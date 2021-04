La reacción de los productores teatrales por las nuevas medidas: de la molestia de José María Muscari al “Pasaporte Cultural” que proponen los empresarios

(Jonatan Vanesa)

“Se suspenden las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados”, es una de las restricciones que aplica para las zonas de alerta epidemiológica y sanitaria como es el AMBA y que el presidente Alberto Fernández extendió hasta el 21 de mayo. De esta forma, a pesar de haber probado protocolos que incluían lavado de manos con alcohol en gel, alfombras sanitizantes, toma de temperatura en el ingreso y aforo restringido, los teatros no podrán abrir sus telones.

José María Muscari, que tenía programadas funciones de la obra Sex, vive tu experiencia, para todo mayo, tuvo que suspenderlas y solo las hará de manera virtual, como lo hace con su otra pieza Redes, aunque en diálogo con Teleshow admitió que el streaming no es suficiente para sostener la actividad.

“Las restricciones me afectan de manera directa, personalmente soy un ciudadano muy responsable y entiendo que es un momento en el que hay que seguir articulando restricciones porque lamentablemente el virus sigue circulando, hay muchas muertes, con lo cual desde ese lugar banco las restricciones, pero desde mi raciocinio, me parece desacertado que el teatro se vea damnificado”, dijo y fue contundente al decir que “el teatro con protocolos no contagia”.

José María Muscari

“Quedó demostrado no solo en la Argentina sino en el mundo, nos la pasamos mirando para afuera, sería un buen momento para mirar países donde hay toque de queda y el teatro sigue funcionando”, dijo y se lamentó, sobre algo que va más allá de la actualidad, los teatros y la pandemia: “La actividad cultural no es una prioridad para los gobernantes, nunca lo fue. Ni ahora, ni antes, ni para los que van a venir. Por eso tenemos la Argentina que tenemos. Los jubilados, la escolaridad y la cultura son tres tópicos que a los gobernantes nunca les resultó prioridad más allá delo que puedan decir de manera careta”.

Como ciudadano responsable, admitió que siente cierta “contradicción” ya que por un lado le parece bien que se tomen medidas, “trato de poner mi empatía para que día a día haya la menor cantidad de circulación de personas y virus”, pero por otro lado siente que “no hay una mirada de emergencia cultural, un sector vapuleado que nunca fue prioridad de las personas a las que les debería resultar prioritario, para pensar soluciones”.

Respecto a si cree que el sector podría funcionar con horarios restringidos, como pasa con las actividades comerciales y gastronómicas, dijo que sí: “Mi obra Redes que debutó en el Paseo la Plaza y en la que actúan un montón de influencers la podría hacer los fines de semana a la tarde, tendría público y si aparece la opción, con toda la movida el público iría, el tema es que no está activado y no entiendo por qué porque el teatro no contagia”.

El director y productor, no comprende el por qué de las medidas: “La cervecería de la esquina de mi casa puede juntar mucha más gente que la que junto en una obra un sábado a la tarde y yo no lo puedo juntar en un teatro poniendo distancia, con una fila de por medio, con la burbuja, no tiene lógica”.

Carlos Rottemberg

Carlos Rottemberg, presidente de AADET también habló al respecto y si bien acatarán las medidas durante las tres semanas que vienen en las zonas que corresponda, ya que es una entidad federal, ya están pensado alternativas para que los teatros puedan trabajar su las restricciones se extienden, una vez finalizado el plazo mencionado esta mañana por el Presidente.

“Saldremos desde mañana mismo a gestionar ante el Ejecutivo el ‘Pasaporte Cultural’ desde el sábado 22 de mayo, para el caso que vuelva a extenderse la norma, cosa de permitir las funciones de teatro y música en salas protocolizadas para el regreso a casa, sirviendo la entrada del día como comprobante de tránsito. Asimismo pediremos extender el permiso de tránsito para el personal y artistas para esas funciones”, explicó a este sitio.

Entiende que podría ser una buena alternativa: “Tenemos bien ponderado, incluso por las autoridades, el cumplimiento de protocolo. A mi me gusta decir que (los teatros) son espacios que tanto han minimizado los riesgos que me permite trabajar en ellos todos los días junto a mi familia y colaboradores”.

