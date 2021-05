La furia de Verónica Ojeda contra el abogado Mauricio D’Alessandro: “Él es un perdedor y yo estoy con el número uno”

Verónica Ojeda furiosa contra Mauricio D'Alessandro (Fantino a la Tarde - America)

La batalla entre Verónica Ojeda y su pareja y representante Mario Baudry contra Matías Morla y su entorno focalizado en su abogado Mauricio D’Alessandro sumó un nuevo capítulo en Fantino a la tarde. En tiempos convulsionados en la causa por la muerte de Diego Maradona y luego de que trascendieran los resultados de la junta médica, la mamá de Dieguito Fernando salió vía telefónica en el programa de América en el que estaba en el piso su pareja para dar cuenta de todo su enojo contra el último apoderado de Diego.

Ojeda se refirió puntualmente a la difusión de una conversación privada entre ella y Vanesa Morla, hermana de Matías y pareja de su mano derecha, Maxi Pomargo. Según su versión, la conversación que tuvo lugar antes de la operación de Diego y que fue difundida en Los ángeles a la mañana, fue filtrada por la propia Vanesa. Allí, la mamá de Dieguito da cuenta de una fuerte pelea con Jana, una de las hijas del astro, y pedido para cambiar una camioneta, que figuraría como una de las donaciones, que realizó Diego, para la cual el futbolista habría dado el visto bueno.

La palabra de Verónica Ojeda luego de la filtración de los chats (Lo de Mariana - El Trece)

Respecto a esto, Ojeda explicó oportunamente en Lo de Mariana, por El Trece, que la iniciativa de renovar su vehículo era del propio Maradona. “Diego me la quería cambiar porque hacía ocho años que la tenía. Cuando vio que estaba rota, me dijo ‘vos no podés andar con la camioneta así’”, aseguró la profesora de gimnasia, que aseguró que nunca se le entregó camioneta que había solicitado.

Esta tarde, en el programa conducido por Alejandro Fantino, Ojeda explotó por la difusión de los chats. “Obviamente fue Vanesa Morla. En el programa que pusieron el chat pusieron hasta el nombre: dice Vanesa”, señaló. Desde el piso, Marcela Tauro interpretó que el sentido general de los mensajes era que todos se habían aprovechado de la situación insana de Diego, incluida Verónica Ojeda.

Pero antes de contestar, la profesora de gimnasia se tomó un rato para volver a apuntar contra Mauricio D’Alessandro, con el que se había cruzado días atrás por un tema relacionado a la salud de Dieguito Fernando: “Otra cosa que le quiero decir a D’Alessandro es que yo tampoco lo elegiría como abogado. ¿Saben por qué? Porque yo siempre estoy con los número 1, no estoy con perdedores. Yo siempre estoy con los uno, por eso estoy con Mario Baudry, mi pareja que como profesional es excelente”, enfatizó.

El cruce entre Verónica Ojeda y Mauricio D'Alessandro en Lo de Mariana (El Trece)

Allí Fantino le aconsejó no jugar en esa dirección por considerar que llevaría las de perder en una eventual batalla dialéctica con el abogado: “Mirá que esa chicana Mauricio te la va a redoblar, no le entres por ese barro porque le gusta, se divierte”, sugirió el conductor. Sin embargo, Ojeda no se achicó: “A mí me encanta, porque ellos fueron a lo más débil, que es mi hijo. Ellos apuñalan mal, feo. ¿Por qué no van a la parte de Charly, el pariente de Oliva que le daba marihuana? ¿Por qué no van a Oliva que le regaló un be eme, propiedades a la madre?”, preguntó cada vez más enojada para terminar defendiendo a su hijo: “¿Y por qué atacan a Dieguito que tiene ocho años? Obviamente me tocan a mí, pero estoy con el uno, que está trabajando con su equipo día y noche desde hace cinco meses para que todo esto se esclarezca y se haga justicia”, agregó.

Tauro aprovechó para preguntarle su opinión de por qué no actuaban en dirección de Oliva. “No lo sé y me encantaría saber por qué. Pero ese ese es otro tema, y la verdad no me interesa hablar de esa mujer. En realidad, no merece ser mujer por todas las cosas que hizo. Lo único que quiero aclarar es el tema de mi hijo”; afirmó y cerró con un agradecimiento público para su pareja.





