Abel Pintos contó cómo transita el coronavirus: “Hubo momentos bastante densos”

“Gracias a Dios la voy llevando bien. Hubo momentos bastante densos, pero por suerte parece haber pasado y me siento cada día un poco mejor. Me acompaña con dos llamados diarios una doctora que me contiene, hace un seguimiento de mis sensaciones y me da sus consejos”, escribió Abel Pintos en su Twitter durante la noche del viernes. Es que hace seis días el cantante había anunciado que tiene coronavirus.

“Si Dios quiere y sigo así, en unos días ya me dan el alta y de a poco puedo reincorporarme a mis actividades”, dijo después, lo que abrió la puerta a contarle a sus seguidores que trae entre manos. Es que Pintos está a punto de lanzar su nuevo álbum, titulado El amor de mi vida, que en febrero fue adelantado con una canción homónima.

Durante el verano, Abel se embarcó en la gira “Quiero cantar”, en la que presentó un show íntimo y acústico, montado sobre un repertorio de canciones de distintas épocas de sus 25 años de trayectoria. “Hoy recordé y visité mentalmente los conciertos que hicimos este año con la #GiraQuieroCantar y volví a disfrutar de todos los hermosos momentos que pudimos compartir. Volví a sentirme profundamente agradecido con tod@s l@s que nos acompañaron”, dijo el cantante después de los tweets sobre su recuperación. “Por eso aprovecho y vuelvo a dar las gracias a Mar del plata, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Salta Tucuman y Ciudad de Buenos Aires por recibirnos y darnos un espacio y a tod@s los que viajaron a estas ciudades para acompañarnos. Fue una hermosa gira”, agregó, para después invitar a sus seguidores a que visiten su página oficial para revivir en imágenes todos los shows de dicho tour.

“Hoy por la mañana, tras presentar síntomas, se me realizó un testeo de COVID 19 con resultado positivo. Comienzo el aislamiento correspondiente. Dentro de todo, me siento bien, gracias a Dios. Ahora, reposo y a bancarla”, fue el anuncio que el cantante escribió el sábado pasado para comunicarle a sus seguidores de Twitter que había contraído coronavirus. “En unos minutos apenas me enviaron en mensajes camionadas de buena onda y amor. Gracias de todo corazón”, agregó el músico por el mismo medio unos minutos después.

Esto ocurrió un día después de haber celebrado en Instagram su nominación a los Premios Gardel. “Me siento muy feliz y agradecido por la nominación mas especial de mi carrera en los Premios Gardel: ‘Piedra libre’ comparte con grandes canciones la categoría canción del año! Gracias por la consideración. Comparto esta gran emoción con tod@s y cada un@ de ustedes. L@s quiero mucho”, había dicho el cantante, que hace unas semanas alegró a sus seguidores al comentar que se había anotado para terminar el secundario.

El 21 de octubre del año pasado Abel fue papá de Agustín, fruto de su relación con Mora Calabrese. “Es el milagro más grande que seguramente haya experimentado. Muchos amigos me habían dicho ‘el día que seas padre vas a ver, es algo que no te puedo explicar’ y tenían mucha razón”, señaló el músico que solía mantener súper hermética su vida privada, y que a partir de la llegada de su hijo empezó a dar pistas sobre su esposa y su hijo.

