Florencia Peña habló de su fantasía de practicar el poliamor con Marcelo Gallardo: “Mi marido estaría muy contento”

Florencia Peña

“Ya era tiempo de desactivar algo que estaba creciendo como una ola al pedo. Nosotros no hubiéramos querido tener que decir esto. Hay mucha gente alrededor que no sabe cuál es nuestra intimidad y yo tampoco quiero exponerla tanto. Pero frente a tanta cosa, me parece que no es justo. Esta es mi vida hoy”.

En septiembre de 2018, Florencia Peña debió abrir las puertas de su intimidad y contar públicamente el tipo de relación que había decido tener con su pareja, Ramiro Ponce de León. Por aquel entonces,el abogado salteño quedó envuelto en un escándalo cuando una mujer lo expusiera y mostrara en los medios mensajes de texto en los que dejaban entrever que habían existido encuentros entre ellos.

En medio de rumores de infidelidad, fue la actriz quien decidió contar que la mujer en cuestión no era la amante de su marido -y padre de su hijo Felipe, que entonces tenía menos de un año- sino que ellos practicaban el poliamor. “Es cuando uno tiene una relación en la que abre el juego y dice ‘Tengamos una relación más abierta’. Yo no creo en la monogamia ni en la exclusividad y cuando uno empieza a avanzar en la vida, hay un montón de cosas que te empiezan a pasar y esto me pasó a mí”, indicó en ese momento la actual conductora de Flor de Equipo, por la pantalla de Telefe.

“Empecé a necesitar otras cosas y encontré un hombre que necesitaba lo mismo y la distancia nos ayudó a que esto suceda de esta manera”, agregó.

Florencia Peña junto a su pareja, Ramiro Ponce de León

En diciembre pasado, la actriz volvió a tocar el tema y lo hizo en tono de broma. Fue cuando le consultaron con qué famoso practicaría el poliamor. “Voy a decirlo, pero la voy a incluir a la mujer y obviamente a mi marido, podemos hacer un cruce… Hay que ver cómo se da la cosa. Yo creo que lo haría con Darín”, dijo en su programa y aclaró que se refería a Ricardo padre, y no su hijo, que lleva su mismo nombre. “Lo haría con Darín, pero no con el Chino, sino con Ricardo Darín y Florencia Bas. Me encantan los dos. Ella me parece una bomba, además por lo inteligente y copada”.

En los últimos días, Flor brindó una entrevista con Diego Díaz, en Fútbol Continental, por Radio Continental y habló de su particular fanatismo por River Plate y su director técnico, Marcelo Gallardo: “Mi marido sabe que es mi única debilidad”, dijo sobre el entrenador que también visitó la camiseta del millonario.

“No soy cholula, a nadie choluleo, pero con Gallardo se me caen las medias. No puedo creer el liderazgo que tiene, me dio vuelta la cabeza”, agregó la actriz. Y cuando le consultaron si practicaría el poliamor con el director técnico, no dudó: “Sin dudas, y creo que mi marido estaría muy contento -amplió-. Si nos deja hacerle unas preguntas en el medio, estaríamos todos chochos”.

Por último, y hablando pura y exclusivamente de fútbol, Florencia Peña destacó la hazaña de River Plate en la Copa Libertadores al jugar con un equipo improvisado luego del brote de coronavirus en su plantel. “River tiene una templanza y para mi tiene al mejor líder del fútbol argentino del último tiempo, Gallardo. Uno lo vivió como un hazaña, pero se jugó sin reemplazos y sin arquero, uno después lo naturaliza”, analizó la actriz.

En la imagen, Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni /Archivo

