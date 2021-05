Desafío imitación: quiénes serán los próximos cantantes que deberán ser interpretados por los famosos en La Academia de ShowMatch

En La Academia, de ShowMatch, el jueves pasado comenzó la segunda ronda del certamen, tras la eliminación de Cucho Parisi. En esta oportunidad, el desafío consiste en imitar a cantantes famosos. Esa noche, Agustín Cachete Sierra imitó a Andrés Calamaro y Rocío Marengo, a la italiana Raffaella Carrà.

La ronda continuará este lunes cuando el cuartetero Ulises Bueno salga a la pista caracterizado de Joaquín Sabina. El cantante lo hará junto a su partenaire y pareja en la vida real Rocío Pardo. La pareja bailó en los cubos (primera ronda) y aseguraron que salieron “muy contentos” de la experiencia”. “Para lo que nos venía saliendo en los ensayos salió re bien”, contó la bailarina. En esta ocasión, el hermano del recordado Rodrigo deberá cantar el tema 19 días y 500 noches.

Ulises Bueno y Rocío Pardo

A continuación se presentará la periodista Débora Plager junto a Nicolás Villalba. La dupla llevará adelante la interpretación de Your Song, de Elton John. Durante su debut en el programa-el lunes pasado-Marcelo Tinelli destacó que la panelista de Intratables se hubiera animado a participar en un programa de entretenimiento como es el suyo dado que ella tiene una importante carrera desarrollada en el periodismo. “Me animo y compatibilizo esto con mi trabajo de todos los días, que es informar”, respondió la participante.

Otra de las famosas que esta noche tendrá que sortear su suerte en la pista será Sofía Jujuy Jiménez. La ex de Juan Martín Del Potro se pondrá en la piel de Rosalía y entonará el hit Con altura. En la ronda de “Cubo al cuadrado”, la famosa salió airosa al cumplir una aceptable performance donde logró sumar 26 puntos junto a su compañero Nacho Saraceni.

En tanto, Mar Tarrés promete traer fuego y pasión cuando le toque encarnar a Thalia. La actriz cordobesa cantará A quién le importa. Recordemos que su primer paso por la pista más famosa del país generó polémica. No por su performance sino por un comentario que realizó sobre la comunidad judía y que no pasó desapercibido. De hecho, recibió fuertes críticas y el repudio de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas).

Mar Tarrés junto a Marcelo Tinelli

Por último y si el tiempo lo permite, Mario Guerci cerrará la gala con la interpretación de Ricky Martin y promete un show a pura fiesta cuando le toque cantar Living la vida loca. El ex participante de Corte y confección famosos cuenta con el acompañamiento de Soledad Bayona, una de las bailarinas más destacadas del certamen.

En los próximos días, el resto de los participantes saldrán a la pista con las siguientes interpretaciones: Karina “La Princesita” (Isabel Pantoja), Ángela Leiva (Christina Aguilera), Barby Franco (Lady Gaga), Flor Vigna (Britney Spears), Candela Ruggeri (Shakira), Charlotte Caniggia (Amy Winehouse), El Polaco (Marc Anthony), Julieta Nair Calvo (Jennifer López), Julieta Puente (Ricky Maravilla), Lizardo Ponce (David Bisbal), Luciana Salazar (Kylie Minogue), Lourdes Sánchez y El Chato Prada (Pimpinela), Mariana Genesio (Madonna), Pachu Peña (Tom Jones), Romina Ricci (Fito Páez) y Viviana Saccone (Gloria Trevi).

La segunda disciplina de La Academia se puso en marcha con la presentación de Cachete Sierra, quien hizo una caracterización de Andrés Calamaro y, acompañado de Fiorella Giménez, cantó el tema La parte de adelante. Ángel De Brito (4) evaluó: “Este Calamaro me pareció un poquito extraño. Está muy estudiado, pero no me convenció”. Carolina Pampita Ardohain (voto secreto) consideró: “Fue un buen trabajo en un montón de cosas. No sé si fue un gran show, me parece que esta pista necesita mucho más”. Jimena Barón (7) le dijo a Cachete: “Creo que la actuación te ayudó mucho. Me gustó mucho lo que hiciste, la interpretación estuvo bien”. En tanto, Hernán Piquín (6) concluyó: “La propuesta me gustó, pero creo que faltó show”. La pareja sumó 17 puntos.

Cachete Sierra interpretando a Andrés Calamaro

Rocío Marengo se puso en la piel de Raffaella Carrà para interpretar, junto a Nacho Pérez Cortés, un popurrí de temas: Hay que venir al sur, 03 03 456 y Fiesta. A la hora de las devoluciones, De Brito (6) señaló: “Fue todo muy Marengo, como confuso. Sin embargo, me parece que hicieron una buena elección. Me pareció muy entretenido”. Pampita rescató: “Me gustó que hubo muchos trucos. Lo que hicieron tuvo su gracia”. Jimena (8) levantó el pulgar: “Me gustó mucho lo que vi. A Rocío le quedó bárbaro el personaje, fue muy inteligente la elección. Hubo destreza y hubo show”. Por su parte, Piquín (7) completó un buen puntaje: “Me encantó. Me gustó mucho la puesta. Acá sí hubo show”. El puntaje obtenido fue de 21 puntos.

SEGUIR LEYENDO: