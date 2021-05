El tremendo beso de Guillermina Valdes con Marcelo Tinelli y el exabrupto de Jimena Barón: las perlitas en la presentación del jurado de La Academia de ShowMatch

La presentación de Marcelo Tinelli a Guillermina Valdes como jurado de La Academia (Video: "ShowMatch", El Trece)

Este martes por la noche comenzó La Academia, el formato estrella en este 2021 para ShowMatch (El Trece). Pero antes del debut en la pista de Agustín Cachete Sierra y Fiorella Giménez, Marcelo Tinelli presentó al jurado que integran Carolina Pampita Ardohain, Jimena Barón y Hernán Piquín. El cuarto integrante es Ángel de Brito pero, después de su viaje a Miami, se encuentra haciendo la correspondiente cuarentena. En su reemplazo, ingresó Guillermina Valdes.

La primera de los cuatro en ingresar al enorme estudio en el que está montado el show fue Pampita, luciendo su embarazo de siete meses y medio.

“¡ Qué lindo fue poder bailar en esta pista! Es un orgullo estar acá, en este espacio en el que estuvieron tantos otros talentosos, gente que también descubrió el baile y lo disfrutó y terminaron ganando el certamen “, dijo la modelo, que además había estado presente en la apertura del lunes, protagonizando un impactante cuadro de tango ballet. “A todos siempre les recomiendo: ‘Cuando los convoquen, participen’, porque es un recuerdo que les va a quedar para siempre”, agregó.

“Yo soy fanática del programa: los años que no participé, lo veía en casa, siempre. Estar acá es lo máximo”, enfatizó Carolina, quien ganó el Bailando por un Sueño en la edición 2008.

Pampita, con un embarazo de siete meses y medio, fue la primera jurado de La Academia en salir al estudio de ShowMatch

Luego fue el turno de Jimena Barón: “Había mucha expectativa por vos”, la presentó el conductor. “¡ Bueno, pará, acabo de entrar !”, lo frenó la cantante, con su particular sentido del humor. “Estaba en el camarín y de repente escuché los ruidos de alguien que estaba ensayando y dije: ‘Jurada’. Siento mucha emoción, estoy muy sensible por la pandemia y todo. Mi ultimo show fue en diciembre de 2019 y pasaron muchas cosas, la vida, me alejé, necesité... Así que me siento muy emocionada de estar trabajando después de un año y medio, estoy bendecida, agradecida. El laburo es algo mágico. Y como jurada, quiero ver esto en los participantes”, agregó.

Tinelli quiso saber cómo iba a ser su actitud como jurado, rol que desempeñará por primera vez. Y con su habitual desenfado, Jimena se autodefinió: “ Acá vale la actitud, porque no son todos bailarines, pero en resumen, chota, como soy yo. Chotita ”, dijo, provocando las risas en el estudio.

Marcelo Tinelli presentó a Jimena Barón como jurado de La Academia (Video: "ShowMatch", El Trece)

“Viene ella que es actriz, modelo, empresaria, tiene su propia línea de productos de cosméticos, es mamá de cuatro hijos: uno se llama Lorenzo, como el mío... ¡es el mío!”, anunció Tinelli para referirse a su mujer, Guillermina Valdes, quien reemplazará transitoriamente a Ángel de Brito en el jurado. Con la música de “Heart of Glass” en versión Miley Cirus, Guillermina entró al estudio y le encajó un efusivo beso y abrazo a su pareja.

“¿Puede desfilar?”, le pidió Marcelo. “Siempre fui la peor desfilando, piso huevos”, dijo Guillermina y se rió, pero igualmente lo hizo y mostró su estilizada figura, resaltada por un ajustado vestido estampado. “La verdad que pensé que me ibas a ver tan ajustada, que no ibas a querer que desfile”, agregó ella y volvió a reírse.

El beso que Guillermina Valdes le estampó a Marcelo Tinelli

“Me encantan todas las expresiones artísticas y está buena esta posibilidad de explorar las distintas herramientas. Voy a estar gobernada por el presente, así que no sé... Lo que me pase en el momento con lo que sucede lo voy a decir. La pandemia trajo un poco esto, de la importancia del presente. Sí soy una persona, y lo sabés, muy intuitiva, con lo cual, en general valoro a las personas que se muestran transparentes, humanas o en carne viva. Acá es difícil porque uno se pone una coraza para salir, pero lo voy a estar viendo ”, dijo Guillermina acerca de su estilo a la hora de juzgar

Por último, ingresó el bailarín Hernán Piquín, quien participó del Bailando... en tres ocasiones. “Por fin es jurado, tanto que lo han masacrado en esta pista”, le dijo Tinelli. “Agradecidísimo a todos, porque somos privilegiados de estar con trabajo. Estoy feliz de estar de este lado... Antes me ponían un uno, o un cero y decía: ‘Ay, gracias’, mientras por dentro pensaba: ‘Qué hijos de mil...’. ¡Ahora agárrense todos! ”, advirtió Piquín.

Marcelo Tinelli y Hernán Piquín, el último de los cuatro jurados de La Academia en aparecer en el estudio de ShowMatch

“Voy a ser justo y necesario. no sé si jodido, pero sí exigente. Es de la única manera que uno logra las metas y los sueños. Voy a calificar muchísimo la técnica, así que a ponerse a trabajar, vamos a ver qué pasa”, avisó Hernán.

Y luego de las presentaciones, Tinelli abrió el juego en la pista más caliente de la televisión argentina. La Academia ya está en marcha.

SEGUIR LEYENDO: