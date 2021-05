Santiago Stieben, el ex Chiquititas que publicó una búsqueda laboral y se viralizó: “No me da miedo dedicarme a otra cosa”

Santiago Stieben

“BUSCO TRABAJO URGENTE. A todos mis contactos que me conocen y saben de mi compromiso con esta profesión, la cual desarrollo desde hace 25 años, les pido recomendación. Soy proactivo, respetuoso, tengo buena energía y me adapto a cualquier labor. Luego de dos años de vivir gracias a mis ahorros, de ver cómo se caen los proyectos, de invertir en otros rubros que se vieron también afectados por la pandemia, me encuentro intentando no migrar a otro rubro. Quiero seguir trabajando en la industria audiovisual desde el lugar que pueda sumar. Más allá de la actuación, conducción, produje espectáculos teatrales, desarrollé eventos para empresas, participé creativamente de proyectos audiovisuales. La búsqueda es con carácter urgente. Aún tengo vehículo para trasladarme”.

El actor Santiago Stieben, popularmente conocido por su personaje de Roña en Chiquititas, o por las tres temporadas que realizó para O11CE (Once) en Disney, publicó una búsqueda laboral en LinkedIn con el fin de que alguno de sus contactos lo tuviera en cuenta a la hora de realizar algún proyecto audiovisual. Ya sea adelante de cámara como detrás. “Es la primera vez que me vuelvo viral”, dice a Teleshow luego de la enorme repercusión que tuvo su publicación.

Desde entonces, recibió todo tipo de propuestas: desde trabajar en el mundo de las criptomonedas, ser consultor de una empresa de cremas anti-age, hasta ser vendedor en una empresa textil. Incluso Eugenia la China Suárez compartió su búsqueda y recomendó a su colega, con quien trabajó en Amo de casa (2006), junto a Carlín Calvo, por la pantalla de El Nueve.

La publicación de Santiago Stieben en LinkedIn

Santiago tiene 35 años, una hija de cinco y desde marzo del año pasado que está viviendo de sus ahorros. La pandemia del coronavirus puso en pausa los proyectos que tenía y lo obligó a tener que reducir al máximo sus gastos. “Me mudé a un departamento más chico, cambié el seguro del auto al plan más básico”, asegura el actor y aclara que no se encuentra desesperado ”porque de verdad hay gente que está desesperada y que no sabe en dónde dormir”.

Sin embargo, su búsqueda de trabajo se encuentra activa y no deja de ser de carácter urgente. “Desde el primer día estoy viviendo con los ahorros que tenía, que tampoco eran muchos, pero intenté administrarlos bien para que me duren lo máximo posible”, continúa el actor que tenía un gran proyecto teatral para el 2020. Iba a ser parte de Escuela de rock, la comedia musical que protagonizaría junto a Migue Granados y Julieta Nair Calvo. Dos días antes de comenzar los ensayos se dictó la cuarentena obligatoria y desde entonces no volvió a tener novedades sobre la obra.

El posteo de la China Suárez por la búsqueda laboral de Santiago Stieben

“Dos días es muy poco tiempo para reiventarse”, destaca quien tenía un plan b, aquel al que suele recurrir cuando no está haciendo trabajos de actuación y necesita un ingreso: conducción de eventos empresariales y también para empresas de viajes de egresados. “Nunca imaginé que también se iba a cortar eso”, se sincera.

“Reinventarse lleva un tiempo”, agrega quien entonces aprovechó la situación para hacer distintos tipos de cursos de manera online. Por su parte, continuó con funciones virtuales de Se alquila, obra que realizó junto a sus ex compañeros de Chiquititas Diego Mesaglio (Corcho) y Alfonso Burgos (Matías).

Santiago, en el centro, junto a Diego Mesaglio (a la izquierda de la imagen) y Alfonso Burgos (a la derecha)

El actor -que trabaja en la profesión desde hace 25 años- está agradecido por la cantidad de mensajes que recibió desde que se viralizó su búsqueda laboral. “Me han ofrecido puestos para los no sabría ni por dónde empezar. Todos con el fin de darme una mano. Gente que se puso a mi servicio. Y eso es muy apreciable en los tiempos que corren”, cuenta quien aún está analizando las propuestas y que si bien quisiera trabajar en algún proyecto audiovisual -”considero que es lo que mejor hago”- no descarta trabajar en otro rubro: “Sin dudas, no tendría ningún problema en hacer otra cosa”.

Por cierto, un año y medio después de que terminó su participación en Chiquititas, la crisis económica del 2001 afectó a la industria y debió conseguir trabajos alternativos para poder seguir manteniéndose. “Por más éxito que hayas hecho, en este país no vivís solo de un proyecto. Necesitás un trabajo permanente”, analiza quien fue vendedor de un local de ropa en un reconocido shopping de Palermo.

Santiago Stieben tiene 35 años y desde hace 25 trabaja como actor

“No me da miedo dedicarme a otra cosa”, enfatiza. Por su parte, antes de que comience la pandemia realizó algunos trabajos que aún no llegaron a estrenarse: tuvo una participación especial en la serie Limbo (Star+), e hizo las películas Yo, adolescente, Amor bandido y Señales.

“Sigo teniendo las mismas necesidades que la semana pasada, antes de que se viralice mi búsqueda. Voy a apelar a lo que realmente pueda considerar que pueda hacer bien. Tengo muchos conocidos que se comunicaron conmigo, que iban a ver en qué ámbito o en qué lugar me puedo desarrollar. Gente que conoce mi trabajo, a mí y que sabe en qué puedo rendir”, concluye Santiago Stieben, quien espera obtener pronto una nueva salida laboral que le permita solventar sus gastos.

