Luis Brandoni habló de la situación del país: “El peronismo perdió la calle, la calle la ganó la gente”

Luis Brandoni habló de la situación del país y las manifestaciones de la ciudadanía (Audio: "Volviendo a Casa", Radio Mitre)

“Estoy inquieto, como muchos millones de argentinos, con cierto grado de angustia por saber cuando termina esto y cuándo vamos a parecer un país normal”, aseguró Luis Brandoni en diálogo con Pablo Rossi y Laura Di Marco en Volviendo a Casa, por Radio Mitre. El actor, que a raíz de las nuevas restricciones por la pandemia del coronavirus no está pudiendo llevar adelante las funciones de El Acompañamiento en el Multiteatro Comafi, habló de la situación preocupante que atraviesa la Argentina.

Brandoni reconoció que los números de contagio y muerte a raíz del COVID-19 son muy altos. Pero señaló: “El encierro ya es una situación complicada. Yo debo reconocer que el año pasado lo pasé mucho peor que este. Y el tema es la tristeza que te abraza, que te lleva y que te trae con todas estas cosas que ocurren. Los seres queridos, la gente que uno admira, que uno reconoce y que se han perdido. Y, en otro sentido, que es también penoso, toda la gente no hemos podido ver durante este tiempo. Eso es una pérdida, aunque no es una pérdida definitiva. Pero es una pérdida”.

Y luego explicó: “El sentarse en una mesa a comer después de la función o a tomar algo y hacer una sobremesa, es parte de los placeres más hermosos de la vida. Y eso lo hemos perdido. La gente no sale a trabajar, que eso a mí no me pasa porque yo trabajo siempre en un lugar, en mi casa no puedo trabajar porque el público no viene. Pero la gente que ha dejado de salir de su casa también debe estar extrañando el frecuentarse con la gente que conoce, que quiere y que necesita ver. Y entonces hay una especie de falta de estabilidad en lo que estamos viviendo”.

Cabe recordar que Brandoni, de 80 años de edad, tuvo coronavirus en el mes de febrero por lo que tuvo que suspender sus actividades durante casi un mes. “No tuve miedo y casi ni me di cuenta, porque no tuve las cosas que suelen ocurrir como perder el olfato o tener dolores. No tuve nada de eso. Creo que tuve un COVID bastante leve”, dijo en relación a su experiencia.

Brandoni en la marca del 17 de agosto pasado (Twitter: @BoslayGier)

Y agregó: “Volví al teatro y estoy físicamente bien. Pero ahora estamos a la espera de una resolución del Gobierno Nacional a través de nuestro vocero, que va a ser el Ministro de Cultura, para ver si se puede imprimir un Pasaporte Cultural, que sería algo así como un pasaporte que la gente saca junto con una entrada de teatro, cine o un espectáculo de música y que le da permiso para moverse por la ciudad fuera de los horarios limitados”.

Pese a todo, el actor que siempre se ha involucrado en temas políticos, aseguró ser optimista con respecto lo que está por venir. “Yo tengo confianza en el futuro, yo creo que las cosas se van a modificar. La sociedad argentina ha hecho cambios extraordinarios. Cambios que no han tenido la concreción todavía, que no se lo ven con solidez, pero que existen desde hace bastante tiempo. Y puedo dar algunos ejemplos que podrían significar síntomas interesantes”, aseguró. Y recordó: “La sociedad despidió al gobierno de Cambiemos, que había perdido, con una manifestación en la plaza monumental”.

En ese sentido, Brandoni rememoró distintas expresiones de la ciudadanía en apoyo Mauricio Macri. Y habló de los “banderazos” que, según dijo, fueron descalificados “de manera brutal” por el gobierno de Alberto Fernández. “Pero no se rompió ningún vidrio. No pasó nada, fueron manifestaciones pacíficas. Y fueron espontáneas, cosa que no es frecuente entre nosotros. El peronismo disfrutó de un activo político importantísimo durante décadas y lo perdió. Ese activo se llamaba la ‘calle’. La calle la perdió. La calle la ganó la gente”, aseguró.

Y luego destacó que mucha gente que antes no se involucraba en cuestiones políticas hoy lo está haciendo. “Las clases se están dando presencialmente no por los funcionarios, sino por una decisión de los papás y las mamás”, dijo a modo de ejemplo. Y confesó que esta movida lo hacía recordar al “fervor del ‘83″, cuando recién se había restablecido la democracia en la Argentina.

