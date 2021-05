Sofía Jujuy Jiménez recordó cuando Neymar la encaró por las redes sociales y contó cuál fue su respuesta

¿Qué pasó entre Jujuy Jimenez y Neymar? La modelo habló en "Es por ahí" (América)

“Estoy sola, estoy re feliz y disfrutando a mil. Comprometida conmigo misma”. Desde que a principios de año terminó su relación con el polista Jerónimo del Carril, Sofía Jujuy Jiménez está soltera, sin apuro y con ganas de encontrarse con ella misma. Así se manifestó durante su su visita a Es por ahí, el magazine de América que conducen Guillermo Andino y Soledad Fandiño. Sin embargo, en su cuenta de Instagram suele recibir invitaciones de todo tipo, muchas de admiradores anónimos y también de algunas figuras reconocidas a nivel mundial.

“Estás sola, pero propuestas no te faltan. Yo lo sé muy bien, las redes arden”, reveló Fandiño y quiso saber cuál era la profesión que lideraba el ranking de los halagos. “¿Qué hay más? ¿Futbolistas, tenistas, actores, bailarines, periodistas?”, preguntó la conductora. “Hay un poco de todo, no sé si hay un rubro que se caracterice. A mí me da la sensación de que todos se tiran el lance, mandan, y si pica, pica”, respondió la modelo con el gesto de la caña de pescar.

Interesada en el tema, Fandiño le preguntó por su reacción ante los mensajes. Si contestaba, si dejaba pasar, si abría una ventanita para la conversación. “Depende quién”, alcanzó a contestar Jujuy cuando intervino Andino poniéndole un nombre propio al admirador hipotético. “Ponele, Neymar”, lanzó sin anestesia, haciendo referencia al crack brasileño del Paris Saint Germain.

La reacción de Sofía Jujuy Jiménez cuando Neymar le tiró onda (Es por ahí - América)

La jujeña pasó por un segundo de silencio, otro de duda y finalmente comenzó un intento de respuesta: “No, no”, lo que motivó las risas de todo el equipo. “Se puso nerviosa”, apuntó Guido Zaffora y el conductor retomó el hilo justificando sus palabras. “Pongo el ejemplo porque leí que Neymar hizo esto. Tiró la cañita”, recordó. “Sí, pero hace mil años. Alguna vez, sí. Pero ni cabida, no hubo nada”, se hizo cargo la ex conductora de Informados de todo, aunque minimizando la cuestión.

“¿Hay alguno que te gustaría que tirara la caña y no lo hizo’”, preguntó Andino, cambiando el ángulo de la información. “No, porque ahí iría yo a tirarle la cañita”, reveló la futura participante de Show Match. “Si tengo ganas, me hago notar. Doy un like”, agregó la modelo, que reconoció haber mejorado su manejo de las redes sociales. “El año pasado era malísima con el Instagram, ahora aprendí a jugar más calladita”, admitió la modelo, que tiene más de un millón y medio de seguidores en esa red social.

Jujuy Jimenez y Nacho Sarraceni, listos para La Academia (Jorge Luengo)

A partir del próximo lunes, Jujuy volverá a la televisión como una de las participantes de La Academia, la gran apuesta de Marcelo Tinelli en su regreso a la pantalla chica con Showmatch. Se trata de una competencia de talentos que mixtura disciplinas como baile, canto, actuación, acrobacia, patinaje, entre otras actividades, donde la jujeña formará pareja con el bailarín Nacho Saraceni. De esta manera, Sofía tendrá revancha en el nuevo ciclo de Tinelli después de su paso por el Bailando por un sueño en 2019, donde no tuvo un buen desempeño y fue eliminada rápidamente junto a Maxi Buitrago.

Su última experiencia en tele fue al frente de Informados de todo, por América junto a Horacio Cabak, con quien protagonizó algunos momentos tensos al aire, y de quien no guarda el mejor de los recuerdos: “Quedó en evidencia que no había buena relación entre nosotros. Yo no sabía cómo manejarlo”, reconoció la conductora en diálogo con Hay que ver (El Nueve). “Me costó un montón hacer sentir mi participación. Claramente éramos distintos”, definió la jujeña y se explayó sobre su relación con el conductor de La jaula de la moda: ”Creí que teníamos buena onda pero después me di cuenta que no. Todos los días me hacía sentir que él quería conducir solo. Y lo entiendo, pero el maltrato no se justifica”, agregó.





SEGUIR LEYENDO: