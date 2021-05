La vuelta de Gerardo Rozín a La Peña de Morfi

Este domingo, La Peña de Morfi comenzó su emisión con la presencia de Gerardo Rozín, conductor del programa, en el estudio, algo que no sucedía desde hace un mes, cuando pidió licencia para tratar temas de salud. “Hola compañeros, tanto tiempo, ¡qué lindo volver a acompañarlos!”, dijo el periodista rosarino ante Jesica Cirio y Ariel Rodríguez.

En medio de su vuelta, Rozín habló de la participación del cocinero Rodrigo Cascón en Pasapalabra, el ciclo que conduce Iván de Pineda en la última edición famosos de este sábado que también tuvo como invitados a Dan Breitman, Carla Conte, Magui Bravi, Rochi Igarzábala y Walter Queijeiro. “Anoche llamé a mis compañeros para armar el programa de hoy y me pareció molesto decirles ‘busquen un tape’. ¿Vieron a Rodrigo Cascón haciendo papelones en Pasapalabra? Loco, ¡no pegaste una!”, bromeó el conductor. Y luego dio paso a su programa donde estuvo nuevamente como conductora invitada Soledad Pastorutti.

Gerardo Rozín volvió al estudio de La Peña de Morfi: “Hola compañeros, tanto tiempo, ¡qué lindo volver a acompañarlos!”

El periodista había regresado al ciclo la semana pasada, pero a través de videollamada. “Estoy feliz de volver y tengo mucho por agradecer, yo los extrañé. Quiero ir rápido al programa, pero quiero contar que me tomé cuatro semanas de licencia porque, como dije, tenía que ver algunas cosas de salud que afortunadamente están bien, pero necesitaba tomarme mi tiempo”, había señalado hace siete días.

“Mi agradecimiento eterno para todos los colegas y las colegas que la verdad me respetaron los tiempos de ir viendo lo que afortunadamente está bien, pero que no se sabía... y que me permitieron justamente ir enterándome junto con mi familia, sin tener que hacer un bolonqui de eso. Es un respeto que voy a agradecer toda la vida y por supuesto quiero agradecer también a las conductoras y conductores que durante este tiempo nos ayudaron a mejorar el programa”, concluyó en esa oportunidad.

Recordemos que durante todo este tiempo, Jesica Cirio, la compañera del conductor rosarino, se hizo cargo de la conducción del ciclo en su ausencia y contó con la ayuda del periodista Ariel Rodríguez y algunos invitados como Soledad Pastorutti, Iván de Pineda y Paula Chaves, para llevar adelante el programa.

La Sole en La Peña de Morfi

Me voy a tomar una licencia, ando con unos problemas de salud que afortunadamente pintan bien y son arreglables, nada más grave de lo que por suerte pudo ser, pero que requiere hacerme estudios y trabajar en el asunto. Para eso, me voy a ocupar un tiempo sin romper las guindas por ahí, los voy por seguir viendo. Lo cuento yo en vivo para que no haya malas interpretaciones”, detalló Rozín unas semanas atrás, antes de despedirse de sus compañeros.

Días después, Rozín había publicado un video a su cuenta de Instagram para desmentir algunas versiones erróneas sobre su estado de salud y llevar tranquilidad a sus seguidores. “No estoy internado ni nada de lo que acabo de leer. Pero lo cierto es que tengo que me tengo que ocupar seriamente de ver a qué obedecen algunos síntomas que me aparecieron. Y como tengo, por suerte, todo el apoyo de mi familia, de Telefe y de todo el mundo, voy a dedicar estos días a estudiar el asunto para ver qué tengo y a curarme rápido”, aseguró el conductor.

