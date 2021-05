Acusaron de racista a Paulina Cocina por impulsar una campaña para decirle “coreanito” al zapallo anco

El pedido de disculpas de Paulina Cocina tras haber sido tildada de racista (Video: Instagram @paulinacocina)

Se llama Carolina Cuga, es socióloga, tiene 44 años y es la persona por detrás de Paulina Cocina: la influencer culinaria que más alcance tiene en las redes sociales. Durante la cuarentena del 2020, cuando muchas personas le dedicaron más tiempo que nunca a tareas tan cotidianas como cocinar, sus recetas y tips fueron manual de consulta imprescindible. Sin embargo, no son todas buenas para Paulina.

Esta semana le puso mucho ahínco a instar a sus seguidores -especialmente los de las grandes ciudades, como Buenos Aires- a que le digan “coreanito” al zapallo anco . ¿Y por qué? Porque así se le dice en otras partes del país, como en Mendoza o Tucumán.

Esto motivó a que Paulina realizara una “investigación” para mostrar su punto y concluyó que en 12 de las provincias argentinas se le dice “coreanito” al anco. Así lo evidenció en un mapa argentino con división política, en el que marcó con un círculo negro las provincias en donde no se utiliza ese término, mientras que optó por el amarillo para indicar en dónde sí se habla de “coreanito” en la verdulería.

Sin embargo, no consiguió adhesiones de manera unánime con su campaña. Una seguidora le dedicó en su cuenta un extenso posteo para indicarle por qué es “racista” el accionar de Paulina. “Me vi obligada a realizar un post al respecto porque agoté todas las instancias anteriores (le mandé 20 privados, le escribí en un post público, le hablé a sus conocidos) y no obtuve respuesta”, comenzó escribiendo quien está a cargo de la cuenta @ohayolily de Instagram.

“(...) Lo que me parecía quizás una apreciación un poco desafortunada (tenés una plataforma con 2 millones y medio de personas, ¿y eso querés hacer llegar? ¿Que te enteraste que al zapallo le dicen “coreanito”?) se convirtió rápidamente en una ‘CAMPAÑA’ para que todxs le empecemos a decir ‘coreanito’ al zapallo. ⁣⁣Sinceramente, al principio no me parecía lo más grave del mundo. Pero mientras más historias hacía, más alevoso me parecía el ‘coreanito’. Sumado al hecho de que empezó a agregar ‘estadísticas’ (me hace recordar a cuando los pensamientos racistas y prejuiciosos buscaban respaldo científico, como estadísticas…)”, siguió la usuaria en su afrenta.

“Argentina es un país muy cargado de racismo y NO necesitamos más. La primera imagen que subí representa mi duda acerca de Paulina: o es racista o su mensaje que comunica da pie al racismo. Cualquiera de las dos opciones me angustia porque con esta ‘campaña’ lo que hace es reproducir un discurso que ronda en Argentina hace mucho tiempo que es reducir a las personas a un gentilicio . Yo no hago una cuadra fuera de mi casa sin que me digan chinita/japonesita/coreanita”, agregó.

“(...) No seas ajena a las personas que te estamos señalando que te estás equivocando. Reconocer un error no es vergonzoso, al menos no más vergonzoso que el error en sí mismo.⁣⁣ En resumen, lo que pido Paulina es que la cortes con esta campaña que de mínima es INNECESARIA, y de máxima, es racista. No lo necesitas. Y nosotrxs tampoco.⁣⁣ Te pido por favor: BASTA. No es gracioso. Es racismo”, cerró el posteo, lo que derivó en que Paulina interrumpiera su campaña e hiciera un descargo en sus Instagram Stories.

El mapa del "coreanito", según Paulina Cocina (Foto: Instagram @paulinacocina)

“Vengo a suspender la ‘causa coreanito’ y voy a explicarles por qué. En el transcurso de la mañana recibí mensajes y pude leer que hay gente que se sintió ofendida o que le parece mal esto del ‘coreanito’, porque es un gentilicio de Corea, remite a la comunidad asiática y tal”, dijo Carolina en la primera de una serie de seis stories.

“Me cuesta un poco verlo pero también pienso que no siendo yo una persona racializada. Pero el hecho de que me cueste no es excusa suficiente para decir: ‘Ah bueno, entonces no me importa’. Y me importa. Entonces, decido suspender. Creo que nadie piensa que está hecho con una mala intención”, agregó

A la vez, Paulina consideró que “los gentilicios son súper utilizados en la cocina: el calabacín italiano es el zucchini, la sopa inglesa... pero igual, si molesta a alguien, prefiero suspender”.

Luego contó que el fin de hablar de zapallo anco o “coreanito” era poder presentar “recetas con calabazas. Pero cuando pasa algo así, no está bueno y me deja de divertir sentir que alguien se ofende. Así que pasamos de largo este tema. Si alguien se sintió ofendido -entiendo igual que se entiende que no es con esa intención-, pido disculpas. Y ya encontraremos otro motivo para hacer recetas con calabazas”, cerró su mensaje.

