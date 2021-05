La historia prohibida de Luis Miguel, la serie: Aracely Arámbula, el romance, las infidelidades y los hijos que el astro no visita

Aracely Arámbula (Foto: @aracelyarambula)

“Ser protagonista en la vida de alguien, no significa ser protagonista de sus negocios”, aseveró Aracely Arámbula, ex mujer Luis Miguel y madre de sus dos hijos, Miguel y Daniel. Lo hizo a modo de reflexión y a través de un comunicado que mandó a la prensa el último 12 de abril. Y lo dijo, claro está, en relación a Luis Miguel, la serie. Esa superproducción de Netflix que Luis Miguel no solo supervisa, sino que también impulsa.

Porque los romances, las peleas, los conflictos, las dudas, los duelos y los misterios de Luis Miguel fueron, son y serán siempre atractivos. Una vida con múltiples instancias, varias miradas y personajes entrañables, entre los que aparecen sus amigos de siempre, sus hermanos, sus padres, sus representantes, asistentes y mujeres… con excepción de Arámbula.

Miguel Gallego Arámbula cumplió 13 años y Aracely lo felicitó vía Instagram (Foto: @aracelyarambula)

“Nunca tuve la intención de autorizar el uso y explotación de mi imagen como parte de la narrativa biográfica, real y/o ficticia en la serie intitulada Luis Miguel” , agregó en su escrito la actriz que conoció al astro en 2005, fue su pareja durante cuatro años y decidió no formar parte del –o los– capítulos que Luis Miguel, la serie le podría haber dedicado para seguir desentrañando los rincones inexplorados del cantante.

“Esta es una prerrogativa que todos tenemos y podemos oponernos a su uso, en especial cuando puede llegar a transgredir la esfera personal y privada de una persona. Más aún, cuando no se trata de una etapa de nuestra vida profesional a pesar de ser una figura pública”, expresó Aracely en el documento que se apoya en acciones legales y que explica porqué no solo no colabora, sino que tampoco quiere ser mencionada, ni aludida de ningún modo.

Hace unos años Aracely Arámbula hizo una tapa de revistas con sus hijos Miguel y Daniel Gallego Arámbula

Eso sí, astuta, en el comunicado aprovechó para contar que no tiene problema con hablar de su vida privada, el tema es decidir cómo. “Me es grato compartir con ustedes que he iniciado el proyecto para escribir mis memorias , en donde con prudencia y discreción se ha visto involucrada mi vida personal en su transición hasta la profesional y llegando hasta el momento de ser madre, siendo que de esta forma podrán conocer las etapas más trascendentes. La realidad contada desde la fuente y no por terceros ajenos a ella, ni de manera parcial o tendenciosa”, escribió Aracely que, sin duda, sabe del manejo de la prensa.

Entonces, repasemos ¿quién fue Arámbula en la vida del Sol de México? Mujeriego e inestable emocionalmente, Luis Miguel siempre buscó rodearse de chicas bellas y mantener sus amoríos en las sombras. Los de su primera juventud pudieron ser algo más ingenuos y puros, aunque igual de alocados que los que llegaron cuando pasó a ser un adulto y Aracely entró a su vida.

Aracely Arábula y Luis Miguel en Venecia en 2005

Nacida en Chihuahua el 6 de marzo de 1975, Arámbula conoció a Micky –para sus íntimos– cuando ella tenía 30 años y él 35. El mundo la conocía como La Chule y había triunfado en varias telenovelas mexicanas. Paseaban juntos por Venecia, tomando un helado, cuando buena parte del planeta se enteró que Luis Miguel se había vuelto a enamorar. Dicen que la cosa había empezado unas semanas antes ahí dónde pasaba todo: el boliche Baby’O, de Acapulco. Luis Miguel la invitó a participar de uno de sus videoclips y si bien ella declinó la invitación porque tenía otros compromisos pre asumidos, sí aceptó ir a un reducto super exclusivo a dónde el cantante podía pasar un buen rato, sin el asedio de la gente, ni la prensa. Detalle no menor: algunos aseguran que en ese entonces Aracely estaba comprometida con el actor Fernando Colunga, su coprotagonista en la novela Abrázame fuerte. Como fuera, los encantos del autor de los múltiples Romances pudieron más.

Pasional e impulsivo, después del blanqueo Luis Miguel se dejó ver con Aracely en paseo en yates, vacacionando por el mundo y en cuanta fiesta hubiera. Mega estrella ambos, la prensa estaba fascinada con la novedad. Al año de confirmado el noviazgo, Aracely contó que estaba embarazada. El 1ro de enero de 2007 nació Miguel Gallego Arámbula, el primer hijo de la pareja, segundo del astro que había tenido a Michelle Salas en sus jóvenes 20 años.

Luis Miguel en uno de sus últimos shows en 2019 en Las Vegas (Foto: @lmxlm)

Como era de esperar, tras el idilio inicial surgieron los rumores en torno a las supuestas infidelidades de Micky. Solo el nacimiento de Daniel Gallego Arámbula, el segundo hijo de la pareja, puso el foco nuevamente en la felicidad y el éxito de la pareja dorada de México. Fue el 18 de diciembre de 2008. Sin embargo, lo que a esa altura estaba roto no tuvo remedio. En 2009 Luis Miguel y Aracely anunciaron públicamente su separación, pero no dieron mayores detalles. Todo hacía suponer que la cosa no había sido en buenos términos.

Bastaron dos años para que Arámbula lo confirmara: la actriz aseguró públicamente que su ex no tenía contacto con sus hijos. Y, ya radicada en Los Ángeles –dónde nacieron sus hijos–, en 2013 lo demandó exigiendo la cuota alimentaria. A esa altura, ella estaba en pareja con el actor argentino –nacionalizado mexicano– Sebastián Rulli. ¿Qué dijo el cantante? Optó por el hermetismo, como lo había hecho otras veces y lo haría muchas más. Y más acá en el tiempo, quedó claro que el conflicto nunca se solucionó definitivamente.

Luis Miguel y Aracely Arámbula hicieron una tapa de revista ¡Hola! en México tras el nacimiento de Daniel (Foto: ¡Hola!)

“Desde finales de 2019 la señora Arámbula se hace cargo por completo de los gastos que se ocasionan para todas las actividades de sus hijos”, declaró Guillermo Pous, abogado de Aracely, para la televisión mexicana. “La relación que debería existir entre padre e hijo es algo sobre lo que prefiero no hacer ninguna clase de comentario”, deslizó sobre el vínculo que el astro parecería no tener con los chicos, que hoy tienen 14 y 12 años.

La actriz Aracely Arámbula (Foto: @araceliarambula)

“Yo trabajo mucho y la verdad es que vivimos muy bien con lo mío. Estoy con mi carrera desde antes de él, con él y después. Yo soy mamá y papá y soy una mujer que como muchas mujeres de México y en el mundo nos hacemos cargo, no solamente económicamente, es que no es solo esa la carga, es la educación, es estar al pendiente de ellos y más ahorita con la adolescencia… Es un trabajo fuerte”, confirmó la actriz –protagonista de La Doña– hace unos meses, después de precisar que Luis Miguel ni siquiera llama a sus hijos para sus cumpleaños. “Como yo estoy con mi papá y es un divino... Tienen mucho padre con mi papá, con mi hermano, con mis sobrinos”, agregó la actriz. Y mucho de todo esto explica porque tal vez a Luis Miguel le convenga que Aracely no quiera que ni ella, ni sus hijos sean parte de la serie. Tal vez la historia de su paternidad con Miguel y Daniel no se pueda edulcorar lo necesario como para salir al mundo sin dejarlo como el malo de la película.

SEGUIR LEYENDO: