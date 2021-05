Jorge Lanata regresó a la Argentina luego de haber estado internado en Miami: “Ya me recuperé y estoy muy bien”

Jorge Lanta y Elba Marcovecchio en el aeropuerto de Ezeiza

A principios del mes de mayo, Jorge Lanata había viajado a los Estados Unidos para cumplir con unos compromisos laborales. Y, de paso, había aprovechado su estadía en ese país para darse la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, cuando ya tenía previsto su regreso a la Argentina, el conductor de Lanata sin filtro, por Radio Mitre, sufrió una infección urinaria por la que debió ser internado en la torre Skolnik del prestigioso Mount Sinai Medical Center, ubicado en el 4300 Alton Road, en Miami Beach, donde lo asistieron. Y, finalmente, el pasado viernes 21 recibió el alta como para poder continuar su recuperación de manera ambulatoria.

Así las cosas, el periodista que se encontraba en compañía de su novia, la abogada Elba Marcovecchio, pudo reprogramar su vuelta al país, que en los planes iniciales iba a tener lugar el 20 de mayo y que se efectivizó en la tarde de este domingo. “Estoy muy bien, me vacuné. Estuve internado unos días, pero ya me recuperé. Así que estoy muy bien”, le dijo Lanata a las cámaras de Farándula Show que lo esperaban en el aeropuerto de Ezeiza.

Y luego habló del estreno de PPT, que estaba previsto para este domingo 30 por la pantalla de ElTrece, dejando en claro que el fin de semana que viene arrancará “con todo”. De hecho, por lo que se supo, uno de los motivos por los que el periodista había decidido viajar a Norteamérica tenía que ver con la realización de algunas entrevistas que se verán en la nueva temporada de su ciclo televisivo.

Cabe recordar que, en los últimos años, Lanata tuvo diversos problemas de salud que preocuparon a su entorno. En 2019, sin ir más lejos, había tenido que suspender las emisiones de PPT por consejo de sus médicos tras haber pasado por cuatro internaciones y haber sufrido tres caídas, una muy fuerte saliendo de la radio. A principios de 2020, en tanto, fue operado con éxito de una cifoplastía en el Hospital Presbiteriano de Nueva York. Y, en el mes de marzo de este año, estuvo internado varios días en la Fundación Favaloro para una serie de chequeos relacionados con el trasplante de riñón que le hicieron en 2015.

Hace unos días, en una entrevista con Mariana Fabbiani, el periodista había dado un móvil desde Miami, relatando cómo se vive la pandemia en los Estados Unidos. Además, luego de la insistencia de la conductora, contó que se había vacunado contra el coronavirus. “Y vos, ¿te vacunaste, Jorge?”, lo consultó la anfitriona de Lo de Mariana. Y él respondió irónico: “No, me voy a vacunar en Argentina y voy a esperar seis años a que me den la segunda dosis”.

“¿Por qué decidiste eso y no lo hiciste allá que tenés más fácil acceso a la vacuna?”, indagó entonces Fabbiani. Y luego de que Lanata le pidiera que no preguntara, continuó: “Escuché que el ex presidente Mauricio Macri se vacunó en la farmacia...”. Entonces y sin querer dar demasiados detalles, Lanata admitió: “Ya sé. Sí, sí, sí, me vacuné”. A lo que la conductora celebró: “Está bien, hay que hacerlo, es real. Además estás en una situación de salud delicada”.

“Te cuento una cosa divertida, entretelones. Cuando llegamos acá, la empresa nos pide una semana de cuarentena antes de grabar y en el rodaje tenemos un Covid Controller: todo el mundo está laburando con mascarilla y barbijo, y te toman la temperatura”, había detallado el periodista en esa oportunidad. Y explicó: “En el medio del laburo hice eso (vacunarme) porque es lo que había que hacer. Acá están sin barbijo y no infringen ninguna ley, no hay restricciones. En la calle el 90% de la gente no usa barbijo y hay mucha gente vacunada”.

