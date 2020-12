Florencia Peña reveló con qué famoso actor practicaría poliamor

Flor Peña reveló con qué famoso practicaría el poliamor

Es sabido desde hace tiempo que Florencia Peña es una de las famosas que impulsa el poliamor. Así lo hizo saber en septiembre de 2018, cuando aparecieron chats de su pareja Ramiro Ponce de León con otra mujer. En aquel entonces, la actriz admitió que eran verdaderos y que si bien era todo consensuado, le dolió que se hicieran públicos. “Tenemos una relación consensuada y abierta donde ninguno hace nada que no haya sido charlado, no quiero escuchar detalles en un audio y él tampoco de los míos”.

Incluso, en septiembre de este año, le había dado una entrevista exclusiva a Teleshow donde se refería al tema. “Necesito experimentar otras cosas, tengo una pareja con la que lo hago, somos felices y nos encanta. Lamento que se haya filtrado desde un lugar donde tuve que darle explicaciones, tanto a mis hijos como a mis padres; fue todo un tema. No creo en la monogamia: creo que vos podés elegir un compañero de vida y sexualmente te pueden pasar otras cosas. Y con Rama (Ramiro Ponce de León) hemos ido encontrando distintas maneras de cubrir esas necesidades”, había expresado.

Ramiro Ponce de León y Flor Peña

En esta oportunidad, durante la emisión de este miércoles de su ciclo Flor de Equipo se sometió al cuestionario intragable de Marcelo Polino, quien le hizo picantes preguntas sobre el tema. La primera de ellas fue si alguna vez se arrepintió de practicar el poliamor y cuál fue el motivo.

Acto seguido, la conductora contó una insólita anécdota: “No voy a dar muchos detalles… Fue en Ibiza”, dijo entre risas e intentando no seguir con su relato. Pero finalmente continuó: “Y vieron que la noche hay como una cosa de no ver, que se desdibujan los rostros. Entonces, yo bailaba con un grupito con el que íbamos y veníamos. En un momento, cuando salimos para la luz en el grupo fuerte, del que no voy a dar nombres, les dio la luz y yo me frené. Pateo al que tenía al lado y le digo que se metiera adentro porque yo no iba a ir a ningún lado con ellos. Eran dos rostros bravos, no quería saber de nada. Di media vuelta y dije que quería bailar un rato más, me metí en la pista y me escabullí en la noche”.

Sin embargo, el momento clave fue cuando el periodista le consulta: “Si quisieras hacer un trío, además de tu pareja, ¿a qué otro hombre famoso elegirías?”. Sin vueltas, la ex de Mariano Otero respondió: “Voy a decirlo, pero la voy a incluir a la mujer y obviamente a mi marido, podemos hacer un cruce… Hay que ver cómo se da la cosa. Yo creo que lo haría con Darín”. Sin embargo, inmediatamente aclaró: “Lo haría con Darín, pero no con el Chino, sino con Ricardo Darín y Florencia Bas”, confesó mientras en el estudio sonaba Felices los cuatro, uno de los hits de Maluma . “Me encantan los dos. Ella me parece una bomba, además por lo inteligente y copada”.

No conforme con eso, Polino indagó sobre cómo coordinaría el encuentro. Pícara, Flor replicó: “Son distintos modus operandi… Es depende… Si es con Darín y Florencia los llamo por teléfono. Si en este momento están viendo el programa, termino y les pego un tubazo”. Y llenó de elogios a Darín: “Me parece un genio como actor, pero además me parece muy sexy que sea tan gracioso, su humor, y también su mujer”.

