la periodista tuvo que afrontar el desafío de la “imitación perfecta”. Y, contra todos los pronósticos, logró deslumbrar al jurado al ponerse en la piel, ni más ni menos, que de Elton John.

La actual panelista de Intratables llegó al estudio caracterizada de tal manera que estaba, absolutamente, irreconocible. Metida de lleno en el personaje y hablando en inglés con un toque de castellano, dialogó con Marcelo Tinelli sobre su presentación. “Buenas noches, estoy muy feliz de estar en este maravilloso show”, le dijo al conductor. Y éste empezó a bromear, haciendo la traducción en simultáneo de lo que el supuesto intérprete de Sacrifice decía.

“Me pidió un especial saludo una persona especial”, siguió entonces Plager metida en su imitación. Y dijo que la reina Isabel II le mandaba sus felicitaciones. “Ayer estuvimos chateando, le encanta el mate. Muere por venir a Argentina, se quería tomar el primer vuelo de la mañana. Y le dije: ‘¡Pará!”, respondió entonces Tinelli en tono jocoso. Y ambos charlaron sobre la serie The Crown, basada en la vida de Lady Di, íntima amiga del cantante británico.

Lo cierto es que, una vez terminada esta previa, Débora tuvo que que ponerle el cuerpo y la voz a los temas Your Song y I’m Still Standing de Elton, mientras su compañero Nicolás Villalba y Flor Anca la acompañaban con su baile. “Siempre lo quisimos traer a Ritmo de la noche y nunca pudimos”, dijo Tinelli mientras se sacaba una selfie con la periodista. Y después dejó que llevara adelante su performance dejando a todos con la boca abierta.

Débora en la piel de Elton John (Foto: LaFlia)

“Todo el estudio de pie. Tremendo, por favor”, dijo el conductor apenas terminó el ritmo y esperando que el jurado coincidiera con su veredicto. Y agregó: “No pueden estar ajenos a lo que vibra toda la gente”. Pero, aunque la mayoría de las veces los encargados de las puntuaciones no tienen la misma precepción que Tinelli, en este caso se dio una excepción.

El primero en dar su devolución fue Ángel de Brito. Y, después de elogiar a los bailarines diciendo que eran “un lujo”, señaló: “Me gustó la puesta. Me gustó cómo arrancó y me gustó mucho como terminó. Arrancaron con un tema lento y después fueron al otro mucho más activo. La vi a Débora mucho mejor que en la primera gala, mucho más relajada en el baile y en la actitud”. Su puntaje fue un 5.

A su turno, Carolina Pampita Ardohain aseguró: “Yo también me llevé una sorpresa en este ritmo con Débora. De verdad, la veo con actitud, jugando, divirtiéndose...Me encanta que haya caracterizado a Elton John que es doble desafío. Y vi mucho de su parte, además de que me encantó la puesta en escena y cómo acompañaron los chicos que lo hicieron excelente”. No obstante su voto, por ser secreto, se conocerá recién al finalizar el ritmo.

“Yo también estoy sorprendida. Cuando leí que hacías de Elton John dije: ‘¡Uh!’. Me parecía medio rara la elección. Me pareció súper jugado que hagas de un hombre. Pero es la primera previa con personaje que me gusta. Y el vestuario es lo que más me gusta hasta ahora”, aseguró Jimena Barón, quien decidió ponerle un 7 como puntaje.

Finalmente, Hernán Piquín cerró diciendo: “Es lo mismo, la verdad que me sorprendió mucho. La caracterización es brutal y el vestuario es excelente. Los felicito a los chicos por la destreza, son excelentes bailarines. Y, realmente, me encantó verlos. A vos Débora te vi muy cómoda en esto, así que muy bien”. Su nota fue un 7, con lo cual la periodista se fue con un total de 19 puntos.

SEGUIR LEYENDO: