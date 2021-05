Florencia Peña se disfrazó de Moni Argento para una divertida parodia del video de Maru Botana chupando un hielo

Flor Peña hizo una parodia del video de Maru Botana

El domingo pasado, Maru Botana fue tendencia en Twitter por un insólito motivo. Mientras disfrutaba de unas vacaciones junto a su familia en Uspallata, en la provincia de Mendoza, compartió varios videos del lugar, pero hubo uno en particular que llamó la atención de sus seguidores. Para demostrar el frío que hacía en esas latitudes, la cocinera decidió filmarse mientras chupaba el hielo formado en la montaña como si fuera un palito helado. “Heladito”, escribió para sus más de un millón y medio de seguidores. “Qué rico el heladito, está buenísimo”, se la escuchaba decir en la grabación.

El desopilante video provocó una catarata de memes, ya que los internautas lo tomaron con doble sentido. “No mamá, no veas el video de Maru Botana, nooooo”, “Te vas a hacer un fernet y Maru Botana se chupó todo el hielo”, “Estoy verdaderamente perturbada con el video de Maru Botana”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios. Horas después, el video fue eliminado, lo que hacía suponer que la conductora se había arrepentido. Sin embargo, lejos de molestarse, en diálogo con Teleshow, ella aseguró: “No lo borré yo, lo borró uno de los chicos que trabaja conmigo que se asustó cuando se viralizó. Me causó mucha gracia y me divirtió mucho. En realidad, me enteré tarde, así que me divertí más hoy porque estoy en medio de la montaña, no tenía ni idea. Me morí de risa con las ratoneadas de los hombres”.

El video de Maru Botana que la convirtió en tendencia en Twitter

Una semana después de la viralización de este video, Florencia Peña decidió hacer una parodia del mismo y, caracterizada como Moni Argento, su popular personaje en Casados con hijos, imitó a la cocinera mientras chupaba un hielo. “El regalo sorpresa de Moni para Pepe”, la tituló.

“Pepe, una amiga me inspiró para mandarte este video, ahora que estamos por cumplir nuestro aniversario. Para vos, Pepe”, le dedica al personaje interpretado por Guillermo Francella en la recordada ficción. Acto seguido, comienza a bailar al ritmo de la cumbia mientras toma un hielo gigante, comienza a lamerlo y se lo pasa por la cara y el pecho. El video obtuvo más de un millón de reproducciones y miles de comentarios, entre los que se encontraban el de algunos famosos. Tal es el caso de Elisabeth Vernaci, quien le expresó: “La mejor”, junto a un emoji de una cara a pura risa.

La versión teatral de la popular sitcom se iba a realizar a mediados de 2020, pero la pandemia lo impidió. Sin embargo, antes de que eso sucediera, la ausencia de Érica Rivas ya había generado polémica en el elenco. A mediados de abril, luego de que la actriz que interpretaba a María Elena asegurara que la habían echado, la conductora de Flor de equipo había dado su versión de los hechos. “Lo único que te voy a decir es que nosotros hicimos muchísimo para que ella esté. Me sorprende. Nos hemos juntado a tomar café. Yo tengo una mirada feminista sobre la vida, no lo tengo que explicar. El libro no tenía nada que fuera a generar controversia ni nosotros íbamos a atacar a las mujeres”, había dicho en diálogo con el ciclo Hay que ver.

Y había asegurado: “Entendemos que haciendo ese programa estamos haciendo una crítica per se. Nada de lo que sucede es literal. Nos reímos del machismo. Es como tratar de modificar a Homero. Pepe es el típico macho argento. Ella es una mujer con muchos problemas... Yo creo que acá hubo una cuestión de elección, de decidir de alguna manera por una cuestión de que no acordaba y yo lo respeto. Respeto absolutamente que alguien no acuerde con lo que se iba a hacer”.

