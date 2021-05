Del “no te entra en la cabeza” a “es como masticar un colchón”: las devoluciones más duras de Germán Martitegui en Masterchef Celebrity

“El corazón de esto es un bizcochuelo súper aireado, pero acá no pasa. Es como masticarme el colchón de casa”, sentenció Germán Martitegui al referirse al postre que había elaborado Juanse el domingo en la gala de eliminación de Masterchef Celebrity. Minutos más tarde, el exlider de Los ratones paranoicos abandonó el ciclo.

Pero esa no fue la única vez que el chef, que comparte su lugar con Damián Betular y Donato de Santis tuvo duras palabras con el músico y hace un tiempo ya había dicho que no pasaría más por su estación de cocina, ya que le molestaba que éste no atendiera nunca sus sugerencias.

Martitegui: No voy a ir más a lo de Juanse

Sin embargo, no fue el único integrante del concurso con quien discutió, lo que lo hizo convertirse en uno de los jurados más temidos del ciclo conducido por Santiago del Moro. Con uno de los famosos con quien más idas y vueltas protagonizó fue con Alex Caniggia, es que a pesar de respetar las jerarquías del concurso, el hijo del Pájaro y Mariana Nannis no tiene problema en responder cuando se siente tocado.

Hace unos días, el papá de Lorenzo y Lautaro se negó a probar un pastelito que había realizado “el Emperador”. “Yo estoy convencido de que vos lo podés hacer bien, pero no lo hiciste bien porque no se te canta”, lo acusó y minutos antes le había dicho que estaba haciendo un “desastre” en su estación de cocina. Fiel a su estilo, el mellizo de Charlotte acotó: “No escucho ni a mi viejo, voy a escuchar a este”.

Días antes una mandioca había sido el eje del conflicto entre ellos, luego de que el cocinero le aconsejara al mediático hervir el producto entero pero este lo cortara porque no entraba en la olla. A lo que el jurado, ya enojado se señaló la cabeza con el dedo índice y con un tono serio, agregó, intentando dar por cerrado el tema: “No te entra acá”.

“Yo te voy a decir una cosa: tendrías la dorada si cuando pasé por tu mesada hubieras aceptado ayuda”, le había dicho en otra oportunidad el cocinero a Alex cansado de que lo desoyera. Según se dijo hace unas semanas, uno de los motivos que habrían llevado al joven a renunciar al certamen habrían sido los constantes retos por parte del tribunal.

Otras frases de Germán a los participantes de la segunda edición de Masterchef Celebrity:

- “Tenés que vencer otros caprichitos que tenés. Seguís llamando arroz marrón cuando te dijimos 20 veces trigo burgol. Pasé por tu mesada y te dije que uses todos los tomates, pero no lo hiciste. Vos decís que estabas ‘enfocado’, pero yo tengo otra palabra que no la voy a decir ahora...” (A Alex Cannigia).

- “Debería prestar más atención. Ahora ya está” (A Flavia Palmiero).

- “No necesito mirarte para saber lo que estas pensando y no me importa. Está crudo Gastón, en serio. Me parece que el pato está curado, el puré no tiene gracia, es el decimonoveno puré de boniato que comemos. Esté medio como terminado sin ganas” (A Gastón Dalmau).

- “Bueno… Hace lo que tengas ganas entonces Carmen. Sos bastante parecida a tu hijo, me estás haciendo acordar mucho a Fede” (A Carmen Barbieri luego de que ella no quisiera seguir una de sus sugerencias).

- “Lo que estás haciendo es un sacrilegio para los chefs” (Al Loco Montenegro que se había sentado en la mesada).

- “¿Puedo usar esa (excusa) si alguien encuentra un pelo en mi restaurante?” (A María O’Donell).

SEGUIR LEYENDO: